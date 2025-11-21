Norris Pede McLaren Bisa Memperebutkan Pole GP Las Vegas

Lando Norris yakin dengan peluang McLaren di Las Vegas.

Lando Norris yakin McLaren berada dalam persaingan untuk posisi terdepan dalam kualifikasi di Grand Prix Las Vegas.

Pembalap McLaren itu memimpin sesi latihan kedua yang terinterupsi di Sin City dengan keunggulan 0,029 detik atas Kimi Antonelli dari Mercedes, sementara Charles Leclerc dari Ferrari melengkapi tiga besar setelah memuncaki sesi pembuka.

McLaren diperkirakan akan kesulitan di Las Vegas setelah balapan yang sulit pada tahun 2024, tetapi secara mengejutkan mampu tampil kompetitif meski awal yang sulit di FP1.

Dan Norris yakin McLaren berada di posisi yang lebih baik dengan mobil mereka dibandingkan tahun lalu.

"Selalu sulit di sini. Saya rasa kami memiliki feeling yang lebih baik di mobil dibandingkan tahun lalu. Itu sudah terasa di lap pertama," kata Norris.

"Beberapa feeling yang bagus. Tidak banyak balapan di akhir, tidak ada balapan dengan bahan bakar tinggi, tetapi kecepatannya jelas ada.

"Persaingannya cukup ketat antara banyak pembalap dan banyak yang tidak mencatatkan lap mereka. Kami membuat beberapa kemajuan dari FP1 ke FP2 dan semoga kami bisa lebih baik lagi dari FP3 ke kualifikasi."

Ditanya apa harapannya untuk sisa akhir pekan ini, Norris dengan percaya diri menegaskan: "Kami berjuang untuk meraih pole position."

Oscar Piastri kembali tertinggal?

Rekan setim Norris sekaligus rival perebutan gelar juara, Oscar Piastri, hanya berada di posisi ke-14 setelah tidak dapat mencatatkan lap representatif dengan ban Soft karena dua bendera merah yang muncul di akhir sesi.

Namun, Piastri lebih lambat dari Norris di kedua sesi, melanjutkan tren yang terjadi belakangan ini.

Pebalap Australia itu tertinggal 24 poin di belakang Norris dengan tiga balapan tersisa musim ini.

“FP1 cukup bagus, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, saya merasa sesi ini cukup bagus,” kata Piastri. “FP2 saya lakukan dua putaran, jadi sulit untuk mengetahui posisi kami secara pasti.

“Mobilnya memang memiliki kecepatan yang lumayan, tetapi tidak banyak pembalap yang mencoba ban Soft. Namun, banyak hal positif dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan.”

Ketika ditanya apakah ia merasa McLaren berada di posisi yang lebih baik dibandingkan 12 bulan lalu di Las Vegas, Piastri menjawab: “Saya rasa ya. Sekali lagi, sulit untuk mengetahuinya. Kami mengubah beberapa hal di FP2, yang rasanya cukup bagus.

“Apakah saya ingin beberapa putaran lagi? Ya. Tapi, trek akan terus berubah cukup banyak selama sisa akhir pekan. Kita lihat saja bagaimana cuacanya nanti dan lanjutkan dari sana.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

