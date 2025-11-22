F1 GP Las Vegas 2025: Hasil FP3 dari Las Vegas Strip Circuit
Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Las Vegas di Vegas Strip Circuit, Putaran 22 kejuaraan dunia F1 2025.
George Russell mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan terakhir untuk F1 GP Las Vegas 2025.
Sesi latihan ini cukup sulit bagi para pembalap karena treknya cukup basah, memaksa tim keluar trek dengan ban Intermediate di awal sesi. Kondisi trek perlahan membaik, dengan pemimpin klasemen F1, Lando Norris, menjadi pembalap pertama yang berani beralih ke ban kering.
Dengan kondisi trek terus membaik dari waktu ke-waktu, laptime terus berkurang. Dengan Russell dan Max Verstappen saling bertukar lap tercepat di puncak timesheets.
Russell mengakhiri FP3 dengan laptime 1 menit 34,054 detik, unggul 0,227 detik dari pembalap Red Bull tersebut.
Verstappen mengeluhkan lalu lintas pada flying lap terakhir saat ia mengalami lock-up di tikungan sebelum backstraight yang sangat panjang. Alex Albon melengkapi tiga besar untuk Williams, yang terus menunjukkan kecepatan impresif akhir pekan ini.
Isack Hadjar berada di posisi keempat untuk Racing Bulls, di depan Lewis Hamilton dari Ferrari. Hamilton terpaut 1,2 detik dari catatan waktu Russell. Selanjutnya, Kimi Antonelli berada di posisi keenam, di depan Liam Lawson.
Kedua pembalap Aston Martin berada di 10 besar — Lance Stroll di depan Fernando Alonso — sementara Pierre Gasly melengkapi 10 besar. Charles Leclerc mengakhiri sesi di posisi ke-15, setelah gagal memperbaiki performanya di putaran terakhir.
Kedua pembalap McLaren tidak mencatatkan waktu lap yang representatif karena mereka memilih untuk tetap berada di pit lane. Oscar Piastri finis di posisi ke-19, sementara Lando Norris di posisi ke-20 dalam klasemen.
F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.054s
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m34.281s
|3
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m34.875s
|4
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.169s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.269s
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.385s
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.439s
|8
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.533s
|9
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.540s
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.562s
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m35.586s
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m35.662s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m35.738s
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m35.817s
|15
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.908s
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m36.305s
|17
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m36.650s
|18
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m36.667s
|19
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m37.023s
|20
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m37.112s