Ducati Berharap Marc Marquez Bisa Kembali di Grand Prix Valencia

Ducati berharap Marc Marquez kembali di balapan terakhir MotoGP Valencia, namun tidak akan terburu-buru memaksa sang juara dunia kembali.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez mengalami komplikasi cedera bahu kanan setelah insiden dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia di lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Meskipun awalnya diputuskan tidak memerlukan operasi, keputusan itu dibatalkan minggu lalu karena cederanya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang diharapkan.

Operasi tersebut dianggap berhasil, tetapi Marquez dipastikan absen di Grand Prix Australia dan Malaysia, dan juga sangat kecil kemungkinannya untuk hadir di Portugal.

Ducati belum memberikan timeline pemulihan, meskipun para ahli medis telah memperkirakan cedera semacam ini bisa memakan waktu 16 minggu untuk pulih sepenuhnya.

Meskipun demikian, Tardozzi berharap juara dunia tujuh kali itu dapat kembali untuk putaran final di Valencia pada pertengahan November.

Namun, ia menegaskan Ducati tidak akan terburu-buru mengembalikan Marquez mengingat cedera yang dialami sebelumnya.

“Cederanya cukup parah,” ujarnya kepada TNT Sport. “Cedera itu membuatnya tidak bisa mengikuti dua balapan berikutnya, jadi kita lihat saja nanti bagaimana kondisinya di balapan terakhir.

“Saya rasa kami berharap dia akan kembali untuk Valencia, tetapi sejauh ini kami harus menunggu hasil pemindaian terbaru dan apa yang akan dikatakan dokter kepadanya dalam dua minggu.

“Kami berharap dia bisa kembali di balapan terakhir musim ini dan ikut tes Valencia.

“Tetapi, sekali lagi, kami harus menunggu dan melihat apa yang dikatakan dokter.

“Kami tidak ingin terburu-buru. Dia sangat menderita di masa lalu karena kembali terlalu dini, terlalu cepat, untuk balapan.

“Jadi, kami ingin memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk pemulihan pascaoperasi yang dijalaninya minggu lalu.”

Bezzecchi - yang memuncaki sesi Practice di Phillip Island - akan menjalani penalti double long-lap untuk Grand Prix Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati Michele Pirro di Australia, dan juga baru dikonfirmasi hari Jumat bahwa pembalap Italia itu akan kembali bertugas di Malaysia.

