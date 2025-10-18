MotoGP Australia 2025: Quartararo Pole, Miller Baris Depan

Fabio Quartararo meraih pole position kelima yang fantastis musim ini pada kualifikasi MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.

Pembalap Yamaha itu melesat ke pole position dengan rekor baru di lap terakhirnya, menggagalkan upaya Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk meraih P1 yang tampak aman.

Jagoan tuan rumah, Jack Miller tampil impresif dengan lolos dari Q1, sebelum kemudian mengamankan baris depan pada upaya terakhirnya, menempatkan dua Yamaha di baris depan.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Pedro Acosta (KTM), dan Alex Marquez (Gresini Ducati) akan mengisi baris kedua.

Alex Marquez, yang terjatuh dua kali, adalah pebalap Ducati teratas, sementara Francesco Bagnaia hanya berada di posisi kesebelas.

Fermin Aldeguer dan Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, di mana Brad Binder diperiksa - dua kali - setelah insiden dengan Lorenzo Savadori, yang kemudian menghalangi Johann Zarco.

Insiden Kualifikasi 2, di mana Bagnaia dan Marini berpotensi menahan Bezzecchi, juga sedang diselidiki. Para Steward FIM belum mengumumkan keputusannya.

Balapan Sprint Phillip Island 13 putaran dimulai pukul 15.00.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'26.465s 9/9 340k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.031s 7/8 350k 3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.243s 8/8 350k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.386s 9/9 347k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.409s 6/9 348k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.455s 5/5 348k 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.530s 4/6 341k 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.530s 3/8 354k 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.630s 3/8 347k 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.651s 9/9 350k 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.820s 3/8 350k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.026s 6/8 346k Qualifying 1: 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'27.109s 7/8 352k 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'27.280s 8/9 352k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 1'27.392s 7/9 350k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'27.726s 7/8 345k 17 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 1'27.789s 8/8 350k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'27.817s 7/9 348k 19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 1'28.156s 3/4 348k 20 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'28.211s 6/7 350k 21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'28.273s 9/9 338k 22 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) 1'28.451s 6/8 344k

* Rookie

Rekor lap MotoGP Phillip island:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Pembalap baris depan dari Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales - semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.

Marquez, yang sudah dinobatkan sebagai juara dunia 2025, absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.

Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh acara Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

