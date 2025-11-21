Toto Wolff Menjual Sebagian Besar Sahamnya di Mercedes F1

Toto Wolff telah menjual 15 persen saham miliknya di tim F1 Mercedes.

Pada hari Kamis di Grand Prix Las Vegas, Mercedes mengumumkan bahwa miliarder Amerika George Kurtz telah membeli saham tersebut.

Kurtz adalah pendiri CrowdStrike - sebuah perusahaan keamanan siber yang telah menjadi mitra Mercedes sejak 2019 - ia membeli 15 persen saham yang dipegang oleh Wolff.

Karena yang dijual adalah saham yang sepenuhnya dimiliki oleh Wolff, penjualan ini tidak akan mempengaruhi status Ineos dan Daimler-Benz, di mana keduanya masih memiliki masing-masing 33% kepemilikan tim.

Wolff akan tetap menjabat sebagai Team Principal dan CEO Mercedes F1, sementara Kurtz telah ditunjuk sebagai penasihat teknologi mereka.

Menanggapi kabar tersebut, Wolff mengatakan dalam siaran pers: “Latar belakang George sangat luas dan unik: ia seorang pembalap, duta olahraga setia Mercedes-AMG, dan seorang wirausahawan yang luar biasa.

“Ia memahami tuntutan dunia balap dan realitas membangun serta mengembangkan bisnis teknologi.

“Kombinasi tersebut menghadirkan wawasan spesifik yang semakin relevan dengan masa depan Formula Satu.”

Kurtz menambahkan: “Menang dalam balapan dan keamanan siber membutuhkan kecepatan, presisi, dan inovasi. Milidetik itu penting. Eksekusi itu penting. Data menang.

“Teknologi sedang membentuk kembali keunggulan kompetitif dan kemampuan manusia di mana pun, termasuk olahraga bermotor. Saya senang dapat membantu tim ini melaju dengan aman.”

Mercedes berada di jalur yang tepat untuk finis kedua di klasemen konstruktor F1 2025, di mana mereka unggul 32 poin dari Red Bull jelang akhir pekan ini.

The Silver Arrows mengharapkan akhir pekan yang kuat di Las Vegas, denan suhu trek yang sejuk dan lintasan lurus panjang akan menguntungkan W16.

Musim lalu, George Russell memimpin Mercedes 1-2 di Vegas Strip, finis di depan Lewis Hamilton.

Musim ini, Russell sudah menang dua kali di Kanada dan Singapura.

Di sisi lain garasi, Kimi Antonelli masih mengejar kemenangan F1 pertamanya tapi sudah menunjukkan peningkatan yang menjanjikan, dengan finis kedua di Brasil.

