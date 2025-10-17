Bezzecchi Menderita Lebih dari Perkiraan usai Insiden Marc Marquez

Marco Bezzecchi mengakui punggungnya terasa "lebih buruk dari yang diperkirakan" di Phillip Island setelah kecelakaan dengan Marc Marquez pada putaran sebelumnya di Mandalika.

Pembalap pabrikan Aprilia itu memasuki putaran Phillip Island dengan double long-lap penalty, setelah ia memicu tabrakan dengan juara dunia Marc Marquez di Grand Prix Indonesia.

Meskipun Bezzecchi tidak mengalami cedera serius, ia masih merasakan dampak dari kecelakaan tersebut, terutama di punggungnya.

Berbicara setelah memuncaki latihan Jumat dengan rekor putaran baru di Phillip Island, Bezzecchi mengakui: "Saya harus mengatakan bahwa saya berharap kondisinya akan sedikit lebih baik, terutama di sore hari."

"Tapi saya merasa sedikit sakit. Trek ini banyak tikungan di sisi kiri.

"Jadi, kami menghabiskan banyak waktu di tikungan, mencoba untuk mengejar ketertinggalan.

"Di area itu saya kesulitan, tetapi juga saat mengerem ketika saya mengangkat badan, saya sedikit kesulitan. Semoga besok akan lebih baik, tetapi saya sudah menduganya akan lebih baik."

Bisakah Bezzecchi mengatasi penaltinya untuk menang?

Penalti yang diterima Bezzecchi merupakan pukulan telak bagi harapannya untuk menang, mengingat kecepatan satu putarannya diimbangi dengan kecepatan balapan yang kuat pada hari Jumat di Australia.

Bezzecchi juga terlihat beberapa kali memasuki long lap loop, kehilangan 2,6 detik, tetapi berhati-hati dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di grand prix.

"Saya tidak tahu," ujarnya. "Mari kita coba pikirkan besok dulu, karena besok pada akhirnya adalah hari yang normal.

"Jadi, kami mencoba untuk fokus dan melakukan kualifikasi yang layak. Lalu ada sprint. Setelah itu, kami akan fokus pada hari Minggu, dan kami akan berusaha sebaik mungkin.

"Kami harus berusaha untuk memperebutkan dua baris pertama, seperti biasa, karena itulah kuncinya. Banyak pembalap yang cepat dengan ban belakang Soft, jadi mari kita coba meningkatkan sesuatu yang lebih untuk besok."

Mengenai rekor putaran barunya, ia menambahkan: “Bagus. Harus saya akui, di dasbor saya, memang agak lambat.

“Saya senang. Hal terbaik bagi saya adalah saya merasa nyaman dengan motornya. Saya menikmati hari itu, dan secara keseluruhan perasaan saya baik sejak pagi ini. Jadi, hasilnya positif.”