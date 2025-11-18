Raul Fernandez Sebut Dua Sosok Penting di Balik Kebangkitannya

Raul Fernandez telah memilih dua orang sebagai kunci pertumbuhan transformatifnya di MotoGP pada tahun 2025.

Fernandez meraih kemenangan kelas premier pertmanya di Grand Prix Australia, dan kembali naik podium di balapan terakhir musim ini di Valencia, finis setengah detik di belakang Marco Bezzecchi.

Kesuksesan di paruh akhir musim 2025 bagi pebalap Trackhouse Aprilia ini datang setelah tiga tahun kesulitan, di mana ia jarang berada di 10 besar.

Salah satu perubahan kunci yang disebut oleh Fernandez adalah kedatangan Davide Brivio sebagai Team Principal di Trackhouse.

“Davide [Brivio], ketika ia datang, adalah orang yang memulai segalanya menjadi lebih baik,” ujar Fernandez dalam konferensi pers pasca-balapan di Valencia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pikir alasan utama mengapa tim ini kuat sekarang adalah karena ia meningkatkan hal-hal yang membuat tim tidak 100 persen kompetitif.

“Jadi, ia melakukan segalanya untuk mencoba meningkatkan diri. Jika ia tidak datang, saya tidak tahu apakah sekarang kami di sini berjuang untuk podium dan meraih kemenangan.

“Tentu saja, kami tahu bahwa kami memiliki motor yang luar biasa, tetapi bagi saya ia adalah salah satu alasan mengapa Trackhouse sekarang berjuang untuk posisi seperti ini.”

Berbeda dengan Brivio yang baru hadir , adiknya - Adrian Fernandez, yang merupakan pembalap Moto3 untuk Leopard Honda - telah menjadi bagian penting dari perjalanan Raul di paddock Grand Prix.

"Bagi saya, ini sangat penting karena saya merasa sangat beruntung karena saya punya saudara laki-laki yang hubungan saya dengannya sangat baik, dan saya juga menggeluti olahraga yang sama dengannya," jelas Fernandez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, ketika saya menghadapi kesulitan, saya selalu menemuinya, menjelaskan, dan terkadang dia bisa sangat membantu saya. Bagi saya, dia adalah salah satu orang terpenting dalam hidup saya."

Sebelum Raul naik podium di Valencia, Adrian berhasil memenangkan balapan Moto3 pertamanya di pagi hari.

Itu menjadi faktor pendorong dari akhir musim 2025 yang "hampir sempurna" bagi Raul Fernandez, yang podium Valencia-nya diraih hanya seminggu setelah ia absen di GP Portugal karena kecelakaan saat Practice.

Hal itu menjadi faktor tambahan dalam akhir musim 2025 yang "hampir sempurna" bagi Raul Fernandez, yang podium Valencia-nya diraih hanya seminggu setelah ia terpaksa absen di Grand Prix Portugal akibat kecelakaan saat sesi latihan di sana.

"Hampir sempurna untuk menutup musim 2025 seperti ini," ujarnya. "Tentu saja, seminggu yang lalu saya mengalami kecelakaan besar di Portugal dan saya tidak pernah menyangka akan fit untuk balapan di Valencia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi bagaimanapun juga, dengan bantuan fisioterapis, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini.

"Saya merasa cukup baik. Tentu saja, saya sedikit [sakit] di bagian akhir balapan, tapi ini Valencia, saya suka trek ini, saya sangat menikmati balapan di sini. Jadi, saya mencoba."

"Marco [Bezzecchi] di beberapa tikungan sedikit lebih unggul dan saya tidak bisa mencobanya. Tapi, bagaimanapun, saya senang, saya pikir Aprilia melakukan pekerjaan yang sangat baik."

"Bagi saya dan keluarga, ini adalah hari yang sangat menyenangkan dengan kemenangan pertama untuk saudara saya [Adrian Fernandez] dan sekarang dengan podium MotoGP kedua saya.

"Tentu saja, kami akan sangat bahagia malam ini."

Article continues below ADVERTISEMENT