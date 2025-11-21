Ferrari Optimistis saat Persaingan Terbuka Lebar di Las Vegas

Mungkinkah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc membawa Ferrari memperebutkan posisi pole dan kemenangan di Las Vegas?

Para pembalap Ferrari optimistis dengan peluang mereka di Grand Prix Las Vegas menjelang perebutan pole position yang tampaknya terbuka lebar.

Hari Jumat yang terinterupsi membuat gambaran persaingan yang sesungguhnya tidak dapat terbentuk menjelang sesi latihan terakhir dan kualifikasi, dengan beberapa pembalap kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan putaran representatif dengan ban lunak di FP2.

Pemimpin klasemen Lando Norris memuncaki sesi latihan kedua yang ketat dengan selisih hanya 0,029 detik dari Kimi Antonelli (Mercedes). Sedangkan Charles Leclerc, yang memimpin FP1, tertinggal 0,161 detik di posisi ketiga.

McLaren, Mercedes, Ferrari, dan Red Bull semuanya menunjukkan tanda-tanda daya saing, menciptakan prospek menarik berupa pertarungan empat tim untuk mengamankan pole position di Sin City.

“Sejujurnya, posisi kami tidak buruk,” kata Leclerc di akhir hari pertama balapan.

“Tapi kita harus menunggu dan melihat. Saya pikir Mercedes sangat kuat dan jelas McLaren dan Red Bull juga bersaing, jadi saya pikir persaingannya akan ketat.

“Saya hanya berharap kami bisa membangun performa mulai sekarang dan bersaing untuk pole position besok, tapi hasilnya positif. Saya pikir kecepatannya kuat hari ini.

“Ini semua tentang mencoba mengantisipasi seperti apa kondisi besok dan memastikan kami memulai dengan langkah yang tepat besok. 

"Tapi saya punya ide yang cukup jelas tentang apa yang ingin saya lakukan dengan mobil ini untuk mencoba dan meningkatkannya, dan kita lihat saja besok apakah ini pilihan yang tepat.”

Hamilton ‘bersemangat’ untuk kualifikasi

Rekan setim Leclerc, Lewis Hamilton, juga tampak lebih positif meskipun gagal mencatatkan lap kompetitif dengan ban lunak dan finis di posisi ke-10 dalam catatan waktu.

“Saya merasa cukup baik,” kata juara dunia tujuh kali itu. “P1 secara umum terasa baik, hanya saja saya tidak mencatatkan satu putaran pun, dan hal yang sama terjadi di P2.

“Kami memperbaiki mobil di P2 dan saya merasa kuat di sektor satu, sama seperti di P1, tetapi sayangnya bendera kuning dan bendera merah menghalangi.

“Tapi semua orang berada di posisi yang sama. Saya mendapat beberapa pelajaran berharga di sana dan saya bersemangat untuk besok.”

Hamilton menambahkan bahwa "kami mungkin tidak akan membuat banyak perubahan pada mobil", menggarisbawahi perasaan positifnya sejak awal terhadap SF-25.

Ferrari tiba di Las Vegas setelah mengalami kegagalan ganda yang mengerikan di Brasil, yang membuat tim F1 paling terkenal itu merosot ke posisi keempat klasemen konstruktor.

Sejak Brasil, Ferrari telah menjadi berita utama karena alasan yang salah, menyusul teguran publik dari ketua John Elkann terhadap para pembalapnya yang telah menimbulkan kecurigaan di paddock F1.

Derry Munikartono
