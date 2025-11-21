Red Bull Tanggapi McLaren Soal Penggantian Mesin Verstappen

Red Bull menegaskan keputusan memberi mesin baru bagi Max Verstappen di Grand Prix São Paulo adalah "sah" setelah McLaren mempertanyakan langkah tersebut.

Tim memilih untuk memulai Verstappen dari pit lane di Brasil setelah tersingkir secara mengejutkan di awal Q1.

Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka melakukan penyesuaian pengaturan yang krusial, tetapi juga memberi Verstappen mesin baru.

Keputusan tersebut memicu pertanyaan dari McLaren, yang mempertanyakan apakah penggantian tersebut akan memengaruhi pengeluaran Red Bull.

Tim-tim enggan mengambil Power Unit baru tahun ini — melebihi jumlah yang dialokasikan — karena batas biaya dan potensi penalti grid.

Setelah balapan di Interlagos, Team Principal McLaren, Andrea Stella, mengatakan: “Sejujurnya, perubahan unit daya seperti ini, justru melanggar regulasi.

“Saya akan tertarik untuk mengetahui apakah biaya mesin ini sekarang masuk dalam batasan biaya atau tidak.

“Jika mesin diubah karena alasan performa, seharusnya masuk dalam batasan biaya. Jadi mari kita lihat apakah ini masalahnya, bukan berarti saya bisa melihatnya, karena semuanya ada di pihak Red Bull.

“Tapi ini juga salah satu alasan mengapa kami tidak akan melakukannya, karena akan masuk dalam batasan biaya.”

Mesin baru memberikan sedikit peningkatan performa, yang berpotensi membantu Verstappen - yang tertinggal 49 poin di belakang Lando Norris dengan tiga putaran tersisa - untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara.

Verstappen mengakui dalam Konferensi Pers FIA jelang akhir pekan bahwa ia membutuhkan keberuntungan untuk meraih gelar kelimanya.

"Apa yang kami lakukan sah"

Berbicara kepada wartawan di Las Vegas menjelang FP1, Chief Engineer Paul Monaghan mengatakan ia tidak terkejut tim lawan mengajukan pertanyaan.

Namun, ia bersikeras bahwa keputusan Red Bull "dapat dibenarkan".

"Saya tidak terkejut seseorang harus melempar granat tangan ke dalam situasi ini. Baiklah. Jika situasinya sebaliknya, kami bisa melakukan hal yang sama," katanya.

"Apa yang kami lakukan dapat dibenarkan, sah, dan jika Anda melihat ke belakang, bahkan generasi mobil ini, katakanlah '22 hingga tahun ini, orang-orang telah melakukan perubahan mesin. Tidak ada yang aneh dalam hal itu."

Ia menambahkan: "Saya rasa ini bukan area abu-abu. Sejauh yang saya ketahui, kami telah membenarkan diri sendiri apa yang akan kami lakukan. Jika kami dipertanyakan tentang hal itu, baiklah, kami akan membenarkannya."

Ketika ditanya apakah hal itu akan memengaruhi batasan biaya Red Bull untuk tahun ini, ia menjawab: "Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu karena saya bukan ahli regulasi keuangan. Saya tahu secara garis besar apa yang perlu kami lakukan dan apa yang masuk dan apa yang tidak.

"Tapi saya yakin tindakan kami dapat kami pertahankan, dan tidak akan ada penalti terhadap kami di akhir tahun untuk itu.

"Itu akan menjadi jawaban dengan pengetahuan saya. Saya tidak ingin berspekulasi tentang bagaimana kami memperlakukannya dalam regulasi keuangan, karena saya mungkin salah dan kemudian saya terlihat lebih bodoh dari biasanya. Jadi, saya akan berhenti di situ saja, kalau boleh."

