Verstappen Terkejut dengan Penurunan Performa Piastri yang "Aneh"

Max Verstappen terkejut dengan penurunan performa Oscar Piastri secara tiba-tiba.

Max Verstappen and Oscar Piastri
Max Verstappen and Oscar Piastri

Max Verstappen mempertanyakan penurunan performa Oscar Piastri baru-baru ini, yang menurutnya "sangat aneh"

Setelah Grand Prix Belanda pada bulan Agustus, Piastri unggul 34 poin atas rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Verstappen jauh dari persaingan gelar juara F1, tertinggal 104 poin dari Piastri setelah Zandvoort.

Sejak itu, Piastri hanya sekali naik podium, dan finis di posisi kelima dalam tiga balapan terakhir berturut-turut.

Keunggulan Piastri telah terkikis habis dan ia tertinggal 24 poin dari Norris menjelang balapan hari Minggu di Las Vegas.

Verstappen kembali ke persaingan gelar juara, meskipun sebagai pembalap yang kurang diperhitungkan, dengan selisih 49 poin dari Norris.

Penurunan performa Piastri telah memicu spekulasi liar bahwa ia telah disabotase, atau bahwa McLaren lebih memilih Norris mengingat hubungannya yang lebih lama dengan tim.

Ketika ditanya tentang performa Piastri baru-baru ini, Verstappen mengatakan ia "tidak punya penjelasan" untuk itu.

"Sejujurnya, saya tidak punya penjelasan untuk itu. Saya merasa ini sangat aneh," kata Verstappen kepada para wartawan.

"Saya tidak menyangka akan seperti ini, meskipun pada akhirnya itu bukan masalah saya."

Verstappen ditanya apakah Piastri tiba-tiba lupa cara mengemudi.

"Tidak, saya rasa tidak. Tapi sejujurnya, saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," tambah Verstappen.

Verstappen soal perebutan gelar

Performa Verstappen pasca jeda musim panas memberinya peluang tipis untuk meraih gelar kelima, saat ia memenangkan tiga dari enam balapan terakhir, dan tidak ada pembalap yang mencetak poin sebanyak Max sejak jeda musim panas.

Namun, ia merasa Red Bull juga diuntungkan dari kesalahan yang dibuat McLaren atau pembalap mereka, yang memungkinkannya mendekati Norris dan Piastri dalam perebutan gelar.

“Saya pikir memperkecil selisih dengan cepat terjadi sebagian karena semua keadaan berjalan seiring,” jelas Verstappen.

“Mereka membuat beberapa kesalahan setelah jeda musim panas atau mengalami kecelakaan, sementara kami menjalani beberapa balapan bagus di mana semuanya berjalan seiring. Ya, dengan begitu Anda bisa meraih kemenangan dengan sangat cepat.

“Pada titik tertentu, Anda kembali ke kenyataan dan tahu bahwa tidak akan seperti itu di mana-mana.

"Tapi setidaknya kami telah naik podium dalam beberapa balapan terakhir, dan itu sudah jauh lebih konsisten daripada dari pertengahan 2024 hingga pertengahan 2025. Jadi, pada akhirnya, hasilnya tetap positif.”

In this article

F1
Max Verstappen
Oscar Piastri
Verstappen Terkejut dengan Penurunan Performa Piastri yang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Red Bull Tanggapi McLaren Soal Penggantian Mesin Verstappen
35m ago
Red Bull
F1 News
Verstappen Terkejut dengan Penurunan Performa Piastri yang "Aneh"
12m ago
Max Verstappen and Oscar Piastri
MotoGP News
Vinales Umumkan Kemitraan dengan Mantan Juara Dunia MotoGP
35m ago
Maverick Vinales with Jorge Lorenzo. Credit: Instagram/Jorge Lorenzo/Maverick Vinales.
F1 News
Gugatan Hukum Massa atas Gelar F1 2008 Diterima di Pengadilan
53m ago
Massa is seeking damages for missing out on the 2008 F1 world title
F1 News
Norris Pede McLaren Bisa Memperebutkan Pole GP Las Vegas
3h ago
Norris set the pace in second practice

More News

F1 News
Toto Wolff Jelaskan Alasan di Balik Valuasi Fantastis Mercedes F1
3h ago
Mercedes CEO and team principal Toto Wolff
F1 News
Leclerc Lolos dari Hukuman atas Pelanggaran Tak Biasa di Las Vegas
8h ago
Leclerc faces a trip to see the stewards
F1 News
FIA Jelaskan Dua Bendera Merah yang Menghentikan FP2 Las Vegas
8h ago
Two red flags disrupted second practice in Las Vegas
F1 News
F1 GP Las Vegas 2025: Hasil Latihan Jumat dari Vegas Strip Circuit
11h ago
McLaren
MotoGP News
Aprilia Ungkap Tujuan dari Perubahan Radikal Aerodinamika RS-GP
12h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.