F1 GP Las Vegas 2025: Hasil Latihan Jumat dari Vegas Strip Circuit
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, putaran ke-22 dari 24 musim 2025.
Charles Leclerc menjadi yang tercepat di sesi latihan pembuka F1 GP Las Vegas 2025.
Leclerc menikmati sesi pertama yang kuat, memimpin Ferrari di FP1, melanjutkan penampilan kuat The Prancing Horse di Vegas Strip Circuit sejak debutnya di kalender F1 pada tahun 2023.
Leclerc meraih pole position pada tahun 2023, tetapi gagal meraih kemenangan. Ferrari mengamankan posisi ketiga dan keempat pada tahun 2024, finis di belakang kedua pembalap Mercedes.
Alex Albon adalah penantang terdekat Leclerc di posisi kedua, hanya tertinggal sepersepuluh detik, sementara Yuki Tsunoda menikmati salah satu sesi terbaiknya sebagai pembalap Red Bull, dengan catatan waktu lebih cepat dari Max Verstappen.
Carlos Sainz menjadikan dua pembalap Williams di posisi lima besar, di depan pemimpin klasemen F1 Lando Norris. Isack Hadjar, George Russell, dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar.
Leclerc tops FP1 in Vegas
F1 GP Las Vegas 2025 - Vegas Strip Circuit - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.802s
|2
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m34.968s
|3
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.071s
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.109s
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m35.179s
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m35.258s
|7
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.299s
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m35.450s
|9
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.534s
|10
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.538s
|11
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.561s
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.589s
|13
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.709s
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.746s
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.894s
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m35.990s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m36.123s
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m36.170s
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m36.398s
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m36.758s