Bearman Sebut Las Vegas "Trek Jalanan Paling Tidak Menyenangkan" di F1

Oliver Bearman bukan penggemar berat sirkuit Grand Prix Las Vegas.

Oliver Bearman dari Haas F1 menyebut GP Las Vegas sebagai "trek jalanan paling tidak menyenangkan" yang pernah ia kendarai.

Pembalap Inggris itu berada jauh di belakang catatan waktu setelah dua sesi latihan pembuka, di posisi ke-16 pada FP1 dan ke-17 pada FP2 di hari yang sulit bagi Haas.

Ia tidak terlalu terkesan dengan pengalaman pertamanya di sirkuit jalanan Vegas, di mana suhu trek yang dingin dan lintasan lurus yang panjang membuat menemukan cengkeraman sangat sulit.

Setelah Practice Jumat, Bearman memberikan penilaian pedas terhadap trek tersebut.

"Ini trek jalanan paling tidak menyenangkan yang pernah saya kendarai," ujar Bearman kepada Sky setelah FP2.

"Biasanya trek ini sangat, sangat menyenangkan dan hebat. Grip yang satu ini sangat, sangat rendah, yang bukan kombinasi yang bagus ketika dindingnya sangat dekat.

"Kecepatannya sangat tinggi, yang berbahaya. Maksud saya, treknya sendiri keren untuk balapan di Las Vegas Strip, tapi selain itu tidak banyak hal bagus."

Bearman “terkejut” dengan kurangnya grip

Tentu saja, grip trek akan terus meningkat seiring berjalannya akhir pekan.

Namun, hujan yang turun sebelumnya menyapu semua karet yang telah terpasang, sehingga permukaan trek kembali seperti semula.

Bearman mengakui bahwa ia "terkejut" dengan betapa rendahnya cengkeraman di trek.

"Sejujurnya, beberapa putaran pertama yang saya lakukan di FP1... Tentu saja, ini trek baru bagi saya, [tetapi] saya terkejut dengan betapa rendahnya grip di trek. Sangat tidak nyaman di trek," jelasnya.

"Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan tingkat grip yang rendah yang kami alami, tetapi, pada akhirnya, itu berarti evolusinya sangat tinggi.

"Jadi, Anda tahu, bahkan di sesi itu, kami cukup awal untuk menggunakan ban Soft.

"Saya tidak berhasil menyelesaikan satu putaran pun dengan ban lunak, tetapi itu berarti ketika saya masuk ke pit, saya berada di posisi yang baik, dan ketika saya akan keluar lagi, saya tiba-tiba tertinggal lima atau enam persepuluh detik dari depan.

"Jadi, ya, evolusi yang sangat besar. Sesi itu cukup sulit dengan hujan, lalu lintas, dan gangguan, tetapi saya pikir kami belajar banyak.

"Trek ini baru bagi saya, jadi saya juga sedang menemukan ritme saya di sini. Jadi saya bersemangat untuk besok."

Bearman, yang datang ke Las Vegas dengan torehan poin dari empat balapan terakhir, berada di posisi ke-12 pada sesi latihan terakhir

