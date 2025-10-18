Horner ke Ferrari? "Mungkin" Tapi "Bukan yang Paling Jelas"

Masa depan Christian Horner tetap menjadi topik pembicaraan utama setelah kepergiannya resmi dari Red Bull pada bulan September.

Pria berusia 51 tahun itu dipecat oleh Red Bull pada bulan Juli dan digantikan oleh Laurent Mekies mulai dari Grand Prix Belgia dan seterusnya.

Sejak saat itu, masa depannya di F1 menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di paddock setelah dikaitkan dengan Ferrari, Alpine, Haas, dan Aston Martin.

Diperkirakan Horner menginginkan peran pemegang saham atau kepemilikan bersama, bukan hanya posisi kepala tim.

Haas dan Aston Martin telah secara terbuka menanggapi spekulasi tersebut, mengesampingkan kemungkinan kepindahan Horner.

Ferrari juga tampaknya tidak mungkin, mengingat Vasseur telah diberi perpanjangan kontrak sebelum jeda musim panas.

Lewis Hamilton mengatakan bahwa rumor seputar Horner "mengganggu" menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

Craig Slater dari Sky Sports mempertanyakan apakah Horner dapat bekerja sama dengan Vasseur, membentuk kemitraan 'gaya McLaren'.

Zak Brown saat ini menjabat sebagai CEO, berfokus pada sisi komersial tim, sementara Andrea Stella adalah kepala tim, yang bertanggung jawab utama di bidang balapan.

Berbicara di Sky Sports News, Slater mengatakan: "Itu akan menjadi langkah karier yang besar. Jadi, saya pikir itu mungkin, tetapi mungkin itu bukan langkah selanjutnya yang paling jelas bagi Horner.

"Fred Vasseur, yang baru saja mereka beri perpanjangan kontrak tiga tahun, dan dia juga melakukan pekerjaan yang solid. Mereka telah meraih hasil yang positif.

"Mereka terus menunjukkan peningkatan performa hingga tahun ini, ketika mereka memulai musim dengan mobil yang sulit.

"Namun, ia berhasil mencegah tim terjerumus ke dalam krisis. Mereka telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka mengintegrasikan Lewis Hamilton ke dalam tim.

Satu atau dua laporan menyebutkan Fred Vasseur mungkin masih bisa berada di sana bersama Horner sebagai semacam figur ketua eksekutif untuk memiliki pengaturan seperti yang dimiliki McLaren. Saya tidak yakin bagaimana perasaan Fred tentang hal itu, tetapi ini momen besar bagi Ferrari.

Bisakah Ferrari bangkit?

Ferrari’s 2025 campaign hasn’t lived up to expectations.

The Scuderia are the only team inside the top four of the constructors’ standings without a victory.

Fred Vasseur

Menjelang tahun ini, Ferrari sangat diunggulkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara, setelah finis hanya 14 poin di belakang McLaren di klasemen konstruktor 2024.

Slater mengakui bahwa tekanan semakin meningkat pada Vasseur – dan akan semakin berat jika Ferrari tidak dapat menunjukkan bahwa mereka berada di jalur kesuksesan pada tahun 2026 ketika aturan teknis baru mulai berlaku.

“Dua balapan berikutnya – AS dan Meksiko – adalah balapan terakhir yang mereka menangkan,” tambah Slater. “Ini adalah peringatan satu tahun tanpa kemenangan. Hal itu menambah tekanan pada Vasseur.

“Musim dingin yang berat bagi Ferrari. Mereka perlu menunjukkan di balapan-balapan awal tahun depan bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk kembali menantang gelar juara.”

