Quartararo Anggap Pole Position MotoGP Australia "Sangat Spesial"

Yamaha menjadi pemenang terbesar dari kualifikasi MotoGP Australia 2025, dengan Fabio Quartararo merayakan pole position dan jagoan tuan rumah Jack Miller menempatkan dua YZR-M1 di baris depan.

Tampil kompetitif sejak Jumat, meskipun ada masalah pelepasan ride-height di Tikungan 1, Quartararo mengonfirmasi kecepatannya dengan finis ketiga menggunakan ban bekas di sesi latihan terakhir.

Namun, mengalahkan Marco Bezzecchi dari Aprilia, yang tercepat di hari Jumat dan Sabtu pagi, tampaknya mustahil di sesi kualifikasi.

Quartararo hanya berada di posisi kesepuluh saat memulai putaran terakhirnya, tetapi ia melakukan lebih banyak serangan waktu untuk memecahkan rekor lap baru Bezzecchi dan meraih pole position yang mengejutkan.

Ini adalah yang kelima bagi Quartararo dan Yamaha musim ini, dan yang pertama sejak Assen.

“Sangat menyenangkan. Sudah lama sejak Assen!” kata Quartararo tentang kembalinya ia ke pole position.

“Hari ini sangat istimewa karena saya merasa belum siap untuk mencatatkan waktu '26,4 detik. Targetnya adalah 26,7 detik. Jadi saya sangat senang.

“Saya juga pikir kecepatan kami tidak terlalu buruk. Jadi, fokuslah pada sprint dan mari kita coba membuat putaran pertama yang hebat, yang akan sangat penting.”

Bezzecchi, yang harus menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu, menegaskan ia tidak kecewa gagal meraih pole position.

“Saya senang karena targetnya adalah mencapai dua baris pertama, seperti biasa, dan kami berhasil meraih baris pertama, jadi ini lebih baik lagi,” kata pembalap Italia itu, yang sempat tertahan oleh Francesco Bagnaia dan Luca Marini, pada putaran pertamanya.

“Tentu saja, setelah kemarin, saya yakin bisa mencatatkan waktu putaran yang baik. Dan untungnya, saya membuktikan diri seperti kemarin. Kondisinya sedikit lebih sulit pagi ini, tetapi performanya bagus.

“Sangat senang, dan sekarang kami bisa fokus pada sprint.”

Tapi dari ketiganya, Jack Miller adalah yang paling bahagia karena ia berhasil meraih start baris depan pertamanya di Phillip Island, orang Australia pertama yang melakukannya sejak Casey Stoner tahun 2012.

"Rasanya luar biasa!" kata Miller. "Jelas, saya agak kecewa dengan hasil kemarin sore [posisi ke-13]. Tapi kami bekerja keras tadi malam dan berhasil membawa motor ke tempat yang saya butuhkan pagi ini.

"Syukurlah, kami sempat melewati masa kering pagi ini... dan itu luar biasa! Para penggemar Australia ada di sini dalam jumlah besar. Sungguh luar biasa melihatnya.

"Saya tak sabar untuk kembali ke baris depan dan, sejujurnya, dengan motor yang bisa kami tantang hari ini dan besok.

"Mari kita lihat apa yang bisa kami dapatkan, kami akan berusaha untuk tetap tenang. Saya sudah memasang kaca spion untuk Miller Corner! Semoga kami tidak mengulangi itu [insiden tahun 2022 dengan Alex Marquez] dan ini akan menjadi hari yang baik."

Saat Yamaha menempatkan kedua motornya di baris depan untuk pertama kalinya sejak 2021, Ducati absen dari tiga besar untuk pertama kalinya sejak 2020.

Dengan absennya Marc Marquez - juara yang baru dinobatkan - karena cedera, Alex Marquez menjadi pebalap Desmosedici teratas, di posisi kelima, setelah mengalami dua kecelakaan di Kualifikasi 2.

Fabio di Giannantonio, rival berat Bezzecchi dalam hal kecepatan balapan, hanya mampu lolos kualifikasi di posisi kesepuluh.

“Saya berharap lebih dari Kualifikasi ini,” kata di Giannantonio. “Sayang sekali karena cengkeraman kami tidak bagus saat saya mencoba time attack kedua, dan itu membuat kami kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

“Kami akan menganalisis dan mencoba memahami apa yang terjadi. Kami memiliki kecepatan yang baik baik untuk Sprint maupun balapan utama. Sayangnya, kami memulai dari belakang, tetapi kami akan mencoba untuk bangkit kembali di kedua balapan.”

