Leclerc Lolos dari Hukuman atas Pelanggaran Tak Biasa di Las Vegas

Charles Leclerc lolos dari penalti karena pelanggaran ganda yang tidak biasa saat latihan kedua untuk Grand Prix F1 Las Vegas.

Pembalap Ferrari tampak mengalami masalah pada girboks di penghujung sesi latihan kedua yang dipersingkat di Sin City, saat dua bendera merah dikibarkan menjelang akhir sesi.

"Ada yang rusak. Girboks. Bolehkah saya pindah gigi atau tidak?" Leclerc terdengar bertanya kepada teknisi balapnya, yang langsung: "Jangan pindah gigi."

Insiden tersebut membuat Leclerc absen beberapa putaran di akhir FP2.

Leclerc diselidiki setelah gagal mengganti setir atau mematikan ERS pada Ferrari-nya setelah mobilnya berhenti mendadak.

Namun, para steward memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

"Pengemudi menjelaskan bahwa sebelum keluar dari mobil, ia mencoba untuk menetralkannya tetapi tidak berhasil. Ia kemudian mematikan mobil dan meninggalkan mobil," kata mereka.

"Para marshal mencoba untuk menetralkannya tetapi tidak berhasil. Pengemudi kemudian mencoba membantu para marshal dengan menyalakan kembali mobil untuk mencoba menetralkannya, tetapi para marshal, karena yakin mobilnya tidak aman, memintanya untuk tidak melakukannya.

"Akhirnya ia meyakinkan para marshal bahwa mobilnya aman, dan mematikan mesin."

Leclerc mengecilkan insiden tersebut, mengatakan kepada Sky Sports F1: "Setir mobil sudah terpasang kembali, ada sedikit kesalahpahaman dalam semua yang terjadi, tetapi semuanya akan baik-baik saja."

Leclerc memuncaki sesi latihan pembuka di Las Vegas, sebelum finis di posisi ketiga di FP2, terpaut 0,161 detik dari pemuncak klasemen McLaren, Lando Norris.

Latihan kedua terganggu oleh dua bendera merah terpisah karena dugaan penutup lubang got yang longgar di tikungan terakhir, Tikungan 17.

Penundaan dan gangguan tersebut menyebabkan gambaran persaingan yang sebenarnya tidak dapat terbentuk menjelang sesi latihan terakhir dan kualifikasi.