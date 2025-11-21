Verstappen Terkejut dengan Penurunan Performa Piastri yang "Aneh"

Max Verstappen mempertanyakan penurunan performa Oscar Piastri baru-baru ini, yang menurutnya "sangat aneh"

Setelah Grand Prix Belanda pada bulan Agustus, Piastri unggul 34 poin atas rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Verstappen jauh dari persaingan gelar juara F1, tertinggal 104 poin dari Piastri setelah Zandvoort.

Sejak itu, Piastri hanya sekali naik podium, dan finis di posisi kelima dalam tiga balapan terakhir berturut-turut.

Keunggulan Piastri telah terkikis habis dan ia tertinggal 24 poin dari Norris menjelang balapan hari Minggu di Las Vegas.

Verstappen kembali ke persaingan gelar juara, meskipun sebagai pembalap yang kurang diperhitungkan, dengan selisih 49 poin dari Norris.

Penurunan performa Piastri telah memicu spekulasi liar bahwa ia telah disabotase, atau bahwa McLaren lebih memilih Norris mengingat hubungannya yang lebih lama dengan tim.

Ketika ditanya tentang performa Piastri baru-baru ini, Verstappen mengatakan ia "tidak punya penjelasan" untuk itu.

"Sejujurnya, saya tidak punya penjelasan untuk itu. Saya merasa ini sangat aneh," kata Verstappen kepada para wartawan.

"Saya tidak menyangka akan seperti ini, meskipun pada akhirnya itu bukan masalah saya."

Verstappen ditanya apakah Piastri tiba-tiba lupa cara mengemudi.

"Tidak, saya rasa tidak. Tapi sejujurnya, saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," tambah Verstappen.

Verstappen soal perebutan gelar

Performa Verstappen pasca jeda musim panas memberinya peluang tipis untuk meraih gelar kelima, saat ia memenangkan tiga dari enam balapan terakhir, dan tidak ada pembalap yang mencetak poin sebanyak Max sejak jeda musim panas.

Namun, ia merasa Red Bull juga diuntungkan dari kesalahan yang dibuat McLaren atau pembalap mereka, yang memungkinkannya mendekati Norris dan Piastri dalam perebutan gelar.

“Saya pikir memperkecil selisih dengan cepat terjadi sebagian karena semua keadaan berjalan seiring,” jelas Verstappen.

“Mereka membuat beberapa kesalahan setelah jeda musim panas atau mengalami kecelakaan, sementara kami menjalani beberapa balapan bagus di mana semuanya berjalan seiring. Ya, dengan begitu Anda bisa meraih kemenangan dengan sangat cepat.

“Pada titik tertentu, Anda kembali ke kenyataan dan tahu bahwa tidak akan seperti itu di mana-mana.

"Tapi setidaknya kami telah naik podium dalam beberapa balapan terakhir, dan itu sudah jauh lebih konsisten daripada dari pertengahan 2024 hingga pertengahan 2025. Jadi, pada akhirnya, hasilnya tetap positif.”