Bottas Dukung Hamilton untuk Bangkit dari Start Lambat di Ferrari

Menuju tiga balapan terakhir musim F1 2025, Lewis Hamilton belum finis di podium untuk Ferrari.

Momen terbaiknya tetaplah kemenangannya Sprint Race Tiongkok. Namun, akhir pekan itu juga menyoroti kelemahan utama Ferrari tahun ini, yang memaksa tim untuk menggunakan konfigurasi yang mengkompromikan performa.

Meski Hamilton telah membuat kemajuan sejak jeda musim panas dan memangkas jaraknya ke rekan setim Charles Leclerc, ini adalah 2025 yang sulit diterima bagi juara dunia tujuh kali tersebut.

Bottas, yang merupakan rekan setim Hamilton di Mercedes antara tahun 2017 dan 2021, mengakui bahwa masa adaptasi pembalap Inggris itu memakan waktu "lebih lama dari yang diperkirakan", tetapi yakin semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.

"Ini selalu merupakan perubahan besar, terutama baginya," ujar Bottas kepada Motorsport.com edisi Brasil. "Dia bertahan di Mercedes untuk waktu yang lama, jadi dia terbiasa dengan cara mereka bekerja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dia benar-benar menjadi 'pembalap tim', tahu? Jadi ini perubahan besar: budaya, peralatan, dan juga bahasa.

"Saya pikir semua orang setuju bahwa adaptasinya membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi dia menunjukkan kecepatannya di beberapa kesempatan. Saya pikir tahun depan akan menunjukkan apa yang masih bisa dia lakukan.

"Saya pikir begitu [ada banyak pembicaraan]. Orang-orang perlu berbicara, itu wajar. Tetapi mungkin beberapa orang juga meremehkan Charles, betapa hebatnya dia. Jadi ya, saya pikir dia akan baik-baik saja."

Bisakah Hamilton menutup musim dengan podium?

Paceklik podium Hamilton sudah berlangsung nyaris selama satu tahun penuh.

Ia finis kedua di belakang George Russell di Grand Prix Las Vegas 2024, menunjukkan pemulihan yang kuat setelah sesi kualifikasi yang buruk.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sejak itu, Hamilton belum pernah finis lebih tinggi dari posisi keempat dalam satu grand prix pun.

Las Vegas bisa menjadi kesempatan terbaiknya untuk kembali naik podium bersama Ferrari. Sirkuit ini telah menjadi pilihan yang tepat bagi Ferrari sejak bergabung dengan kalender balap pada tahun 2023.

Leclerc finis kedua di belakang Max Verstappen di balapan perdana, sementara Ferrari meraih posisi ketiga dan keempat tahun lalu.

“Jika saya melakukan pekerjaan saya kemarin, hari ini pasti mudah,” kata Hamilton setelah GP Las Vegas 2024. “Tapi tidak apa-apa. Saya senang bisa finis dari posisi ke-10. Tim melakukan pekerjaan yang fantastis.”