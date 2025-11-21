FIA Akui Red Bull Mengeksploitasi 'Kelemahan' Aturan Cost-Cap F1

Red Bull berhasil mengeksploitasi "kelemahan" dalam cost-cap F1 saat mengganti mesin Max Verstappen di Grand Prix Sao Paulo, FIA mengakui.

Setelah Verstappen secara mengejutkan tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-16, Red Bull memutuskan untuk memulai balapan dari pit-lane guna melakukan perubahan besar pada set-up RB21 milik juara dunia empat kali tersebut.

Perubahan ini termasuk pemasangan Power Unit baru, yang meningkatkan laju Verstappen yang luar biasa di lintasan dan menghasilkan performa impresif untuk meraih posisi ketiga di podium.

Keputusan Red Bull memicu pertanyaan dari rival mereka, McLaren, yang menyoroti apakah perubahan mesin akan memengaruhi pengeluaran cost-cap Red Bull.

“Yang tidak ingin kami libatkan adalah situasi di mana, ketika ada penggantian mesin, kami harus berdebat dengan tim atau produsen PU apakah sedikit telemetri menunjukkan potensi masalah reabilitas atau tidak,” kata Direktur Single Seater FIA, Nikolas Tombazis.

“Kami merasa tidak memiliki keahlian untuk berdebat dengan mereka apakah itu benar-benar perubahan karena reabilitas atau strategis. Dalam beberapa kasus, jelas ada di salah satu kubu. Tetapi ketika Anda berada di area crossover, itu akan sulit.

"Jadi, ini merupakan kelemahan dalam regulasi saat ini - kombinasi finansial, teknis, dan olahraga - dan ini adalah area di mana kami mengadopsi pendekatan ini, di mana kami menerima perubahan ini tanpa membahas dampaknya terhadap batas biaya.”

Tombazis menekankan celah ini akan dihilangkan sebagai bagian dari perubahan regulasi yang menyeluruh pada tahun 2026.

“Ini merupakan salah satu area di mana tahun depan, dengan adanya batasan biaya untuk produsen PU dan tim, masalah ini akan terselesaikan,” jelasnya.

“Produsen PU tidak akan pernah merasa nyaman untuk melakukan perubahan strategis, karena setiap kali perubahan tersebut akan menghabiskan biaya sekitar satu juta dolar untuk sebuah mesin, jika hanya untuk mesin pembakaran internal atau apa pun. Dan itu akan menciptakan mekanisme alami.

“Jadi kami pikir ini merupakan kelemahan dalam peraturan saat ini, di mana tidak ada batasan biaya PU, tetapi kami pikir masalah ini akan terselesaikan sepenuhnya tahun depan. Ini tidak akan lagi menjadi topik diskusi.”

Red Bull klaim penggantian itu "sah"

Red Bull membalas kekhawatiran McLaren, dengan kepala teknisi Paul Monaghan menegaskan bahwa "tidak ada yang aneh" tentang apa yang dilakukan timnya di Brasil.

"Saya tidak terkejut seseorang harus melempar granat tangan ke dalam situasi ini. Baiklah. Jika situasinya sebaliknya, kami bisa melakukan hal yang sama," kata Monaghan di Las Vegas.

"Apa yang kami lakukan dapat dibenarkan, sah, dan jika Anda menelusuri kembali, bahkan dari generasi mobil ini, katakanlah '22 hingga tahun ini, orang-orang telah melakukan perubahan mesin. Tidak ada yang aneh dalam hal itu.

"Saya rasa ini bukan area abu-abu. Sejauh yang saya ketahui, kami telah membenarkan diri sendiri apa yang akan kami lakukan. Jika kami ditanyai tentang hal itu, baiklah, kami akan membenarkannya."

