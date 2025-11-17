Pirelli Batasi Umur Pakai Ban F1 untuk Grand Prix Qatar

Para pembalap diminta untuk melakukan setidaknya dua pit-stop di F1 GP Qatar 2025 di tengah kekhawatiran ban untuk putaran Lusail.

Pirelli membatasi panjang maksimal dari satu stint di Lusail, di mana para pembalap hanya diizinkan menyelesaikan 25 putaran per set ban selama akhir pekan di Qatar.

Pirelli mengatakan langkah ini dianggap perlu setelah menganalisis ban yang digunakan pada tahun 2024. Tahun lalu, beberapa ban, terutama ban depan kiri, telah mencapai tingkat keausan maksimum.

Dengan balapan Qatar yang berlangsung sepanjang 57 putaran, semua pembalap harus menyelesaikan balapan dengan strategi dua pit-stop.

Pirelli akan membawa tiga kompon ban terkeras mereka – C1, C2, dan C3 – ke Sirkuit Internasional Lusail, yang menjadi tuan rumah putaran kedua terakhir musim F1 2025.

Kemungkinan besar balapan ini akan kembali seperti balapan tahun 2023, di mana Pirelli memberlakukan aturan serupa.

Pintu pit stop tambahan yang diwajibkan ini akan membuat para pembalap tidak perlu mengelola ban mereka sepanjang balapan.

Perubahan ini juga akan memberi FIA kesempatan lain untuk melihat bagaimana strategi dua pit-stop yang diwajibkan berjalan F1, mengingat konsep tersebut tengah dipertimbangkan untuk semua balapan pada tahun 2026.

Menjelaskan keputusan mereka, Pirelli mengatakan: "Di Qatar, akan diberlakukan batasan jumlah putaran yang dapat ditempuh setiap set ban selama akhir pekan balapan.

"Keputusan ini, yang diambil berdasarkan kesepakatan dengan FIA dan Formula 1 dan dibahas dalam pertemuan rutin dengan tim-tim, dikonfirmasi hari ini oleh Pirelli melalui dokumen teknis yang berisi instruksi khusus untuk setiap balapan yang dikirimkan dua minggu sebelum setiap Grand Prix.

"Kondisi ini, dikombinasikan dengan energi lateral yang tinggi, telah meningkatkan kelelahan struktural konstruksi ban.

"Untuk mengurangi jumlah pit stop, tim-tim telah berupaya mengelola degradasi ban, membatasi penurunan performa, yang terkadang berisiko memperpanjang masa pakai ban melebihi masa pakainya.

"Tindakan pencegahan serupa telah diterapkan di trek ini pada tahun 2023, meskipun untuk berbagai masalah yang kini telah teratasi. Tahun itu, berulang kali melewati beberapa trotoar menyebabkan goresan mikro pada dinding samping ban."

Tahun lalu, modifikasi trotoar piramida beserta penambahan gravel trap di sekitarnya telah mencegah terulangnya situasi ini.

Lando Norris berpeluang mengunci gelar di Qatar, dengan pembalap Inggris itu memegang keunggulan 24 poin atas Oscar Piastri jelang Grand Prix Las Vegas, yang mendahului putaran Lusail.

