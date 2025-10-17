Pol Espargaro: Dari New York Menuju Penampilan Q2 di Phillip Island

Pembalap pengganti Tech3, Pol Espargaro, mencuri perhatian dengan menjadi KTM tercepat di sesi latihan Jumat untuk MotoGP Australia - hanya beberapa hari setelah berbelanja bersama istrinya di New York.

Peraih delapan podium MotoGP ini dipanggil oleh KTM untuk menggantikan Maverick Vinales yang cedera, peran yang ia mainkan di Brno dan Austria.

Namun, kedua trek tersebut memiliki faktor yang belum diketahui saat kembali (Brno) atau sepenuhnya sirkuit baru (Balaton Park) dalam kalender kejuaraan dunia.

Espargaro belum pernah mengendarai RC16 sejak finis di posisi kedelapan di Hungaria dua bulan lalu dan bercanda pada hari Kamis bahwa sirkuit Phillip Island yang menakutkan bukanlah tempat yang ideal untuk melompat dalam keadaan 'dingin'.

"Ini bukan tempat untuk bersantai!" katanya. "Adrenalin Anda membumbung tinggi, dan Anda harus tampil prima sejak putaran pertama."

Namun, itulah yang dilakukan Espargaro, menyelesaikan sesi pagi dengan selisih 0,757 detik dari posisi teratas dan hanya 0,019 detik di belakang pebalap Tech3, Enea Bastianini.

Time-attack di Practice biasanya menjadi momen tersulit bagi pebalap penguji, yang jarang bisa memacu ban baru dan bahan bakar rendah.

Tapi, Pol justru tampil gemilang dengan menjadi salah satu pebalap yang memecahkan rekor lap sebelumnya dengan meraih posisi kedelapan dengan catatan waktu hanya 0,562 detik di belakang pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Pebalap KTM terbaik berikutnya adalah Pedro Acosta di posisi kesepuluh, diikuti Brad Binder di posisi kedua belas dan Enea Bastianini di posisi ke-20.

"Saya benar-benar terkesan, saya tidak menyangka bisa secepat itu!" aku Espargaro. "Beberapa hari yang lalu, saya sedang bersenang-senang di New York bersama istri saya, berbelanja, dan sekarang, kami berada di Q2 di GP Australia, jadi hidup terasa sangat menyenangkan!

"Saya merasa nyaman dengan motornya, performanya sangat baik, saya bisa mengendalikan semua parameter. Bahkan saat kami memacu, kami berhasil menghindari terlalu banyak kesalahan, jadi ini luar biasa!

Kami memang mencatatkan lap yang bagus, mungkin saya tidak bisa mengulanginya dua kali, tetapi semuanya berjalan dengan baik, saya sangat puas dengan tim Tech3, jadi mari kita lihat apakah kami bisa melanjutkan performa ini besok."

Bastianini langsung memuji performa rekan setimnya.

"Selamat kepada Pol, karena dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini!" ujarnya. "Dari sisi saya, hari ini sangat sulit.

"Setibanya di Australia, saya sadar bahwa kami mungkin akan kesulitan, karena tikungan cepat sulit bagi saya di Mandalika, dan dengan angin di sini, situasinya semakin buruk.

"Kami jelas memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, karena kami masih jauh dari kata kompetitif. Kami agak kehilangan arah saat ini, feeling di atas motor cukup negatif, jadi kami berusaha sesegera mungkin menemukan cara untuk kembali kompetitif."

Espargaro sudah dipastikan tidak akan memulai balapan lebih rendah dari P12 di grid, sementara Bastianini harus berjuang melalui Q1 Sabtu pagi.

Rekan pembalap pengganti Lorenzo Savadori (Aprilia) dan Michele Pirro (Ducati) masing-masing berada di posisi ke-19 dan ke-21.