Norris Mengutuk Dirinya atas Kesalahan di Awal GP Las Vegas

Lando Norris mengaku ia mengacaukan start F1 GP Las Vegas 2025.

Pembalap McLaren itu finis kedua di belakang Max Verstappen dari Red Bull di Sin City, dan tampaknya semakin dekat untuk meraih gelar juara dunia pertamanya.

Norris secara agresif memotong di depan Verstappen untuk mempertahankan keunggulannya di tikungan pertama, tetapi salah memperkirakan titik pengereman dan melaju terlalu dalam, yang memungkinkan Verstappen dan George Russell dari Mercedes menyalipnya.

Verstappen kemudian meraih kemenangan dominan, unggul 20 detik dari Norris yang kemudian bangkit ke posisi kedua.

"Saya membiarkan Max menang," canda Norris. "Saya membiarkannya, membiarkan dia balapan dengan baik! Tidak, saya hanya mengerem terlambat - itu kesalahan saya."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Itu bukan penampilan terbaik saya di sana, tetapi ketika pembalap itu menang dengan selisih 20 detik, itu karena dia melakukan pekerjaan yang lebih baik dan mereka sedikit lebih cepat."

"Balapan yang menyenangkan di sana, sulit seperti biasa, tetapi tetap menyenangkan."

Norris ran wide and lost the lead to Verstappen

Norris menambahkan: “Saya sudah balapan dengan baik, saya rasa kecepatannya masih bagus hari ini, Max baru saja membalap dengan baik hari ini.

“Mereka cepat, saya membuat kesalahan di Tikungan 1. Anda harus lebih agresif di Tikungan 1, saya agak terlalu agresif dan itu merugikan saya. Terkadang memang begitu, dan finis kedua tetap hasil yang bagus.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Poinnya masih bagus, jadi saya tidak terlalu kecewa. Saya harus memberi selamat kepada Max dan Red Bull, mereka membalap dengan baik, jadi mari kita lanjutkan balapan berikutnya.”

Diskualifikasi mengubah plot pertarungan gelar

Hasil ini menambah keunggulan Norris atas rekan setimnya di McLaren Oscar Piastri, yang finis keempat menjadi 30 poin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah plot pertarungan gelar.

Kedua mobil McLaren didiskualifikasi setelah investigasi menunjukkan plank bagian belakang mobil melewati batas ketebalan minimum 9 mm.

Hasil ini membuat Norris tetap unggul di klasemen, namun dengan keunggulan 24 poin atas Piastri dan Verstappen dengan 58 poin tersisa untuk diperebutkan pada dua Grand Prix dan satu Sprint Race di Qatar dan Abu Dhabi.