McLaren Tanggapi "Konsekuensi" Norris atas Insiden Piastri

Bos McLaren, Andrea Stella, menanggapi pertanyaan tentang Lando Norris yang menghadapi "konsekuensi" atas insiden dengan Oscar Piastri di Grand Prix Singapura.

Manuver Norris terhadap Piastri di lap pembuka Grand Prix Singapura menjadi berita utama di McLaren, di akhir pekan ketika mereka memastikan gelar juara konstruktor.

Pembalap Inggris itu memaksa rekan setimnya melebar setelah menabrak Max Verstappen di tikungan pembuka.

Tindakan tersebut membuat Piastri kesal, yang memicu serangkaian keluhan dari sang pemimpin klasemen dunia F1 tentang rekan setimnya.

Pesan radio Piastri menyiratkan bahwa ia ingin McLaren turun tangan dan memberi tahu Norris untuk mengembalikan posisi tersebut, karena hal itu melanggar 'Papaya Rules' yang dibuat oleh tim.

Menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini, Norris mengungkap bahwa McLaren telah meminta pertanggungjawabannya atas tabrakan tersebut setelah peninjauan internal.

Norris mengatakan pada hari Kamis di Austin: “Semuanya telah ditinjau dan ada dampaknya, dan akan ada konsekuensi bagi saya hingga akhir musim.

“Saya memang tidak lolos dari apa pun, tetapi itu juga insiden kecil dan ada potensi untuk mencoba menghindarinya.

“Saya berkata setelah balapan, saya tidak mampu melakukan kontak dan mengalami hal seperti ini karena saya menempatkan risiko yang sama besarnya pada keseluruhan kejuaraan saya dari sesuatu yang salah seperti yang saya lakukan pada siapa pun yang mungkin menjadi lawan saya.

“Tentu saja, ada dampaknya bagi diri saya sendiri, tetapi selain itu, keterlibatan dan cara kami balapan tetap sama seperti sebelumnya.”

Stella tanggapi klaim “konsekuensi” untuk Norris

Seperti kedua pembalap tersebut, Stella menolak menjelaskan lebih lanjut tentang “konsekuensi” yang dihadapi Norris.

Norris made contact with Piastri at Turn 3

Namun, ia menegaskan bahwa, sesuai aturan tim, insiden tersebut telah dibahas sesuai dengan "kerangka balap" mereka.

"Dampak atau konsekuensinya, merupakan bagian dari kerangka kerja kami," ujar Stella kepada situs web resmi F1. "Ini adalah sesuatu yang diinginkan kedua pembalap dalam kerangka kerja balap.

"Bagi saya, ini adalah bagian dari tinjauan untuk memimpin tinjauan, untuk membahas hal ini tanpa melibatkan pembalap. Hasil tinjauan telah diterima dan kami sekarang siap untuk fokus memaksimalkan performa mobil dan menemukan kembali jalur kemenangan kami.

"Kami mengalami situasi di mana terjadi kontak antara mobil kami, jadi hal ini perlu ditinjau kembali berdasarkan kerangka kerja balap yang kami gunakan untuk balapan bersama sebagai tim, bersama Lando dan Oscar.

"Ini adalah kerangka kerja yang telah disusun oleh Lando, Oscar, dan tim, dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab saya dan Zak untuk memastikannya diterapkan secara konsisten sepanjang musim.

"Kami meninjau kasusnya, kami mengidentifikasi bahwa Lando bertanggung jawab atas kontak tersebut karena ia agak jauh di tikungan 3, menyentuh Verstappen, dan kemudian ia oversteer ke arah Oscar.

"Jelas tidak ada niat jahat dalam tindakan ini, tetapi kedua pembalap menerima peninjauan tersebut dan sekarang kami akan menghadapi sisa musim ini seperti setelah Kanada, bahkan lebih bersatu dan lebih kuat sebagai tim."

