FIA Jelaskan Dua Bendera Merah yang Menghentikan FP2 Las Vegas

FIA telah menjelaskan penyebab dua bendera merah yang menggangu FP2 Grand Prix Las Vegas 2025.

Jam kedua latihan di Sin City dipersingkat oleh dua bendera merah di menit-menit akhir FP2.

Bendera merah pertama muncul sekitar 20 menit menjelang akhir sesi dan mengganggu simulasi kualifikasi beberapa pembalap dengan ban Soft.

FIA menjelaskan bahwa bendera merah pertama muncul karena dugaan penutup drainase yang longgar saat menuju Tikungan 17, yang dilaporkan oleh petugas trek.

“Menyusul laporan petugas trek tentang kemungkinan penutup lubang got yang longgar sebelum Tikungan 17, Kontrol Balapan tidak dapat mengonfirmasi informasi ini dari CCTV yang tersedia,” kata juru bicara FIA.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sesi latihan hasilnya diberi bendera merah sebagai tindakan pencegahan dan personel Race Control mengunjungi lokasi untuk menilai situasi.”

FIA race director Rui Marques inspects a drain cover

Setelah inspeksi dan penundaan 10 menit, FIA menyatakan mereka “yakin semuanya dalam kondisi yang sesuai” saat FP2 kembali berlangsung.

Namun beberapa saat kemudian, bendera merah kedua dikibarkan setelah Charles Leclerc menepi karena masalah girboks di Ferrari-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Beberapa personel Race Control tetap berada di lokasi ketika sesi dimulai kembali," kata FIA dalam sebuah pernyataan.

"Mereka melaporkan bahwa penutup lubang got bergerak ketika mobil-mobil melewatinya, yang menyebabkan sesi diakhiri dalam kondisi bendera merah.

"Inspeksi lebih lanjut sedang berlangsung."

Penghentian tersebut membuat banyak tidak bisa menuntaskan putaran representatif dengan ban lunak, meninggalkan banyak tanda tanya menjelang sesi latihan terakhir dan kualifikasi.

Pemimpin klasemen Lando Norris memimpin McLaren di depan Kimi Antonelli dan Leclerc dari Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Drama penutup drainase di Vegas

Ini bukan pertama kalinya F1 mengalami masalah pada penutup saluran pembuangan di Las Vegas.

GP Las Vegas pertama tahun 2023 diwarnai berbagai masalah yang menyebabkan sesi latihan pembuka dipersingkat.

Sesi latihan pertama hanya berlangsung delapan menit sebelum Carlos Sainz, saat itu membalap untuk Ferrari mencopot penutup drainase, yang menyebabkan kerusakan parah pada bagian bawah mobilnya.

Sainz terpaksa melewatkan sesi latihan kedua dan menerima penalti mundur 10 posisi grid setelah Ferrari terpaksa memperbaiki mobilnya.

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menyebut insiden itu "tidak dapat diterima", sementara Sainz "tidak percaya" dengan apa yang dialaminya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Insiden tersebut mendorong FIA untuk memeriksa setiap penutup lubang drainase di sekitar trek, tetapi sisa akhir pekan berlangsung tanpa drama lebih lanjut.