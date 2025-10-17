Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2

Fabio Quartararo dan Alex Rins keduanya berada di posisi enam besar saat Yamaha "melebihi ekspektasi" selama latihan Jumat di Phillip Island.

Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP

Yamaha melampaui ekspektasinya sendiri selama Practice untuk MotoGP Australia, dengan duet pembalap pabrikan Fabio Quartararo dan Alex Rins mengamankan akses langsung Kualifikasi 2 di posisi enam besar.

Yang terpenting, keduanya juga menunjukkan kecepatan balapan yang kuat, mencatatkan waktu 1 menit 27 detik dengan ban belakang lunak bekas sebelum time attack dimulai.

“Cara kami memulai akhir pekan ini telah melampaui ekspektasi kami,” kata Team Director Yamaha, Massimo Meregalli.

“Kami mengantisipasi beberapa tantangan karena tingkat grip yang biasanya lebih rendah di sirkuit ini dibandingkan dengan Mandalika, tetapi sejauh ini, kedua pembalap merasa percaya diri dan mampu memacu diri.

“Tim sangat termotivasi untuk membawa momentum ini hingga hari Sabtu.”

Quartararo mengakhiri hari di posisi keempat, terpaut 0,4 detik dari Marco Bezzecchi, tetapi hanya terpaut 0,1 detik dari pembalap Aprilia lainnya, Raul Fernandez, dan memiliki kecepatan yang sama dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati.

“Kami mengalami beberapa masalah, tetapi saya berhasil mendapatkan kecepatan yang hebat dan lap yang hebat dalam time attack,” kata Quartararo.

“Kami mengalami masalah dengan perangkat [ride height] untuk pemulihan di Tikungan 1, jadi agak sulit menggunakannya di lintasan lurus dan kami tahu itu sangat penting. 

"Namun secara keseluruhan, kecepatannya cukup cepat, meskipun kami harus meningkatkan beberapa persepuluh detik agar kompetitif.

“Saya cukup cepat, tetapi saya melihat Marco, yang sangat cepat. Pecco, juga Diggia. Tapi mari kita lihat bagaimana keadaannya besok.”

Alex Rins, 2025 Australian MotoGP
Alex Rins, 2025 Australian MotoGP

Mantan pemenang Phillip Island, Rins, hanya kurang dari sepersepuluh lebih lambat dari Quartararo di posisi keenam, meskipun kehilangan waktu trek di awal karena masalah kopling.

“Saya sangat senang karena hari ini cukup bagus,” kata Rins. “Pagi ini, kami banyak kesulitan dengan beberapa masalah kopling. Kami kehilangan banyak waktu. Dan MotoGP saat ini sangat ketat, jadi begitu Anda kehilangan beberapa putaran, Anda harus banyak bekerja keras untuk memulihkannya.

“Tapi kami memulai dengan sangat baik sore ini, dan kemudian mencatatkan waktu putaran yang baik. Jadi saya cukup senang. Yang terpenting adalah kami berada di Q2.

“Yamaha bekerja dengan cukup baik di sini, tetapi sebagai pebalap yang berpengalaman dengan pabrikan lain di sini, saat ini motornya banyak bergetar. Rasanya agak agresif.

“Jadi ini cukup menuntut dibandingkan dengan motor lain yang saya kendarai di sini di Pulau ini. Mari kita coba memaksimalkan Yamaha dan mencoba memperbaiki area yang masih kurang.”

Pramac Yamaha Jack Miller, tercepat di FP1 setelah memasang ban baru untuk serangan di akhir waktu, turun ke posisi ke-13 pada sesi sore, sementara rekan setimnya Miguel Oliveira di posisi ke-16.

Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez
4m ago
Nicolo Bulega,2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2
26m ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Masih Bergulat dengan 'Masalah Indonesia' di Phillip Island
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Pol Espargaro: Dari New York Menuju Penampilan Q2 di Phillip Island
3h ago
Pol Espargaro, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Menderita Lebih dari Perkiraan usai Insiden Marc Marquez
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Australian MotoGP

More News

F1 News
Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari
7h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Russell Tegaskan Uang Bukan Fokus Utama di Kontrak Baru Mercedes
8h ago
Russell's future has been resolved after a long saga
F1 News
Peringatan Panas Kembali Dikeluarkan untuk F1 GP Amerika Serikat
8h ago
Austin 2025
Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
8h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Australian GP, Phillip Island
Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island
9h ago
David Almansa, Moto3, 2025, Australian GP, Phillip Island