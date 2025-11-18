Mantan Pemenang F1 Minta Stroll untuk "Hadapi Kenyataan"

Performa Lance Stroll terus menjadi sorotan saat ia terus kesulitan di Aston Martin.

Stroll belum pernah mengalahkan rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, sejak Grand Prix Inggris tahun lalu – 31 balapan yang lalu.

Meskipun pembalap Kanada itu telah mengumpulkan 32 poin, yang membuatnya hanya tertinggal delapan poin dari Alonso di klasemen, nasib buruk sering kali menimpa sang juara dunia dua kali.

Aston Martin bersiap untuk tahun 2026 yang besar. Ini akan menjadi musim pertama mereka dengan mesin rancangan Adrian Newey, dan mereka akan menjadi tim pabrikan Honda, seiring tujuan tim untuk menjadi kekuatan pemenang balapan untuk pertama kalinya.

Berbicara di episode terbaru podcast Sky Germany F1, Schumacher menjelaskan mengapa situasi pembalap masih menjadi masalah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Aston Martin juga sedang mencari pembalap, tentu saja. Performa kualifikasinya nol melawan tak terhingga, jadi apa lagi yang bisa dikatakan? Saya tahu Aston Martin sangat sensitif tentang hal ini, tetapi sederhana saja, ya, ini bencana.

“Dan saya akan mengatakannya lagi, saya juga terkejut bahwa Lance, saya pikir sulit baginya untuk melakukan itu juga.

"Pada balapan di sana-sini, dia bisa membuat kesan, tetapi jika saya terus-menerus lebih lambat dari Fernando Alonso, yang tentu saja merupakan bakat luar biasa, tetapi di akhir kariernya, maka mungkin saya harus melepas kacamata berwarna mawar saya dan menghadapi kenyataan.”

Bisakah Stroll jadi #2 yang cakap?

Aston Martin telah berinvestasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka telah memperbarui kantor pusat mereka di Silverstone dengan fasilitas canggih dan terowongan angin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lance Stroll, Aston Martin © XPB Images

Lawrence Stroll mengontrak Newey untuk memimpin tim desain, bersama mantan kepala Ferrari Enrico Cardile.

Susunan pembalap mereka tidak berubah sejak 2023, meskipun Aston Martin telah dikaitkan dengan Max Verstappen, Charles Leclerc, dan Oscar Piastri dalam beberapa bulan terakhir.

Meskipun Schumacher berpendapat Stroll bisa menjadi pembalap 'nomor dua' yang cakap, tim bisa mendapatkan keuntungan dari dua rekrutan baru di masa mendatang, terutama karena karier Alonso kemungkinan akan segera berakhir.

"Sejujurnya, harus dikatakan bahwa Lance Stroll bukanlah masalah terbesar di Aston Martin saat ini," tambahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Mobilnya sendiri jadi masalah, kan? Dia jelas berada di posisi yang tepat untuk menjadi pencetak poin yang baik, pembalap nomor 2 yang bagus, atau semacamnya.

"Tapi ya, terserahlah, saya pikir dalam kasus ini, kebanggaan seorang ayah lebih besar daripada kenyataan, dan kita harus menerimanya.

"Uangnya, timnya, jadi dari sudut pandang itu, begitulah adanya, tapi kalau dilihat dari luar, kita mungkin akan bilang bahwa dua pembalap baru di suatu titik tidak akan terlalu buruk, kan, kalau Fernando Alonso berhenti melakukan segalanya."