MotoGP Australia 2025: Quartararo Pole, Miller Baris Depan

Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand prix untuk MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Fabio Quartararo meraih pole position kelima yang fantastis musim ini pada kualifikasi MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.

Pembalap Yamaha itu melesat ke pole position dengan rekor baru di lap terakhirnya, menggagalkan upaya Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk meraih P1 yang tampak aman.

Jagoan tuan rumah, Jack Miller tampil impresif dengan lolos dari Q1, sebelum kemudian mengamankan baris depan pada upaya terakhirnya, menempatkan dua Yamaha di baris depan.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Pedro Acosta (KTM), dan Alex Marquez (Gresini Ducati) akan mengisi baris kedua.

Alex Marquez, yang terjatuh dua kali, adalah pebalap Ducati teratas, sementara Francesco Bagnaia hanya berada di posisi kesebelas.

Fermin Aldeguer dan Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, di mana Brad Binder diperiksa - dua kali - setelah insiden dengan Lorenzo Savadori, yang kemudian menghalangi Johann Zarco.

Insiden Kualifikasi 2, di mana Bagnaia dan Marini berpotensi menahan Bezzecchi, juga sedang diselidiki. Para Steward FIM belum mengumumkan keputusannya.

Balapan Sprint Phillip Island 13 putaran dimulai pukul 15.00.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'26.465s9/9340k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.031s7/8350k
3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.243s8/8350k
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.386s9/9347k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.409s6/9348k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.455s5/5348k
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.530s4/6341k
8Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.530s3/8354k
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.630s3/8347k
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.651s9/9350k
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.820s3/8350k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.026s6/8346k
 Qualifying 1:     
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'27.109s7/8352k
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'27.280s8/9352k
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1'27.392s7/9350k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'27.726s7/8345k
17Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)1'27.789s8/8350k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'27.817s7/9348k
19Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)1'28.156s3/4348k
20Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'28.211s6/7350k
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'28.273s9/9338k
22Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)1'28.451s6/8344k

* Rookie

Rekor lap MotoGP Phillip island:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Pembalap baris depan dari Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales - semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.

Marquez, yang sudah dinobatkan sebagai juara dunia 2025, absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.

Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh acara Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

