RESMI: Mercedes Pertahankan Russell dan Antonelli untuk F1 2026

Pengumuman hari Rabu menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini di Circuit of The Americas (COTA) ini mengakhiri drama seputar masa depan George Russell di Mercedes.

Crash.net memahami bahwa perpanjangan kontrak Russell bersifat multi-tahun. Mercedes juga mengonfirmasi bahwa Kimi Antonelli juga resmi dipertahankan untuk musim 2026.

Kontrak baru untuk kedua pembalap tersebut sebelumnya dianggap sebagai formalitas, tetapi minat Mercedes untuk merekrut Max Verstappen memperlambat proses tersebut.

Bahkan setelah Verstappen mengonfirmasi bertahan di Red Bull setidaknya untuk tahun 2026 pada bulan Juli, negosiasi antara Russell dan Mercedes berjalan lebih lama dari yang diperkirakan.

Mercedes akhirnya mengakhiri spekulasi seputar masa depan pembalap Inggris berusia 27 tahun itu dengan mengonfirmasi perpanjangan kontrak.

Russell telah menjadi salah satu pembalap yang tampil menonjol selama musim 2025, di mana ia bersama Verstappen jadi satu-satunya pembalap non-McLaren yang memenangkan balapan tahun ini.

Setelah menang di Grand Prix Kanada bulan Juni, Russell tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Singapura terakhir kali.

Russell berada di posisi keempat klasemen pembalap dengan 237 poin dan merupakan satu dari hanya lima pembalap yang masih dalam persaingan matematis untuk gelar juara dengan enam balapan tersisa.

"Ini cuma soal kapan, bukan apakah"

Bos Mercedes, Toto Wolff, menegaskan bahwa konfirmasi susunan pembalap timnya untuk tahun 2026 "ini hanya soal kapan, bukan apakah".

"Kami ingin meluangkan waktu, menangani negosiasi dengan baik, dan memastikan semua pihak, dari semua pihak, puas," jelas Wolff.

"Saya senang kami telah melakukannya. George dan Kimi telah membuktikan diri sebagai pasangan yang kuat dan kami bersemangat untuk melanjutkan perjalanan kami bersama.

"Fokus kami sekarang adalah pada enam balapan terakhir tahun ini, saat kami berjuang untuk posisi kedua di klasemen Konstruktor, dan menuju tahun 2026 dan era baru di F1."

Russell berkata: "Saya sangat bangga dapat melanjutkan perjalanan kita bersama. Tahun depan akan menandai tahun ke-10 saya sejak saya menandatangani kontrak dengan Mercedes pada tahun 2017."

"Kemitraan dengan tim ini telah berlangsung sangat panjang dan sukses sejauh ini, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi, terutama karena kami akan memulai salah satu perubahan regulasi terbesar dalam sejarah olahraga ini tahun depan."

"Kami semua sangat fokus untuk mewujudkannya dan, bagi saya pribadi, melanjutkan musim terkuat saya di F1 sejauh ini."

Antonelli, yang telah menjalani musim rookie F1 yang sulit di tahun 2025, mengatakan: "Saya sangat senang bisa terus bersama tim. Saya telah belajar banyak di musim pertama saya di F1, baik di momen-momen positif maupun yang lebih menantang.

"Semua itu membuat saya lebih kuat, tidak hanya sebagai pembalap tetapi juga sebagai rekan satu tim. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Toto dan semua orang di Brackley dan Brixworth atas dukungan dan kepercayaan mereka yang berkelanjutan kepada saya.

"Fokus kami sekarang adalah menyelesaikan tahun dengan kuat dan mengamankan posisi kedua di Kejuaraan Konstruktor, sebelum kami mengalihkan perhatian penuh ke tahun 2026. Masih banyak yang harus kami raih dalam enam balapan terakhir ini dan kami akan memberikan segalanya."