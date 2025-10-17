Verstappen Menilai Peluangnya dalam Pertarungan Gelar F1 2025

Max Verstappen telah memberi dirinya peluang "50-50" untuk mengalahkan duo McLaren dalam perebutan gelar juara dunia pembalap F1 2025.

Kebangkitan Red Bull baru-baru ini memungkinkan Verstappen memangkas jarak dengan duo McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris dalam tiga balapan terakhir.

Verstappen meraih kemenangan dominan di Italia dan Azerbaijan sebelum meraih posisi kedua di Singapura, finis di depan kedua pembalap McLaren untuk balapan ketiga berturut-turut.

Dengan ini, Verstappen dapat memangkas selisih poin ke puncak klasemen dari 104 poin menjadi 63 poin, sedang pembalap Belanda itu tertinggal 43 poin dari Norris dengan enam balapan tersisa.

Dengan 174 poin yang masih diperebutkan di enam Grand Prix terakhir dan tiga sprint race, Verstappen masih berada dalam perebutan gelar juara.

Juara dunia empat kali itu diminta untuk menilai peluangnya menjadi juara dunia untuk kelima kalinya tahun ini menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

"50-50, entah saya menang atau tidak," jawab Verstappen singkat. "Ini bukan tentang percaya atau tidak, ini tentang bersikap realistis. Hampir sepanjang musim, kami jelas tidak berjuang untuk kejuaraan.

"Akhir-akhir ini kami meraih beberapa hasil bagus, saya tahu kapan mobil mampu melaju kencang dan di balapan-balapan itu, saya bisa berada di sana. Sesederhana itu, menurut saya."

Meskipun menikmati momentum baru-baru ini, Verstappen menolak untuk melihat terlalu jauh ke depan dan lebih memilih untuk fokus memaksimalkan potensi Red Bull-nya setiap akhir pekan balapan.

“Saya tidak terlalu memikirkan [kejuaraan], saya pergi ke akhir pekan balapan, saya mencoba melakukan semua yang saya bisa di mobil, saya tidak memikirkan apakah saya di depan atau di belakang,” jelasnya.

“Saya hanya melihat setiap akhir pekan balapan sebagai kesempatan untuk menang. Dan jika tidak, ya sudahlah. Hidup terus berjalan.”

Peningkatan performa Verstappen bertepatan dengan kebangkitan kompetitif Red Bull sendiri sejak jeda musim panas.

Ketika diminta untuk menunjukkan peningkatan pada RB21, Verstappen berkata: "Mobilnya sedikit lebih seimbang. Tidak terlalu oversteer atau understeer, tetapi Anda selalu menyempurnakannya karena tidak pernah sempurna. Akhir-akhir ini, semuanya terasa lebih kompak.

"Saya pikir sebagai tim, kami mencoba memahami mobil ini lebih dalam, melihat apa yang berlaku untuk tahun depan, karena tidak seperti memulai dari awal tahun depan.

"Saya pikir secara umum [McLaren] masih cukup kuat di tikungan kecepatan sedang. Sisanya sedikit bergantung pada tata letak trek dan kondisinya, itu agak sulit."

Lelucon soal McLaren prioritaskan Norris

Verstappen tak kuasa menahan diri untuk melontarkan lelucon di tengah dugaan bahwa McLaren mungkin lebih memprioritaskan Norris daripada Piastri dalam perebutan gelar juara.

Ketika ditanya apakah ia merasa demikian, dan "jika ya, apakah itu membantu Anda?" Verstappen dengan bercanda menjawab: "Tentu saja."

"Apakah itu membantu saya? Saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu. Saya juga tidak peduli, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya dengan apa yang mereka putuskan dalam tim, bagaimana mereka beroperasi sebagai sebuah tim.

"Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar dan mereka melakukannya dengan sangat baik, tentu saja dengan kecepatan seperti ini dan apa yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir.

"Bagi saya, yang penting adalah ketika kami tiba di trek balap, kami hanya memaksimalkan potensi kami. Selama kami bisa melakukannya, itu ada dalam kendali kami."