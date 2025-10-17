Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2

Yamaha melampaui ekspektasinya sendiri selama Practice untuk MotoGP Australia, dengan duet pembalap pabrikan Fabio Quartararo dan Alex Rins mengamankan akses langsung Kualifikasi 2 di posisi enam besar.

Yang terpenting, keduanya juga menunjukkan kecepatan balapan yang kuat, mencatatkan waktu 1 menit 27 detik dengan ban belakang lunak bekas sebelum time attack dimulai.

“Cara kami memulai akhir pekan ini telah melampaui ekspektasi kami,” kata Team Director Yamaha, Massimo Meregalli.

“Kami mengantisipasi beberapa tantangan karena tingkat grip yang biasanya lebih rendah di sirkuit ini dibandingkan dengan Mandalika, tetapi sejauh ini, kedua pembalap merasa percaya diri dan mampu memacu diri.

“Tim sangat termotivasi untuk membawa momentum ini hingga hari Sabtu.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Quartararo mengakhiri hari di posisi keempat, terpaut 0,4 detik dari Marco Bezzecchi, tetapi hanya terpaut 0,1 detik dari pembalap Aprilia lainnya, Raul Fernandez, dan memiliki kecepatan yang sama dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati.

“Kami mengalami beberapa masalah, tetapi saya berhasil mendapatkan kecepatan yang hebat dan lap yang hebat dalam time attack,” kata Quartararo.

“Kami mengalami masalah dengan perangkat [ride height] untuk pemulihan di Tikungan 1, jadi agak sulit menggunakannya di lintasan lurus dan kami tahu itu sangat penting.

"Namun secara keseluruhan, kecepatannya cukup cepat, meskipun kami harus meningkatkan beberapa persepuluh detik agar kompetitif.

“Saya cukup cepat, tetapi saya melihat Marco, yang sangat cepat. Pecco, juga Diggia. Tapi mari kita lihat bagaimana keadaannya besok.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex Rins, 2025 Australian MotoGP

Mantan pemenang Phillip Island, Rins, hanya kurang dari sepersepuluh lebih lambat dari Quartararo di posisi keenam, meskipun kehilangan waktu trek di awal karena masalah kopling.

“Saya sangat senang karena hari ini cukup bagus,” kata Rins. “Pagi ini, kami banyak kesulitan dengan beberapa masalah kopling. Kami kehilangan banyak waktu. Dan MotoGP saat ini sangat ketat, jadi begitu Anda kehilangan beberapa putaran, Anda harus banyak bekerja keras untuk memulihkannya.

“Tapi kami memulai dengan sangat baik sore ini, dan kemudian mencatatkan waktu putaran yang baik. Jadi saya cukup senang. Yang terpenting adalah kami berada di Q2.

“Yamaha bekerja dengan cukup baik di sini, tetapi sebagai pebalap yang berpengalaman dengan pabrikan lain di sini, saat ini motornya banyak bergetar. Rasanya agak agresif.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi ini cukup menuntut dibandingkan dengan motor lain yang saya kendarai di sini di Pulau ini. Mari kita coba memaksimalkan Yamaha dan mencoba memperbaiki area yang masih kurang.”

Pramac Yamaha Jack Miller, tercepat di FP1 setelah memasang ban baru untuk serangan di akhir waktu, turun ke posisi ke-13 pada sesi sore, sementara rekan setimnya Miguel Oliveira di posisi ke-16.

Article continues below ADVERTISEMENT