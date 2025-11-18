Piastri Akui Hubungan dengan Norris Makin Baik di Tengah Pertarungan Gelar

Oscar Piastri mengklaim bahwa hubungannya dengan rekan setim McLaren F1, Lando Norris, justru makin erat di tengah pertarungan gelar F1 2025.

Menjelang Grand Prix Las Vegas akhir pekan ini, Piastri tertinggal 24 poin dari rekan setimnya.

Pembalap Australia itu memimpin dalam perebutan gelar juara setelah Zandvoort, unggul 34 poin dari Norris.

Namun, sejak itu, Piastri hanya sekali naik podium, sementara Norris mengambil alih momentum dengan memenangkan dua balapan terakhir.

Saat kedua pembalap dari rekan satu tim bertarung untuk gelar, tentu ada saja beberapa momen nyala antara keduanya di sepanjang musim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris menabrak bagian belakang Piastri di Grand Prix Kanada, dan Norris bertanggung jawab penuh atas tabrakan tersebut.

Overtake agresif Norris di Singapura juga membuat Piastri kesal, yang kemudian menyebabkan insiden yang kemudian dibatalkan oleh McLaren setelah insiden Sprint Race yang dipicu oleh Piastri.

Berbicara terbuka tentang hubungannya dengan Norris, Piastri berkata di podcast Beyond the Grid: “Saya pikir hubungannya masih sama persis atau, sejujurnya, mungkin lebih baik daripada sebelumnya.

“Lebih baik, bahkan, karena kami lebih mengenal satu sama lain setelah tiga tahun bersama sebagai rekan satu tim, jadi kami perlahan-lahan semakin mengenal satu sama lain.

“Mungkin ada emosi sesaat di luar lintasan, tapi saya pikir kami berdua cukup pandai membiarkan segalanya mereda dan kembali melanjutkannya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tentang Papaya Rules McLaren

Aturan keterlibatan McLaren telah diteliti secara ketat sepanjang tahun.

Setelah overtake agresif Norris di Singapura, Piastri merasa tim perlu menukar posisi agar semuanya tetap adil, apalagi sebelumnya McLaren telah meminta Piastri memberi jalan ke Norris setelah pit-stop yang lambat di GP Italia.

Tapi secara keseluruhan, Piastri merasa McLaren patut mendapat pujian karena membiarkan kedua pembalapnya saling bertarung.

"Saya rasa tidak sesulit itu, sungguh. Begitulah cara kami selalu beroperasi," jelas Piastri.

"Ketika itu menjadi kebiasaan Anda, pada akhirnya, Anda perlu melakukan sesuatu yang berbeda untuk tidak memperlakukan satu sama lain secara setara, yang mungkin lebih sulit dalam beberapa hal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tim telah melakukan pekerjaan sebaik mungkin untuk mencoba bersikap adil dan memperlakukan satu sama lain secara setara.

"Kami bebas balapan sepanjang tahun, yang menyenangkan bagi kami karena bisa mengendalikannya sebisa mungkin. Dan saya pikir ini juga menyenangkan bagi semua orang yang menonton.

"Saya pikir ini jelas sulit ketika Anda balapan dengan rekan setim Anda, dan, tentu saja, banyak hal telah terjadi tahun ini. Kami telah bekerja sama beberapa kali."