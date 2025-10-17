Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari

Musim pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari tidak memenuhi harapan dan hype awal yang muncul.

Juara dunia tujuh kali ini kesulitan beradaptasi dengan SF-25, dan performanya terus dilampaui oleh rekan setimnya, Charles Leclerc, sepanjang musim.

Hamilton belum pernah finis di podium, sementara kemenangan sprint race di Tiongkok menjadi momen terbaiknya musim ini sejauh ini.

Meskipun Hamilton telah menunjukkan kemajuan yang stabil sejak jeda musim panas, ia masih terpengaruh oleh keterbatasan dari penantang Ferrari 2025.

Hakkinen memperkirakan Hamilton mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun untuk beradaptasi dengan tim barunya.

“Pertama-tama, Lewis adalah pembalap yang luar biasa,” kata Hakkinen. “Dia telah meraih kesuksesan dalam kariernya selama bertahun-tahun, mengatasi semua tekanan yang dialaminya. Sungguh luar biasa.

“Ketika Anda bergabung dengan tim baru, biasanya butuh empat hingga lima tahun hingga Anda dapat membuat mobil yang sesuai dengan gaya mengemudi Anda. Karena itu, Lewis harus memiliki kesabaran untuk menunggu selama itu.

“Anda biasanya tidak langsung bergabung dengan tim dan mobil lalu berkata, ‘Oh, mobil ini fantastis. Saya akan memenangkan balapan.’ Itu membutuhkan banyak kerja keras dan waktu yang lama.”

Hakkinen prediksi tantangan di 2026.

Musim 2026 akan menyaksikan berbagai regulasi teknis yang sangat berbeda.

Regulasi mesin F1 2026 akan memperkenalkan generasi baru Power Unit yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi biaya yang lebih baik.

Mika Hakkinen, McLaren, © PHOTO 4

Mobil-mobil ini akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan, dan perubahan drastis ini akan menyebabkan pergeseran besar dalam urutan kekuasaan.

Para pembalap kemungkinan harus mengadopsi gaya mengemudi yang sama sekali berbeda untuk memaksimalkan mobil-mobil baru. Hakkinen memperkirakan mobil-mobil tahun depan akan "sangat sulit dikendarai" sebagai akibatnya.

"Mobil-mobil akan banyak berubah secara teknis untuk tahun depan," tambah Hakkinen. "Para perancang yang sangat berpengalaman dapat mengembangkan mobil yang fantastis.

"Para pembalap mungkin harus sedikit mengubah keterampilan mereka. Mereka perlu fokus sangat keras untuk menjaga mobil tetap di jalurnya karena mobil-mobil bisa menjadi sangat sulit dikendarai tahun depan.

"Tim-tim yang memiliki perancang yang baik dan mampu membangun mobil yang hebat, akan berhasil. Tim yang kurang berpengalaman akan menghadapi banyak masalah."