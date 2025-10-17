Russell Tegaskan Uang Bukan Fokus Utama di Kontrak Baru Mercedes

Mercedes mengumumkan pada hari Rabu bahwa George Russell dan rekan setimnya yang masih rookie, Kimi Antonelli, bertahan sampai musim 2026, mengakhiri saga panjang mengenai masa depan mereka masing-masing.

Perpanjangan kontrak Russell, yang dipahami Crash.net sebagai kontrak multi-tahun, dilaporkan oleh Daily Mail bernilai £30 juta per tahun.

Nilai tersebut membuatnya jadi pembalap dengan gaji terbesar ketiga di F1, hanya kalah dari Max Verstappen dan Lewis Hamilton.

Russell menekankan bahwa uang bukanlah faktor utama di balik kontrak barunya, meskipun ia mengakui bahwa bos Mercedes, Toto Wolff, bisa saja bersikap "lebih ketat" dengan gaji barunya yang besar.

"Saya sangat senang bisa melanjutkan karier," kata Russell menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini.

"Sebenarnya, jika semua kursi tersedia untuk tahun depan dan saya bisa memilih tim mana pun untuk balapan, saya yakin Mercedes adalah peluang terbaik saya untuk memenangkan kejuaraan tahun depan.

"Dan bagi saya, ini lebih tentang menang daripada uang atau sponsor atau apa pun. Saya ingin menang dan inilah yang saya perjuangkan, jadi singkatnya begitulah."

"Saya pikir ini selalu tentang performa, saya pikir, untuk setiap pembalap. Setidaknya bagi saya sendiri, yang membuat saya bisa tidur nyenyak di malam hari adalah mengetahui bahwa performa saya kuat dan itulah yang akan membuat saya tetap bertahan di olahraga ini seperti pembalap lainnya.

"Tujuan dan tujuan saya adalah untuk terus bersama Mercedes tanpa batas waktu, dan kami di sini untuk fokus meraih kemenangan di tahun 2026."

Russell, yang telah meraih dua kemenangan di musim 2025 yang luar biasa, menambahkan: "Sejujurnya, saya sangat senang, karena mengingat situasi dan kondisi saya dan tim, Toto bisa saja jauh lebih ketat jika dia mau.

"Tapi saya pikir dia benar-benar menyadari bahwa kita perlu memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi, yang telah berusaha keras dan memberikan hasil tersebut di trek.

"Itulah mengapa saya di sini dengan senyum di wajah saya karena saya sangat senang dengan tawaran ini. Itulah bonusnya, tetapi tujuan utama saya adalah mobil balap yang cepat."

Kimi Antonelli punya 'keraguan' seputar masa depan F1

Antonelli mengaku memiliki "beberapa keraguan" atas masa depannya di F1 setelah menjalani musim debut yang sulit di F1, khususnya saat musim memasuki fase Eropa.

Remaja Italia yang baru berusia 19 tahun ini dicap "mengecewakan" oleh Wolff setelah Grand Prix Italia yang mengecewakan.

Namun Antonelli kemudian bangkit kembali dengan finis di posisi keempat dan kelima di Azerbaijan dan Singapura.

"Tim selalu sangat jelas tentang rencana dan apa yang ingin mereka lakukan, jadi saya tidak pernah terlalu khawatir, tetapi selalu menyenangkan mendapatkan konfirmasi," kata Antonelli.

"Terutama dengan semua pasang surut, terutama masa-masa sulit, keraguan mulai muncul. Namun tim selalu sangat mendukung dan sangat terbuka bahwa mereka ingin melanjutkan dengan saya, terutama untuk tahun depan.

"Saya sangat senang mendapatkan konfirmasi ini setelah diumumkan." "Meskipun saya mengetahuinya, hal itu tetap membuat saya sedikit rileks, sedikit lebih rileks karena saya tahu sekarang dengan pasti bahwa saya memiliki kursi untuk tahun depan."