McLaren Terancam Didiskualifikasi atas Penggunaan Plank Berlebih

McLaren menghadapi investigasi ganda FIA untuk kedua mobil Lando Norris dan Oscar Piastrisetelah Grand Prix Las Vegas.

Skid belakang McLaren milik Norris dan Piastri sedang diselidiki setelah diukur kurang dari 9 mm - ketebalan minimum yang disyaratkan oleh Pasal TR 3.5.9 e).

Delegasi Teknis FIA, Jo Bauer, melaporkan masalah ini kepada Steward setelah pemeriksaan pasca-balapan terhadap McLaren, dan kedua mobil tersebut sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran peraturan.

Riwayat terkini menunjukkan bahwa McLaren akan didiskualifikasi dari Grand Prix Las Vegas.

Sebelumnya, Lewis Hamilton dari Ferrari didiskualifikasi dari Grand Prix Tiongkok awal tahun ini karena pelanggaran yang sama.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Keputusan seperti itu akan berdampak besar pada perebutan gelar juara F1 2025.

Jika Norris dan Piastri didiskualifikasi, itu akan membuat Piastri dan Max Verstappen hanya akan tertinggal 24 poin dari pembalap Inggris itu menjelang dua balapan terakhir musim ini.

Norris finis kedua di belakang Verstappen di Sin City, sementara Piastri berada di urutan keempat.

Kedua McLaren diinvestigasi

Reporter pit lane F1 Sky Sports, Ted Kravitz, pertama kali menyampaikan berita tersebut di segmen notebook pasca-balapannya.

Namun, awalnya ia memahami bahwa hanya mobil Norris yang akan diselidiki.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sekilas, ini merupakan diskualifikasi bagi kedua McLaren, pelanggaran yang jelas terhadap aturan dalam setiap jenis investigasi dan hasil steward normal yang pernah kami lihat," ujarnya.

"Ketika skid block paling belakang kurang dari 9 mm, McLaren tidak dapat berbuat banyak untuk mengklaim force majeure atau bahwa sesuatu telah terjadi. Mereka sedang mengupayakannya, seperti yang kami pahami.

"Ada berbagai macam alasan mengapa McLaren akan menjelaskan mengapa mereka mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari keausan skid block mereka.

"Mungkin mereka mengira balapan akan berlangsung dua pit stop. Mungkin guncangannya lebih parah dari yang diperkirakan. Mungkin mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kondisi saat latihan.

"Tapi itu tidak masalah. Jika Anda memacu mobil Anda terlalu rendah, Anda akan mendapatkan keuntungan yang dianggap tidak adil oleh tim lain karena hal itu melanggar peraturan."

Article continues below ADVERTISEMENT