FIA Lakukan Perbaikan Tutup Drainase usai FP2 yang Terinterupsi di Las Vegas

FIA telah merinci pekerjaan ekstensif yang dilakukan semalaman di Grand Prix Las Vegas untuk mencegah terulangnya kegagalan penutup lubang got yang mengganggu FP2.

Free Practice 2 di Las Vegas terganggu oleh dua penghentian akibat bendera merah.

Bendera merah pertama muncul pada menit ke-20, merusak sejumlah simulasi kualifikasi pembalap.

FIA menjelaskan setelah FP2 bahwa kemungkinan penutup lubang got yang longgar saat mendekati Tikungan 17 adalah penyebab penghentian tersebut.

“Menyusul laporan marshal tentang kemungkinan penutup lubang got yang longgar sebelum Tikungan 17, Kontrol Balapan tidak dapat mengonfirmasi informasi ini dari CCTV yang tersedia,” kata seorang juru bicara FIA.

“Sesi latihan telah ditandai bendera merah sebagai tindakan pencegahan dan personel Kontrol Balapan saat ini berada di lokasi untuk menilai situasi.”

Sesi dimulai kembali sebelum dihentikan lagi saat waktu tersisa dua menit.

"Beberapa personel Pengendali Balap tetap berada di lokasi saat sesi dimulai kembali," kata FIA dalam sebuah pernyataan.

"Mereka melaporkan bahwa penutup lubang got bergerak saat mobil-mobil melewatinya, yang menyebabkan sesi diakhiri dalam kondisi bendera merah.

"Inspeksi lebih lanjut sedang dilakukan."

Tidak ada sesi trek lanjutan yang diselesaikan, memberi FIA dan petugas lintasan kesempatan untuk memeriksa lintasan.

Menjelang latihan terakhir dan kualifikasi, penutup lubang got telah dilas untuk memberikan "mitigasi lebih lanjut".

Hal ini juga telah dilakukan pada 14 rakitan lubang got tambahan.

"Lubang got yang memicu bendera merah di FP2 telah dibongkar dan diperiksa lebih lanjut," kata FIA menjelang latihan terakhir.

"Kesalahan spesifik ditemukan pada mekanisme penutup, dan masalah ini dapat diatasi dalam semalam.

"Selain pekerjaan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, penutup lubang got ini telah dilas untuk memberikan mitigasi lebih lanjut.

"Semua penutup lubang got lainnya di atau dekat garis balap diperiksa ulang dalam semalam, dan pengelasan tambahan dilakukan pada 14 rakitan lubang got lainnya."