Gugatan Hukum Massa atas Gelar F1 2008 Diterima di Pengadilan

Felipe Massa, Lewis Hamilton

Gugatan Felipe Massa atas gelar juara dunia F1 2008 dapat dilanjutkan ke pengadilan, demikian putusan hakim pengadilan tinggi.

Putusan ini merupakan kabar baik bagi mantan pembalap Ferrari, Massa, yang menuntut ganti rugi sebesar £64 juta dari mantan bos F1, Bernie Ecclestone, Manajemen Formula Satu, dan badan pengatur FIA.

Massa, 44, berpendapat bahwa kegagalan F1 untuk menyelidiki skandal 'Crashgate' di Grand Prix Singapura 2008 justru membuatnya kehilangan gelar juara, yang dimenangkan oleh Lewis Hamilton untuk McLaren.

Pembalap Brasil itu memimpin balapan ketika pembalap Renault, Nelson Piquet Jr, sengaja menabrak untuk memicu Safety Car yang membantu rekan setimnya, Fernando Alonso, memenangkan balapan.

Massa masuk pit saat Safety Car, tetapi Ferrari gagal melakukan pit stop, yang mengakibatkan pembalap Brasil itu finis di luar zona poin. Pada akhirnya, itu adalah momen yang sangat mahal karena ia kehilangan gelar juara dari Hamilton dengan selisih satu poin di putaran terakhir di Brasil.

Konspirasi tersebut baru muncul pada tahun 2009, tetapi Massa menuduh Ecclestone dan FIA menyembunyikan pengaturan balapan untuk melindungi citra F1.

Para tergugat berargumen bahwa tuntutan tersebut diajukan terlambat dan meminta pengadilan di London untuk membatalkan kasus tersebut.

Namun pada hari Kamis, Hakim Jay mengatakan dalam putusan tertulis bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan.

“Ini adalah kemenangan yang luar biasa – hari yang penting bagi saya, bagi keadilan, dan bagi semua orang yang bersemangat tentang Formula 1,” kata Massa.

“Pengadilan mengakui kekuatan kasus kami dan tidak membiarkan para tergugat menutupi kebenaran tentang tahun 2008. Kecelakaan yang disengaja itu membuat saya kehilangan gelar juara dunia, dan pihak berwenang saat itu memilih untuk menutupi fakta alih-alih membela integritas olahraga ini.

“Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan gugatan tersebut, tetapi perjuangan kami adalah untuk keadilan, dan hari ini kami telah mengambil langkah tegas. Kebenaran akan menang di persidangan. Kami akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh.

"Setiap dokumen, setiap komunikasi, setiap bukti yang mengungkap konspirasi di antara para terdakwa akan dihadirkan.

“Saya lebih bertekad dan percaya diri dari sebelumnya! Ketika seluruh kebenaran terungkap, keadilan akan ditegakkan – untuk saya, untuk rakyat Brasil, untuk para tifosi, untuk semua penggemar olahraga motor yang berhak mendapatkan olahraga yang jujur, dan untuk masa depan F1.”

Bagaimana jika Massa sukses?

Hakim mengatakan bahwa Massa "tidak memiliki prospek nyata untuk membuktikan bahwa FIA bertanggung jawab atas perbuatannya", tetapi "ia memiliki prospek nyata untuk membuktikan di persidangan semua komponen konspirasi ilegalnya".

Hakim Jay menambahkan: "Analisis yang sama berlaku untuk klaim bujukan."

Meskipun Massa dapat berhasil mendapatkan ganti rugi, hasil kejuaraan dunia 2008 tidak dapat dibatalkan.

"Klaim saat ini, tentu saja, tidak dapat mengubah hasil kejuaraan dunia pembalap 2008, tetapi jika ganti rugi deklaratif seperti yang diminta dikabulkan, begitulah cara Massa akan menunjukkan kemenangannya kepada dunia dan juga bagaimana kemenangannya akan dipersepsikan oleh publik," kata Hakim Jay.

"Pernyataan kedua menyatakan bahwa seandainya bukan karena pelanggaran tugas FIA, Tuan Massa akan memenangkan kejuaraan: dengan kata lain, ia seharusnya memenangkan kejuaraan.

"FIA, sebagai badan olahraga internasional yang berada di luar jangkauan pengadilan ini, dapat dan akan mengabaikan pernyataan semacam itu.

"Hal itu menggarisbawahi kurangnya manfaat praktisnya, tetapi menurut saya, pernyataan tersebut terlalu dekat untuk melanggar hak FIA untuk mengatur urusannya sendiri."