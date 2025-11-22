F1 GP Las Vegas 2025: Hasil FP3 dari Las Vegas Strip Circuit

George Russell mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan terakhir untuk F1 GP Las Vegas 2025.

Sesi latihan ini cukup sulit bagi para pembalap karena treknya cukup basah, memaksa tim keluar trek dengan ban Intermediate di awal sesi. Kondisi trek perlahan membaik, dengan pemimpin klasemen F1, Lando Norris, menjadi pembalap pertama yang berani beralih ke ban kering.

Dengan kondisi trek terus membaik dari waktu ke-waktu, laptime terus berkurang. Dengan Russell dan Max Verstappen saling bertukar lap tercepat di puncak timesheets.

Russell mengakhiri FP3 dengan laptime 1 menit 34,054 detik, unggul 0,227 detik dari pembalap Red Bull tersebut.

Verstappen mengeluhkan lalu lintas pada flying lap terakhir saat ia mengalami lock-up di tikungan sebelum backstraight yang sangat panjang. Alex Albon melengkapi tiga besar untuk Williams, yang terus menunjukkan kecepatan impresif akhir pekan ini.

Isack Hadjar berada di posisi keempat untuk Racing Bulls, di depan Lewis Hamilton dari Ferrari. Hamilton terpaut 1,2 detik dari catatan waktu Russell. Selanjutnya, Kimi Antonelli berada di posisi keenam, di depan Liam Lawson.

Kedua pembalap Aston Martin berada di 10 besar — ​​Lance Stroll di depan Fernando Alonso — sementara Pierre Gasly melengkapi 10 besar. Charles Leclerc mengakhiri sesi di posisi ke-15, setelah gagal memperbaiki performanya di putaran terakhir.

Kedua pembalap McLaren tidak mencatatkan waktu lap yang representatif karena mereka memilih untuk tetap berada di pit lane. Oscar Piastri finis di posisi ke-19, sementara Lando Norris di posisi ke-20 dalam klasemen.