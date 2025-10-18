Steward MotoGP Umumkan Penalti Grid untuk Bagnaia dan Binder

Steward FIM MotoGP mengumumkan penalti Grand Prix Australia untuk Francesco Bagnaia dan Brad Binder.

Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP
Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP

Francesco Bagnaia dan Brad Binder sama-sama dijatuhi penalti turun tiga posisi grid untuk MotoGP Australia hari Minggu.

Keduanya dihukum atas insiden terpisah di mana mereka menghambat pebalap lain di sesi kualifikasi.

Binder menghalangi Johann Zarco di Q1, sementara Bagnaia juga dianggap "berkendara lambat, mengganggu pebalap lain" saat berdekatan dengan rekan sesama VR46 Academy, Marco Bezzecchi, di Q2.

Zarco tertinggal di posisi ke-15 di grid, tetapi Bezzecchi punya cukup waktu untuk bertarung memperebutkan pole, hingga akhirnya kalah dari Fabio Quartararo dengan selisih 0,031 detik.

Luca Marini, yang juga berada di dekat insiden Bagnaia-Bezzecchi, lolos dari hukuman.

Kedua insiden tersebut merupakan 'pelanggaran pertama', memberi mereka masing-masing penalti turun posisi tiga grid.

Penalti tersebut akan menurunkan posisi Bagnaia dari posisi ke-11 ke posisi ke-14, dan Binder dari posisi ke-13 ke posisi ke-16 di grid.

Penalti ini hanya berlaku untuk Grand Prix, yang sekarang akan dimulai satu jam lebih lambat dari yang direncanakan, dan tidak berlaku untuk Sprint Race Sabtu sore.

Binder juga diselidiki setelah pembalap pengganti Aprilia, Lorenzo Savadori, mengalami kecelakaan setelah hampir menabrak bagian belakang KTM-nya di Q1. Belum ada tindakan yang diumumkan terkait insiden tersebut.

Sabtu lalu merupakan kualifikasi terberat Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dengan Alex Marquez dari Gresini yang berusaha mengamankan posisi kedua di klasemen kejuaraan dunia atas Bagnaia, yang memimpin Desmosedici di posisi keenam.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

