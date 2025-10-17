Peringatan Panas Kembali Dikeluarkan untuk F1 GP Amerika Serikat

Peringatan panas telah diumumkan untuk F1 GP Amerika Serikat akhir pekan ini, sama seperti di Singapura

Austin 2025
Austin 2025

FIA telah mengeluarkan peringatan bahaya panas untuk F1 GP Amerika Serikat akhir pekan ini di Austin.

Berdasarkan aturan baru musim ini, jika prakiraan cuaca memprediksi suhu di atas 31°C, tim akan diberitahu oleh FIA dan diwajibkan untuk memasang sistem pendingin pengemudi yang diwajibkan.

Langkah-langkah ini diberlakukan menyusul kekhawatiran yang muncul setelah Grand Prix Qatar 2023.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, FIA mengatakan: "Sesuai dengan Pasal 26.19 Peraturan Olahraga, setelah menerima prakiraan dari Layanan Cuaca Resmi yang memperkirakan bahwa Indeks Panas akan lebih tinggi dari 31,0 °C pada suatu waktu selama Sprint atau Balapan di acara ini, maka Bahaya Panas akan dinyatakan."

Namun, pembalap tidak diwajikan untuk memakai rompi pendingin saat peringatan ini dikeluarkan.

Max Verstappen dari Red Bull memilih untuk tidak menggunakannya di Singapura.

“Saya tidak suka selang yang ada di tubuh Anda, dengan sabuk yang terpasang di samping Anda,” kata Verstappen.

“Mereka boleh saja bilang desainnya buruk, saya tidak setuju. Itu hanya perlu menjadi pilihan bagi pengemudi. Ada yang suka, ada yang tidak, dan itu tidak masalah. Itu seharusnya menjadi preferensi pribadi.

“Masalahnya adalah di mobil GT atau mobil prototipe lainnya, Anda punya lebih banyak ruang untuk menaruh barang atau setidaknya menaruh kabel. Di kokpit kami, kokpitnya sangat sempit sehingga tidak ada cukup ruang.”

George Russell dari Mercedes, yang memenangkan GP Singapura, menguji rompi tersebut awal tahun ini di Bahrain.

Ia berkata: “Kami telah menggunakan rompi pendingin pengemudi beberapa kali musim ini di balapan-balapan panas. Tidak semua orang merasa nyaman dengan bagian atas rompi ini, tetapi saya rasa beberapa orang merasa lebih nyaman daripada yang lain. Dan tentu saja, seiring waktu, Anda akan dapat menyesuaikannya dengan preferensi Anda sendiri. Namun, konsepnya bagus.

“Saat Anda balapan dalam kelembapan 90% dan suhu kokpit mencapai 60 derajat, rasanya seperti sauna di dalam mobil. Jadi saya rasa kita semua akan menyukainya.”

Peringatan Panas Kembali Dikeluarkan untuk F1 GP Amerika Serikat
