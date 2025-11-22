F1 GP Las Vegas 2025: Hasil FP3 dari Las Vegas Strip Circuit

Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Las Vegas di Vegas Strip Circuit, Putaran 22 kejuaraan dunia F1 2025.

George Russell mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan terakhir untuk F1 GP Las Vegas 2025.

Sesi latihan ini cukup sulit bagi para pembalap karena treknya cukup basah, memaksa tim keluar trek dengan ban Intermediate di awal sesi. Kondisi trek perlahan membaik, dengan pemimpin klasemen F1, Lando Norris, menjadi pembalap pertama yang berani beralih ke ban kering.

Dengan kondisi trek terus membaik dari waktu ke-waktu, laptime terus berkurang. Dengan Russell dan Max Verstappen saling bertukar lap tercepat di puncak timesheets. 

Russell mengakhiri FP3 dengan laptime 1 menit 34,054 detik, unggul 0,227 detik dari pembalap  Red Bull tersebut.

Verstappen mengeluhkan lalu lintas pada flying lap terakhir saat ia mengalami lock-up di tikungan sebelum backstraight yang sangat panjang. Alex Albon melengkapi tiga besar untuk Williams, yang terus menunjukkan kecepatan impresif akhir pekan ini.

Isack Hadjar berada di posisi keempat untuk Racing Bulls, di depan Lewis Hamilton dari Ferrari. Hamilton terpaut 1,2 detik dari catatan waktu Russell. Selanjutnya, Kimi Antonelli berada di posisi keenam, di depan Liam Lawson.

Kedua pembalap Aston Martin berada di 10 besar — ​​Lance Stroll di depan Fernando Alonso — sementara Pierre Gasly melengkapi 10 besar. Charles Leclerc mengakhiri sesi di posisi ke-15, setelah gagal memperbaiki performanya di putaran terakhir.

Kedua pembalap McLaren tidak mencatatkan waktu lap yang representatif karena mereka memilih untuk tetap berada di pit lane. Oscar Piastri finis di posisi ke-19, sementara Lando Norris di posisi ke-20 dalam klasemen.

F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.054s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m34.281s
3Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m34.875s
4Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.169s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m35.269s
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.385s
7Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m35.439s
8Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m35.533s
9Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m35.540s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.562s
11Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m35.586s
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m35.662s
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m35.738s
14Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m35.817s
15Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m35.908s
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.305s
17Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m36.650s
18Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.667s
19Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m37.023s
20Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m37.112s

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

