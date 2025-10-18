MotoGP Australia 2025: Quartararo Pole, Miller Baris Depan
Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand prix untuk MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Fabio Quartararo meraih pole position kelima yang fantastis musim ini pada kualifikasi MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.
Pembalap Yamaha itu melesat ke pole position dengan rekor baru di lap terakhirnya, menggagalkan upaya Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk meraih P1 yang tampak aman.
Jagoan tuan rumah, Jack Miller tampil impresif dengan lolos dari Q1, sebelum kemudian mengamankan baris depan pada upaya terakhirnya, menempatkan dua Yamaha di baris depan.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Pedro Acosta (KTM), dan Alex Marquez (Gresini Ducati) akan mengisi baris kedua.
Alex Marquez, yang terjatuh dua kali, adalah pebalap Ducati teratas, sementara Francesco Bagnaia hanya berada di posisi kesebelas.
Fermin Aldeguer dan Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, di mana Brad Binder diperiksa - dua kali - setelah insiden dengan Lorenzo Savadori, yang kemudian menghalangi Johann Zarco.
Insiden Kualifikasi 2, di mana Bagnaia dan Marini berpotensi menahan Bezzecchi, juga sedang diselidiki. Para Steward FIM belum mengumumkan keputusannya.
Balapan Sprint Phillip Island 13 putaran dimulai pukul 15.00.
MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'26.465s
|9/9
|340k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.031s
|7/8
|350k
|3
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.243s
|8/8
|350k
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.386s
|9/9
|347k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.409s
|6/9
|348k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.455s
|5/5
|348k
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.530s
|4/6
|341k
|8
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.530s
|3/8
|354k
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.630s
|3/8
|347k
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.651s
|9/9
|350k
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.820s
|3/8
|350k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.026s
|6/8
|346k
|Qualifying 1:
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'27.109s
|7/8
|352k
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'27.280s
|8/9
|352k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'27.392s
|7/9
|350k
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'27.726s
|7/8
|345k
|17
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|1'27.789s
|8/8
|350k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|1'27.817s
|7/9
|348k
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|1'28.156s
|3/4
|348k
|20
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'28.211s
|6/7
|350k
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'28.273s
|9/9
|338k
|22
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|1'28.451s
|6/8
|344k
* Rookie
Rekor lap MotoGP Phillip island:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)
Pembalap baris depan dari Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales - semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.
Marquez, yang sudah dinobatkan sebagai juara dunia 2025, absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.
Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.
Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.
Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.
Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.
Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh acara Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.