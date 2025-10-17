Ducati Konfirmasi Pirro akan Kembali Gantikan Marc Marquez di Malaysia

Pembalap tes Ducati Michele Pirro kembali menggantikan Marc Marquez di Sepang.

Ducati telah mengonfirmasi bahwa Michele Pirro kembali menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di MotoGP Malaysia akhir pekan depan.

Berbicara kepada Jack Appleyard dari Dorna saat latihan pembuka di Phillip Island, Sporting Director Ducati Mauro Grassilli enggan memberikan informasi kapan Marquez akan kembali.

Namun, ketika ditanya tentang pernyataan Direktur Medis MotoGP yang menyatakan Marquez kemungkinan tidak akan balapan di putaran kedua terakhir di Portimao, setelah Sepang, Grassilli menjawab:

“Kami tidak tahu… Kami berkomunikasi setiap hari dengan [manajemen Marc], tetapi kami tidak yakin.

“Tetapi saya dapat mengonfirmasi bahwa Michele Pirro akan berada di Malaysia untuk balapan berikutnya.

“Kapan kami akan bertemu Marc? Mungkin kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan.”

Namun, Grassilli sedikit lebih terbuka kepada Sky Italia, dengan mengatakan: "Bukan tidak mungkin [Marquez] bisa balapan di Valencia, kita lihat saja bagaimana rehabilitasinya berjalan."

Nicolo Bulega di Portimao?

Pirro awalnya hanya ditunjuk sebagai pembalap pengganti untuk Australia, sementara para pebalap Ducati WorldSBK juga tersedia untuk Sepang dan seterusnya, karena musim mereka berakhir di Jerez akhir pekan ini.

Dengan Marquez yang kini tampaknya tidak mungkin kembali ke Portimao dan juga diragukan untuk Valencia, peluang untuk pengganti bintang seperti penantang gelar WorldSBK, Nicolo Bulega, masih sangat terbuka.

Bulega - yang memiliki kontrak uji coba MotoGP bersama WorldSBK pada tahun 2026 - tampaknya mengecilkan peluangnya di Jerez pada hari Kamis, menyoroti kesulitan untuk terjun ke ajang MotoGP tanpa melakukan uji coba terlebih dahulu.

Ducati sedang mencoba mengatur beberapa putaran pra-Portimao dengan Desmosedici, Grassilli menegaskan: "[Bulega] belum familiar dengan motor dan bannya, jadi akan lebih baik jika dia menguji Desmosedici terlebih dahulu."

Marquez mengalami patah tulang dan cedera ligamen di bahu kanannya ketika Marco Bezzecchi menabrak bagian belakang Ducati-nya di lap pembuka MotoGP Indonesia.

Awalnya berharap untuk menghindari operasi, keputusan untuk operasi diambil setelah tidak ada kemajuan memadai setelah satu minggu.

Marquez mengatakan ia bertujuan untuk kembali sebelum akhir musim ini, yang berakhir di Valencia pada pertengahan November, tetapi tidak akan terburu-buru dalam pemulihan setelah membayar harga mahal karena kembali lebih awal dari patah tulang lengan pada tahun 2020.

Dokter yang tidak terkait dengan kasus Marquez memperkirakan bahwa cederanya biasanya membutuhkan waktu pemulihan selama 16 minggu.

Jorge Martin juga absen di Sepang

Selama FP1 di Phillip Island, Aprilia mengonfirmasi bahwa Jorge Martin juga akan absen di Grand Prix Malaysia.

Martin mengalami patah tulang selangka saat bertabrakan dengan rekan setimnya, Bezzecchi, di tikungan pertama balapan Motegi Sprint, cedera terbaru dalam tahun yang melelahkan ini.

Dengan Maverick Vinales dari Tech3 yang sudah dipastikan absen, para pembalap penguji Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), dan Pol Espargaro (KTM) akan melanjutkan balapan di Sepang akhir pekan depan.

