Leclerc Lolos dari Hukuman atas Pelanggaran Tak Biasa di Las Vegas

Charles Leclerc has avoided punishment for an alleged double practice breach in Las Vegas.

Leclerc faces a trip to see the stewards
Leclerc faces a trip to see the stewards

Charles Leclerc lolos dari penalti karena pelanggaran ganda yang tidak biasa saat latihan kedua untuk Grand Prix F1 Las Vegas.

Pembalap Ferrari tampak mengalami masalah pada girboks di penghujung sesi latihan kedua yang dipersingkat di Sin City, saat dua bendera merah dikibarkan menjelang akhir sesi.

"Ada yang rusak. Girboks. Bolehkah saya pindah gigi atau tidak?" Leclerc terdengar bertanya kepada teknisi balapnya, yang langsung: "Jangan pindah gigi."

Insiden tersebut membuat Leclerc absen beberapa putaran di akhir FP2.

Leclerc diselidiki setelah gagal mengganti setir atau mematikan ERS pada Ferrari-nya setelah mobilnya berhenti mendadak.

Namun, para steward memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

"Pengemudi menjelaskan bahwa sebelum keluar dari mobil, ia mencoba untuk menetralkannya tetapi tidak berhasil. Ia kemudian mematikan mobil dan meninggalkan mobil," kata mereka.

"Para marshal mencoba untuk menetralkannya tetapi tidak berhasil. Pengemudi kemudian mencoba membantu para marshal dengan menyalakan kembali mobil untuk mencoba menetralkannya, tetapi para marshal, karena yakin mobilnya tidak aman, memintanya untuk tidak melakukannya.

"Akhirnya ia meyakinkan para marshal bahwa mobilnya aman, dan mematikan mesin."

Leclerc mengecilkan insiden tersebut, mengatakan kepada Sky Sports F1: "Setir mobil sudah terpasang kembali, ada sedikit kesalahpahaman dalam semua yang terjadi, tetapi semuanya akan baik-baik saja."

Leclerc memuncaki sesi latihan pembuka di Las Vegas, sebelum finis di posisi ketiga di FP2, terpaut 0,161 detik dari pemuncak klasemen McLaren, Lando Norris.

Latihan kedua terganggu oleh dua bendera merah terpisah karena dugaan penutup lubang got yang longgar di tikungan terakhir, Tikungan 17.

Penundaan dan gangguan tersebut menyebabkan gambaran persaingan yang sebenarnya tidak dapat terbentuk menjelang sesi latihan terakhir dan kualifikasi.

Leclerc Lolos dari Hukuman atas Pelanggaran Tak Biasa di Las Vegas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Leclerc Lolos dari Hukuman atas Pelanggaran Tak Biasa di Las Vegas
34s ago
Leclerc faces a trip to see the stewards
F1 News
FIA Jelaskan Dua Bendera Merah yang Menghentikan FP2 Las Vegas
32m ago
Two red flags disrupted second practice in Las Vegas
F1 News
F1 GP Las Vegas 2025: Hasil Latihan Jumat dari Vegas Strip Circuit
3h ago
McLaren
MotoGP News
Aprilia Ungkap Tujuan dari Perubahan Radikal Aerodinamika RS-GP
4h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Helmut Marko Bandingkan Hadjar dengan Schumacher dan Senna
4h ago
Hadjar has enjoyed an impressive rookie F1 season

More News

F1 News
Toto Wolff Menjual Sebagian Besar Sahamnya di Mercedes F1
5h ago
Toto Wolff
F1 Feature
F1 GP Las Vegas 2025: Kesempatan Terakhir untuk Verstappen?
18h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Pedro Acosta Butuh Waktu untuk Mengevaluasi Paket Aero KTM
19/11/25
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Francesco Bagnaia Temukan Kemajuan dari Tes MotoGP Valencia
19/11/25
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miller Terkesan dengan Laptime Quartararo dengan Yamaha V4
19/11/25
Jack Miller, 2025 Valencia MotoGP Test