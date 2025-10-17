Verstappen Menilai Peluangnya dalam Pertarungan Gelar F1 2025

Max Verstappen telah menilai peluangnya untuk memenangkan gelar dunia F1 2025 dengan enam balapan tersisa.

Max Verstappen has kept alive his slim F1 title hopes
Max Verstappen has kept alive his slim F1 title hopes

Max Verstappen telah memberi dirinya peluang "50-50" untuk mengalahkan duo McLaren dalam perebutan gelar juara dunia pembalap F1 2025.

Kebangkitan Red Bull baru-baru ini memungkinkan Verstappen memangkas jarak dengan duo McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris dalam tiga balapan terakhir.

Verstappen meraih kemenangan dominan di Italia dan Azerbaijan sebelum meraih posisi kedua di Singapura, finis di depan kedua pembalap McLaren untuk balapan ketiga berturut-turut.

Dengan ini, Verstappen dapat memangkas selisih poin ke puncak klasemen dari 104 poin menjadi 63 poin, sedang pembalap Belanda itu tertinggal 43 poin dari Norris dengan enam balapan tersisa.

Dengan 174 poin yang masih diperebutkan di enam Grand Prix terakhir dan tiga sprint race, Verstappen masih berada dalam perebutan gelar juara.

Juara dunia empat kali itu diminta untuk menilai peluangnya menjadi juara dunia untuk kelima kalinya tahun ini menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

"50-50, entah saya menang atau tidak," jawab Verstappen singkat. "Ini bukan tentang percaya atau tidak, ini tentang bersikap realistis. Hampir sepanjang musim, kami jelas tidak berjuang untuk kejuaraan.

"Akhir-akhir ini kami meraih beberapa hasil bagus, saya tahu kapan mobil mampu melaju kencang dan di balapan-balapan itu, saya bisa berada di sana. Sesederhana itu, menurut saya."

Meskipun menikmati momentum baru-baru ini, Verstappen menolak untuk melihat terlalu jauh ke depan dan lebih memilih untuk fokus memaksimalkan potensi Red Bull-nya setiap akhir pekan balapan.

“Saya tidak terlalu memikirkan [kejuaraan], saya pergi ke akhir pekan balapan, saya mencoba melakukan semua yang saya bisa di mobil, saya tidak memikirkan apakah saya di depan atau di belakang,” jelasnya.

“Saya hanya melihat setiap akhir pekan balapan sebagai kesempatan untuk menang. Dan jika tidak, ya sudahlah. Hidup terus berjalan.”

Peningkatan performa Verstappen bertepatan dengan kebangkitan kompetitif Red Bull sendiri sejak jeda musim panas.

Ketika diminta untuk menunjukkan peningkatan pada RB21, Verstappen berkata: "Mobilnya sedikit lebih seimbang. Tidak terlalu oversteer atau understeer, tetapi Anda selalu menyempurnakannya karena tidak pernah sempurna. Akhir-akhir ini, semuanya terasa lebih kompak.

"Saya pikir sebagai tim, kami mencoba memahami mobil ini lebih dalam, melihat apa yang berlaku untuk tahun depan, karena tidak seperti memulai dari awal tahun depan.

"Saya pikir secara umum [McLaren] masih cukup kuat di tikungan kecepatan sedang. Sisanya sedikit bergantung pada tata letak trek dan kondisinya, itu agak sulit."

Lelucon soal McLaren prioritaskan Norris

Verstappen tak kuasa menahan diri untuk melontarkan lelucon di tengah dugaan bahwa McLaren mungkin lebih memprioritaskan Norris daripada Piastri dalam perebutan gelar juara.

Ketika ditanya apakah ia merasa demikian, dan "jika ya, apakah itu membantu Anda?" Verstappen dengan bercanda menjawab: "Tentu saja."

"Apakah itu membantu saya? Saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu. Saya juga tidak peduli, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya dengan apa yang mereka putuskan dalam tim, bagaimana mereka beroperasi sebagai sebuah tim.

"Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar dan mereka melakukannya dengan sangat baik, tentu saja dengan kecepatan seperti ini dan apa yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir.

"Bagi saya, yang penting adalah ketika kami tiba di trek balap, kami hanya memaksimalkan potensi kami. Selama kami bisa melakukannya, itu ada dalam kendali kami."

Verstappen Menilai Peluangnya dalam Pertarungan Gelar F1 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Verstappen Menilai Peluangnya dalam Pertarungan Gelar F1 2025
13m ago
Max Verstappen has kept alive his slim F1 title hopes
MotoGP News
Ducati Konfirmasi Pirro akan Kembali Gantikan Marc Marquez di Malaysia
27m ago
Michele Pirro, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura
1h ago
Norris has shouldered the blame at McLaren
WSBK News
Yamaha akan Memakai Livery Khusus 70 Tahun di WorldSBK Spanyol
1h ago
Stefano Manzi's Yamaha R9 and Andrea Locatelli's Yamaha R1 in Yamaha 70th anniversary colours, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Yamaha.
F1 News
Hamilton Anggap Rumor Horner ke Ferrari sebagai "Distraksi"
1h ago
Hamilton and Horner have not always seen eye-to-eye

More News

MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
3h ago
Jack Miller, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?
11h ago
Thursday, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Jack Miller Minta Yamaha Beri Tambahan Tenaga ke Mesin V4
11h ago
Jack Miller, Yamaha V4
MotoGP News
"Itu akan Berbau Brasil" - Rookie MotoGP Isyaratkan Nomor Balap Pilihannnya
13h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
EKSKLUSIF: Bottas Membahas Kesulitan Hamilton di Ferrari
14h ago
Hamilton is having a tough debut season with Ferrari