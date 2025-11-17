Yamaha Perlu Membangun Motor V4 "Sesungguhnya" untuk 2026

Penampilan wild-card ketiga Augusto Fernandez dengan prototipe V4 Yamaha berakhir dengan finis ke-16 di balapan pamungkas Valencia.

Hasil tersebut diraih usai finis ke-14 di Misano, dan P18 di Sepang, terpaut 20 detik lebih dari pembalap YZR-M1 teratas Jack Miller, yang membawa pulang motor Inline-4 di posisi ketujuh pada penampilan terakhir mesin tersebut.

Meskipun Fernandez menggunakan sasis baru untuk Valencia, output mesin yang konservatif sama seperti balapan-balapan sebelumnya.

"Saya pikir kami tampil cukup baik pada hari Jumat, tetapi pada akhirnya kami sampai pada batas di mana kami tahu apa langkah selanjutnya," kata Fernandez.

Awal pekan ini, pembalap Spanyol itu menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah feeling di bagian depan: “Ini sangat krusial…. Saya rasa kami memahami betul titik lemahnya.”

Kesimpulannya sama pada Minggu malam: “Ini bukan rahasia sama sekali. Bagian depanlah yang kami butuhkan.

“Kami bisa menutupinya dengan ban Soft, beberapa pengaturan. Kami bisa menambahkan tambalan. Tapi kami punya arah yang jelas untuk diambil sekarang di musim dingin.”

Ia menambahkan: “Kecepatannya tidak terlalu jauh, jangan lupa kami tidak punya mesin [yang lengkap]. Ada banyak hal yang tidak kami miliki dan motornya tidak terlalu buruk.

“Saya penasaran untuk melihat apa yang dikatakan pembalap lain dan semoga mereka bisa mengonfirmasi apa yang telah saya sampaikan kepada pabrikan untuk dikerjakan selama musim dingin.”

Meskipun para pembalap akan mencoba mesin V4 terbaru saat uji coba pada hari Selasa (resmi) dan Rabu (privat), Fernandez menegaskan bahwa para insinyur Yamaha belum menciptakan V4 yang 'asli'.

“Dengan semua data yang kami dapatkan selama wildcard dan uji coba tahun ini, sekarang mereka perlu menciptakan paket V4 yang sesungguhnya, dengan mempertimbangkan apa yang mereka lihat selama kami berada di trek,” kata Fernandez.

“Paket pertama ini berasal dari motor Inline. Sekarang kita akan melihat V4 yang sesungguhnya di Shakedown [Sepang]. Apa yang ada dalam pikiran Yamaha. Aerodinamika, elektronik, semuanya harus berbeda. Kami punya cukup data.

"Saya punya firasat bagus tentang motornya. Catatan waktu putarannya lumayan, mesinnya belum siap. Saya yakin motornya akan bagus.

"Berdoa untuk mesinnya! Karena semua orang bilang motornya akan bagus. Dan kami butuh mesin saat ini di MotoGP. Jadi semoga kami bisa menyiapkan semua paketnya untuk Sepang."