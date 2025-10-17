Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura

Lando Norris menyenggol rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Oscar Piastri, saat melakukan overtake berani di awal Grand Prix Singapura.

Pebalap Inggris itu menabrak Piastri setelah menabrak bagian belakang mobil Red Bull Max Verstappen di Tikungan 3 pada putaran pembuka di Marina Bay.

Piastri mengklaim tindakan itu "tidak adil" dan melampiaskan kekesalannya atas keputusan McLaren yang tidak mengambil tindakan apa pun selama balapan saat ia menempati posisi keempat di belakang rekan setimnya.

Hasil ini membuat Norris memperkecil keunggulan Piastri dalam perebutan gelar juara untuk ketiga kalinya berturut-turut dan memperkecil selisih poin menjadi 22 dengan enam balapan tersisa musim ini.

McLaren dinobatkan sebagai juara dunia konstruktor di Singapura, tetapi pencapaian tersebut dibayangi oleh ketegangan dan kontroversi yang berisiko merusak hubungan di dalam tim.

Namun Norris mengungkapkan bahwa McLaren telah meminta pertanggungjawabannya atas tabrakan tersebut setelah peninjauan internal, dan dia mengakui kesalahan dari sisinya.

"Semuanya telah ditinjau dan ada, dan akan ada, dampaknya bagi saya hingga akhir musim," ujar Norris kepada Sky Sports F1 menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

"Saya tidak lolos begitu saja, tetapi itu juga insiden kecil dan ada potensi untuk mencoba menghindarinya.

"Saya katakan setelah balapan, saya tidak mampu membiarkan kontak dan terjadi sesuatu seperti ini karena saya menempatkan risiko yang sama besarnya pada keseluruhan kejuaraan saya dari sesuatu yang salah seperti yang saya lakukan pada siapa pun yang mungkin menjadi lawan saya.

"Tentu saja, ada dampaknya bagi diri saya sendiri, tetapi selain itu, keterlibatan dan cara kami balapan tetap sama seperti sebelumnya."

Piastri bungkam soal dampak yang dihadapi Norris

Piastri tidak mau mengungkapkan dampak apa yang dihadapi Norris, tetapi ia senang tim dapat melupakan insiden tersebut.

"Saya tidak bisa mengatakan apa dampaknya, timlah yang harus tahu," kata Piastri kepada Sky Sports F1.

"Kesimpulannya adalah apa yang terjadi di Singapura bukanlah cara yang kami inginkan untuk balapan sebagai sebuah tim, dan pada akhirnya Lando telah bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, itu sudah berlalu dan aturan tidak akan berubah karenanya.

"Pada akhirnya, kami memiliki kerangka kerja itu karena suatu alasan, dan tidak ada alasan untuk mengubahnya sekarang. Masalah itu sudah ditangani."

Piastri menegaskan ia yakin memiliki kesetaraan di McLaren di tengah beberapa dugaan bahwa Norris diunggulkan oleh tim Inggris tersebut.

"Saya sangat senang tidak ada favoritisme atau bias," tambahnya. "Setiap pembalap menginginkan kesempatan yang adil untuk mencoba dan memenangkan kejuaraan dan saya pikir bagi saya, lebih dari adil untuk membiarkan kami berdua terus berjuang untuk itu."