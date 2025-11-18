Di Giannantonio Balas Dendam atas Kegagalan Podium Valencia 2023

Fabio Di Giannantonio meraih podium Valencia pertamanya di MotoGP – dua tahun kemudian.

Fabio Di Giannantonio, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
Dua tahun setelah gagal naik podium di MotoGP Valencia, Fabio Di Giannantonio berhasil menuntaskan urusannya di Sirkuit Ricardo Tormo pada tahun 2025.

Diggia melintasi garis finis ketiga pada Grand Prix Valencia 2023, tetapi mendapat penalti waktu setelah balapan karena tekanan ban yang tidak sesuai. Akhirnya, ia diklasifikasikan di posisi keempat.

Setelah balapan penutup 2024 dipindahkan ke Barcelona, Diggia memiliki kesempatan 'balas dendam' pertamanya untuk penalti 2023, dan dia menuntaskannya dengan sepasang posisi ketiga di Sprint Race dan Grand Prix.

"Kali ini trofinya tetap bersama saya," canda Di Giannantonio saat berbicara di acara After the Flag MotoGP. "Malam ini juga trofinya akan tetap bersama saya, tidak ada yang akan mencuri trofi saya!

"Sangat senang dengan balapannya, tentang pertarungannya, senang bisa menyelesaikan musim seperti ini, ini adalah musim yang penuh gejolak.

"Sangat bangga dengan tim yang tidak pernah menyerah kepada saya, kami selalu sangat bersatu, bekerja untuk mencapai hasil maksimal di saat-saat baik dan buruk.

"Jadi, ini adalah musim yang hebat dalam hal ini, dalam sisi kemanusiaan. Sangat senang bisa melanjutkan dengan kru ini untuk tahun depan.

"Ini adalah akhir pekan yang hebat; saya pikir ini pertama kalinya saya memiliki ketiga piala yang tersedia, katakanlah, jadi ini jelas merupakan salah satu akhir pekan terbaik kami."

Menantang Aprilia

Meskipun Di Giannantonio naik podium, ia masih jauh dari kemenangan – 3,7 detik di akhir balapan.

Balapan didominasi oleh Aprilia, dengan Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez yang finis hanya terpaut setengah detik.

Di Giannantonio mengakui setelah balapan bahwa ia berharap dapat bersaing untuk meraih kemenangan, tetapi pada akhirnya ia hanya kalah cepat dibandingkan para pebalap RS-GP.

“Saya ingin menang hari ini, tetapi ritme yang mereka [Bezzecchi dan Fernandez] tunjukkan di awal sangat kuat,” kata pebalap VR46 Racing Ducati itu.

“Bagi saya, sulit untuk berada di antara mereka, saya berbelok jauh lebih lebar daripada mereka sehingga sulit bagi saya untuk menjaga kecepatan.

“Jadi, saya harus menggunakan rencana B yaitu menyelamatkan ban belakang untuk mencoba kembali di akhir balapan – untungnya berhasil. Tapi sejujurnya, itu sulit.”

