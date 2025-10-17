Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura

McLaren meminta pertanggungjawaban Lando Norris atas insiden putaran pertamanya dengan Oscar Piastri di Singapura.

Norris has shouldered the blame at McLaren
Norris has shouldered the blame at McLaren

Lando Norris menyenggol rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Oscar Piastri, saat melakukan overtake berani di awal Grand Prix Singapura.

Pebalap Inggris itu menabrak Piastri setelah menabrak bagian belakang mobil Red Bull Max Verstappen di Tikungan 3 pada putaran pembuka di Marina Bay.

Piastri mengklaim tindakan itu "tidak adil" dan melampiaskan kekesalannya atas keputusan McLaren yang tidak mengambil tindakan apa pun selama balapan saat ia menempati posisi keempat di belakang rekan setimnya.

Hasil ini membuat Norris memperkecil keunggulan Piastri dalam perebutan gelar juara untuk ketiga kalinya berturut-turut dan memperkecil selisih poin menjadi 22 dengan enam balapan tersisa musim ini.

McLaren dinobatkan sebagai juara dunia konstruktor di Singapura, tetapi pencapaian tersebut dibayangi oleh ketegangan dan kontroversi yang berisiko merusak hubungan di dalam tim.

Namun Norris mengungkapkan bahwa McLaren telah meminta pertanggungjawabannya atas tabrakan tersebut setelah peninjauan internal, dan dia mengakui kesalahan dari sisinya.

"Semuanya telah ditinjau dan ada, dan akan ada, dampaknya bagi saya hingga akhir musim," ujar Norris kepada Sky Sports F1 menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

"Saya tidak lolos begitu saja, tetapi itu juga insiden kecil dan ada potensi untuk mencoba menghindarinya.

"Saya katakan setelah balapan, saya tidak mampu membiarkan kontak dan terjadi sesuatu seperti ini karena saya menempatkan risiko yang sama besarnya pada keseluruhan kejuaraan saya dari sesuatu yang salah seperti yang saya lakukan pada siapa pun yang mungkin menjadi lawan saya.

"Tentu saja, ada dampaknya bagi diri saya sendiri, tetapi selain itu, keterlibatan dan cara kami balapan tetap sama seperti sebelumnya."

Norris made contact with Piastri at Turn 3
Norris made contact with Piastri at Turn 3

Piastri bungkam soal dampak yang dihadapi Norris

Piastri tidak mau mengungkapkan dampak apa yang dihadapi Norris, tetapi ia senang tim dapat melupakan insiden tersebut.

"Saya tidak bisa mengatakan apa dampaknya, timlah yang harus tahu," kata Piastri kepada Sky Sports F1.

"Kesimpulannya adalah apa yang terjadi di Singapura bukanlah cara yang kami inginkan untuk balapan sebagai sebuah tim, dan pada akhirnya Lando telah bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, itu sudah berlalu dan aturan tidak akan berubah karenanya.

"Pada akhirnya, kami memiliki kerangka kerja itu karena suatu alasan, dan tidak ada alasan untuk mengubahnya sekarang. Masalah itu sudah ditangani."

Piastri menegaskan ia yakin memiliki kesetaraan di McLaren di tengah beberapa dugaan bahwa Norris diunggulkan oleh tim Inggris tersebut.

"Saya sangat senang tidak ada favoritisme atau bias," tambahnya. "Setiap pembalap menginginkan kesempatan yang adil untuk mencoba dan memenangkan kejuaraan dan saya pikir bagi saya, lebih dari adil untuk membiarkan kami berdua terus berjuang untuk itu."

In this article

Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura
26m ago
Norris has shouldered the blame at McLaren
WSBK News
Yamaha akan Memakai Livery Khusus 70 Tahun di WorldSBK Spanyol
45m ago
Stefano Manzi's Yamaha R9 and Andrea Locatelli's Yamaha R1 in Yamaha 70th anniversary colours, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Yamaha.
F1 News
Hamilton Anggap Rumor Horner ke Ferrari sebagai "Distraksi"
52m ago
Hamilton and Horner have not always seen eye-to-eye
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
2h ago
Jack Miller, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?
10h ago
Thursday, 2025 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Jack Miller Minta Yamaha Beri Tambahan Tenaga ke Mesin V4
10h ago
Jack Miller, Yamaha V4
MotoGP News
"Itu akan Berbau Brasil" - Rookie MotoGP Isyaratkan Nomor Balap Pilihannnya
12h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
EKSKLUSIF: Bottas Membahas Kesulitan Hamilton di Ferrari
13h ago
Hamilton is having a tough debut season with Ferrari
MotoGP News
Acosta Sebut MotoGP Australia "Balapan Tersulit secara Mental"
16h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Berharap Kesulitan Mandalika Tidak Kembali di Phillip Island
16h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP