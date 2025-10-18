Apa yang Harus Dilakukan Colapinto untuk Bertahan di Alpine?

Franco Colapinto mengatakan ia perlu terus meningkatkan performanya jika ingin mempertahankan posisinya di Alpine untuk musim F1 2026.

Pebalap Argentina berusia 22 tahun itu sedang berjuang untuk masa depannya di Alpine setelah musim yang sulit sejak menggantikan Jack Doohan yang sedang kesulitan di Imola.

Colapinto belum mencetak satu poin pun tahun ini dan berada di bawah tekanan untuk mempertahankan tempatnya di tim Prancis tersebut bersama Pierre Gasly, yang terikat kontrak hingga 2028.

Mantan super-sup Williams masih memiliki enam balapan tersisa untuk meyakinkan Alpine bahwa ia layak mendapatkan satu musim lagi, dengan pembalap cadangan Paul Aron diyakini sebagai rival utama Colapinto.

Ditanya menjelang Grand Prix Amerika Serikat tentang apa yang telah diberitahukan kepadanya agar ia dapat mempertahankan posisinya untuk musim depan, Colapinto menjawab: “Tidak ada, saya hanya berpikir untuk terus melakukan apa yang saya lakukan.

“Saya bekerja sangat baik dengan tim, jadi saya sangat senang dengan hal itu. Melihat lima putaran terakhir, kami benar-benar kesulitan untuk meningkatkan kecepatan dan melihat bahwa kami tidak menyerah.

“Semua orang di tim tetap termotivasi - para insinyur, mekanik - mereka terus mendorong kami seolah-olah kami sedang mencetak poin, tetapi saat ini kami tidak melakukannya. Tetapi senang melihat motivasi yang mereka semua miliki untuk terus mendorong, terus menemukan performa yang lebih baik dari mobil.

“Saya pikir itu adalah sesuatu yang kita semua lakukan, dan sesuatu yang, ketika mobilnya bagus tahun depan, akan sangat penting untuk dimiliki. Jadi, saya pikir ini persiapan yang baik untuk momen kami nanti.

“Momennya memang belum tiba, tapi saya yakin mobilnya tahun depan akan cepat.”

Apa yang berubah dari Franco Colapinto?

Daya saing Alpine yang buruk tidak membantu situasi Colapinto, meskipun ia telah berhasil meningkatkan performanya belakangan ini.

Menjelaskan peningkatan performanya baru-baru ini, Colapinto berkata: “Saya menemukan sedikit lebih banyak konsistensi pada mobil.

“Mengemudikannya cukup sulit bagi saya - saya benar-benar kesulitan menemukan konsistensi mobil, dari trek ke trek, sesi ke sesi, semuanya mulai sangat tidak terduga.

“Saya baru mulai menemukan ritme saya di beberapa balapan terakhir setelah jeda musim panas. Tepat sebelumnya, saya mulai merasakan kecepatannya meningkat. Saya pikir kami bekerja sangat baik dengan para teknisi saya.

“Kami juga tahu bahwa mobil ini - kami perlu menemukan lebih banyak kecepatan dari paket yang kami miliki. Saat ini, kecepatannya belum sesuai dengan yang kami inginkan atau harapkan pada titik tahun ini.

“Jadi kami berusaha keras, berusaha memahami masalah kami, berusaha datang ke balapan yang kami tahu akan lebih bermanfaat bagi mobil kami – berusaha mendapatkan set-up yang tepat dan berusaha siap dari P1, di mana kami rasa paling baik.

"Kami kesulitan untuk meningkatkan kecepatan dari satu trek ke trek lainnya. Di sisi saya, tentu saja, belajar dan memahami mobil dengan lebih baik dari sesi ke sesi. Ini sulit.

"Jelas ada peningkatan. Itulah mengapa balapan berjalan positif dari sisi pribadi. Tapi, tentu saja, saya tidak puas dengan hasil yang diraih tim saat ini."

