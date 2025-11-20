F1 GP Las Vegas 2025: Kesempatan Terakhir untuk Verstappen?

Pertarungan Gelar mencapai hampir mencapai puncaknya saat musim F1 2025 menyisakan tiga putaran lagi.

Lando Norris memimpin klasemen dengan keunggulan 24 poin atas Oscar Piastri setelah meraih kemenangan beruntun di Mexico City dan Brasil.

Max Verstappen tertinggal 39 poin dari pemuncak klasemen di posisi ketiga, dan akan membutuhkan kesempurnaan untuk setidaknya menjaga asa dalam perebutan gelar.

Namun, Verstappen tampaknya akan memiliki akhir pekan yang kuat dibandingkan duo Mclaren mengingat layout trek - dan kondisinya - akan lebih menguntungkannya.

Kesempatan terakhir untuk Verstappen

Dengan defisit 49 poin yang harus dikejar dalam tiga balapan plus satu sprint, Verstappen harus memenangkan semua balapan tersisa. Di atas kertas, Las Vegas seharusnya menjadi peluang terbaiknya mengingat potensi kesulitan yang dihadapi McLaren.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen meraih kemenangan dominan di Italia dan Azerbaijan untuk kembali ke persaingan gelar. Azerbaijan memiliki layout sirkuit jalan raya dengan lintasan lurus yang panjang, kondisi yang mirip dengan Las Vegas.

Max Verstappen

Secara teori, Verstappen seharusnya lebih kompetitif daripada di Meksiko dan Brasil, di mana Red Bull tidak mampu menandingi McLaren hampir sepanjang akhir pekan.

Sekalipun Verstappen menang pada hari Minggu, ia tetap membutuhkan Norris untuk mengalami nasib buruk di salah satu balapan tersisa agar memiliki peluang untuk lolos ke Abu Dhabi.

Rintangan besar untuk McLaren

Grand Prix Las Vegas 2024 merupakan titik terendah bagi McLaren dalam perjalanan mereka meraih gelar juara konstruktor F1 pertama sejak 1998, di mana MCL38 - penantang tim tahun lalu - menjadi mobil tercepat keempat di 'The Strip'

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes mendominasi Vegas tahun lalu dengan finis 1-2, George Russell menang di depan Lewis Hamilton. Ferrari meraih posisi ketiga dan keempat, dengan Carlos Sainz melengkapi podium.

Selanjutnya adalah Verstappen, yang mengamankan posisi kelima – cukup untuk meraih gelar juara dunia kelimanya. Suhu trek yang dingin, dikombinasikan dengan lintasan lurus yang panjang, mengekspos kelemahan mobil McLaren tahun lalu.

Meskipun McLaren tahun ini jauh lebih unggul dari pendahulunya, kurangnya top speed di Monza dan, yang lebih penting, di Azerbaijan menunjukkan bahwa akhir pekan ini bisa menjadi akhir pekan yang sulit bagi tim asal Woking tersebut.

Bos McLaren, Andrea Stella, mengungkapkan di Brasil bahwa mereka telah mengambil "tindakan" untuk memperbaiki performa buruk mereka di tahun 2024.

"Kami juga mengalami beberapa masalah aerodinamis saat coba melakukan offload (menurunkan beban downforce) sayap belakang," ujarnya. "Kami sadar bahwa kami kehilangan terlalu banyak efisiensi, dan kami juga mengalami masalah dengan setup mobil yang mencoba mengompensasi graining ini dan beberapa understeer.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami tahu arah mana yang harus kami ubah dibanding tahun lalu, tetapi apakah itu cukup untuk menjadi kompetitif sekarang? Kita akan melihatnya di Vegas. Namun, kami jelas mengambil tindakan sebagai respons terhadap apa yang kami lihat tahun lalu karena performanya memang tidak cukup memuaskan."

Piastri 'Nothing to Lose'

Sejak kemenangan di Grand Prix Belanda bulan Agustus lalu, Piastri baru sekali naik podium. Ia juga belum pernah mengungguli rekan setimnya - pada balapan di mana keduanya finis - sejak Grand Prix Belgia.

Jika Piastri ingin meraih gelar juara, ia harus mengalahkan Norris pada hari Minggu. Selisih poin saat ini adalah 24 poin, yang berarti Norris berada di jalur yang tepat untuk memastikan gelar juara di Grand Prix Qatar akhir pekan depan.

Meskipun kecepatan Piastri di Brasil merupakan langkah maju yang jelas dibanding dengan Austin dan Meksiko, Norris dengan nyaman membangun keunggulan delapan detik sebelum pit stop putaran pertama.

Dengan seluruh paddock kini mengharapkan Norris memenangkan kejuaraan, tekanan seharusnya tidak lagi dirasakan Piastri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia berada dalam situasi nothing to lose, mengingat Norris kini mampu finis kedua di semua balapan tersisa dan tetap meraih gelar juara. Demi keseruan balapan, kebangkitan Piastri akan menjadi penentu yang dramatis di Abu Dhabi.

Akankah Ferrari 'berbicara' di trek?

Acara media hari Kamis di Las Vegas akan didominasi oleh reaksi Charles Leclerc dan Lewis Hamilton terhadap komentar ketua John Elkann setelah Grand Prix São Paulo. Setelah balapan di Interlagos, Elkann menyampaikan pesan yang luar biasa kepada kedua pembalapnya.

Elkann berkata: "Kami memiliki pembalap yang perlu fokus pada balapan, lebih sedikit bicara, dan kami memiliki balapan penting di depan, dan bukan tidak mungkin untuk finis di posisi kedua."

Lewis Hamilton and Charles Leclerc

Ferrari merosot ke posisi keempat klasemen konstruktor setelah dua kali gagal finis di Brasil. Kegagalan Leclerc untuk finis bukanlah kesalahannya karena ia harus keluar lintasan setelah Piastri bertabrakan dengan Kimi Antonelli.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menurut pengakuannya sendiri, Hamilton mengalami akhir pekan yang "mengerikan", mengalami kerusakan di lap pertama. Bagaimana Leclerc dan Hamilton menanggapi komentar Elkann akan menjadi salah satu berita terbesar hari Kamis.

Kemungkinan pemenang baru di F1?

Sejak Grand Prix Azerbaijan di Baku, Kimi Antonelli telah menunjukkan performa yang signifikan.

Ia jauh lebih unggul dari rekan setimnya, George Russell, dengan mengunggulinya di dua putaran terakhir. Performa Antonelli di Brasil adalah yang terbaik dalam kariernya, mampu menahan Verstappen untuk finis kedua.

Jika Mercedes kembali tampil perkasa di Las Vegas akhir pekan ini, Antonelli mungkin memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan grand prix pertamanya.