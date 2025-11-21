F1 GP Las Vegas 2025: Hasil Latihan Jumat dari Vegas Strip Circuit

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, putaran ke-22 dari 24 musim 2025.

Charles Leclerc menjadi yang tercepat di sesi latihan pembuka F1 GP Las Vegas 2025.

Leclerc menikmati sesi pertama yang kuat, memimpin Ferrari di FP1, melanjutkan penampilan kuat The Prancing Horse di Vegas Strip Circuit sejak debutnya di kalender F1 pada tahun 2023.

Leclerc meraih pole position pada tahun 2023, tetapi gagal meraih kemenangan. Ferrari mengamankan posisi ketiga dan keempat pada tahun 2024, finis di belakang kedua pembalap Mercedes.

Alex Albon adalah penantang terdekat Leclerc di posisi kedua, hanya tertinggal sepersepuluh detik, sementara Yuki Tsunoda menikmati salah satu sesi terbaiknya sebagai pembalap Red Bull, dengan catatan waktu lebih cepat dari Max Verstappen.

Carlos Sainz menjadikan dua pembalap Williams di posisi lima besar, di depan pemimpin klasemen F1 Lando Norris. Isack Hadjar, George Russell, dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar.

F1 GP Las Vegas 2025 - Vegas Strip Circuit - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.802s
2Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m34.968s
3Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.071s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.109s
5Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m35.179s
6Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m35.258s
7Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.299s
8Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m35.450s
9George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.534s
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.538s
11Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m35.561s
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.589s
13Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m35.709s
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m35.746s
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m35.894s
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m35.990s
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m36.123s
18Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m36.170s
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m36.398s
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.758s

F1 GP Las Vegas 2025: Hasil Latihan Jumat dari Vegas Strip Circuit
