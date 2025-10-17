Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari

Mika Hakkinen memperingatkan Lewis Hamilton soal lamanya waktu untuk beradaptasi sepenuhnya dengan Ferrari.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Musim pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari tidak memenuhi harapan dan hype awal yang muncul.

Juara dunia tujuh kali ini kesulitan beradaptasi dengan SF-25, dan performanya terus dilampaui oleh rekan setimnya, Charles Leclerc, sepanjang musim.

Hamilton belum pernah finis di podium, sementara kemenangan sprint race di Tiongkok menjadi momen terbaiknya musim ini sejauh ini.

Meskipun Hamilton telah menunjukkan kemajuan yang stabil sejak jeda musim panas, ia masih terpengaruh oleh keterbatasan dari penantang Ferrari 2025.

Hakkinen memperkirakan Hamilton mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun untuk beradaptasi dengan tim barunya.

“Pertama-tama, Lewis adalah pembalap yang luar biasa,” kata Hakkinen. “Dia telah meraih kesuksesan dalam kariernya selama bertahun-tahun, mengatasi semua tekanan yang dialaminya. Sungguh luar biasa.

“Ketika Anda bergabung dengan tim baru, biasanya butuh empat hingga lima tahun hingga Anda dapat membuat mobil yang sesuai dengan gaya mengemudi Anda. Karena itu, Lewis harus memiliki kesabaran untuk menunggu selama itu.

“Anda biasanya tidak langsung bergabung dengan tim dan mobil lalu berkata, ‘Oh, mobil ini fantastis. Saya akan memenangkan balapan.’ Itu membutuhkan banyak kerja keras dan waktu yang lama.”

Hakkinen prediksi tantangan di 2026.

Musim 2026 akan menyaksikan berbagai regulasi teknis yang sangat berbeda.

Regulasi mesin F1 2026 akan memperkenalkan generasi baru Power Unit yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi biaya yang lebih baik.

Mika Hakkinen, McLaren,
Mika Hakkinen, McLaren,
© PHOTO 4

Mobil-mobil ini akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan, dan perubahan drastis ini akan menyebabkan pergeseran besar dalam urutan kekuasaan.

Para pembalap kemungkinan harus mengadopsi gaya mengemudi yang sama sekali berbeda untuk memaksimalkan mobil-mobil baru. Hakkinen memperkirakan mobil-mobil tahun depan akan "sangat sulit dikendarai" sebagai akibatnya.

"Mobil-mobil akan banyak berubah secara teknis untuk tahun depan," tambah Hakkinen. "Para perancang yang sangat berpengalaman dapat mengembangkan mobil yang fantastis.

"Para pembalap mungkin harus sedikit mengubah keterampilan mereka. Mereka perlu fokus sangat keras untuk menjaga mobil tetap di jalurnya karena mobil-mobil bisa menjadi sangat sulit dikendarai tahun depan.

"Tim-tim yang memiliki perancang yang baik dan mampu membangun mobil yang hebat, akan berhasil. Tim yang kurang berpengalaman akan menghadapi banyak masalah."

Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari
36m ago
Lewis Hamilton
F1 News
Russell Tegaskan Uang Bukan Fokus Utama di Kontrak Baru Mercedes
46m ago
Russell's future has been resolved after a long saga
F1 News
Peringatan Panas Kembali Dikeluarkan untuk F1 GP Amerika Serikat
1h ago
Austin 2025
Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
1h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Australian GP, Phillip Island
Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island
1h ago
David Almansa, Moto3, 2025, Australian GP, Phillip Island

More News

MotoGP News
Ducati Berharap Marc Marquez Bisa Kembali di Grand Prix Valencia
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Verstappen Menilai Peluangnya dalam Pertarungan Gelar F1 2025
5h ago
Max Verstappen has kept alive his slim F1 title hopes
MotoGP News
Ducati Konfirmasi Pirro akan Kembali Gantikan Marc Marquez di Malaysia
5h ago
Michele Pirro, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Norris Sadar Adanya Konsekuensi dari Insiden Piastri di Singapura
6h ago
Norris has shouldered the blame at McLaren