Helmut Marko Bandingkan Hadjar dengan Schumacher dan Senna

Helmut Marko dari Red Bull menyamakan Isack Hadjar dengan dua pembalap F1 terhebat.

Hadjar has enjoyed an impressive rookie F1 season

Helmut Marko mengatakan Isack Hadjar memiliki kualitas yang sebanding dengan legenda F1, Michael Schumacher dan Ayrton Senna.

Marko, yang merupakan Motorsport Advisor Red Bull, mengklaim Hadjar memiliki kualitas yang sama Schumacher - pemenang tujuh gelar juara dunia - dan Senna, yang memiliki tiga gelar juara dunia.

Saat tampil di podcast Beyond the Grid F1, Marko ditanya apakah ia merasa Hadjar memiliki kemampuan untuk memenangkan kejuaraan, Marko menjawab: “Ya. Contoh sederhana. Sebagian besar sirkuit baru baginya, dan setelah tiga putaran, ia kompetitif.

“Saya mengikuti Michael Schumacher dengan sangat cermat, dan juga [Ayrton] Senna - mereka semua memilikinya: mereka tidak perlu 15 putaran atau berapa kali tes. Mereka datang, boof, dan mereka sudah ada di sana.”

Apakah Hadjar ditakdirkan untuk Red Bull di 2026?

Hadjar menikmati musim rookie F1 yang impresif di Racing Bulls dan tampaknya siap untuk promosi bersama Max Verstappen di Red Bull tahun depan.

Pembalap Prancis 21 tahun itu diperkirakan akan menggantikan Yuki Tsunoda yang sedang kesulitan.

Red Bull akan membuat keputusan akhir mengenai susunan pembalap 2026 mereka setelah Grand Prix Abu Dhabi bulan depan.

Namun mengingat komentar terbaru Marko, promosi untuk Hadjar terasa tak terelakkan.

Hadjar berada di posisi ke-10 klasemen pembalap dengan raihan 43 poin, tujuh poin lebih banyak dari rekan setimnya, Liam Lawson.

Racing Bulls berada di posisi keenam klasemen konstruktor dan unggul 10 poin dari Aston Martin menjelang tiga putaran terakhir.

