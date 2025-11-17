Quartararo Mendesak Yamaha Jelang Tes Valencia yang Krusial

Fabio Quartararo kembali mengingatkan Yamaha tentang pentingnya tes MotoGP Valencia.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Fabio Quartararo meningkatkan tekanan pada Yamaha menjelang tes MotoGP Valencia pada hari Selasa mengenai masa depannya di tahun 2027, dengan menyatakan "Saya tidak punya waktu" untuk menunggu V4 kompetitif.

Yamaha mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan beralih ke layout V4 untuk musim depan, dengan para pembalap 2026 akan mengujinya pada hari Selasa di Valencia.

Tes ini dianggap krusial untuk meyakinkan Quartararo untuk tetap bersama merek Jepang tersebut pada tahun 2027.

Augusto Fernandez finis di posisi ke-16 sebagai wildcard dengan prototype V4 di Grand Prix Valencia, meski ia mencatat bahwa masalah utama motor tersebut, yakni feeling bagian depan, masih tetap ada.

"Saya tidak punya waktu"

Quartararo tidak terkesan dengan YZR-M1 V4 saat pertama kali mencobanya di Misano bulan September, tetapi mengatakan ia berharap motor tersebut akan memiliki "kurang lebih kecepatan yang sama" dengan versi Inline-4 yang dipakainya balapan di 2025.

"Harapannya, bagi saya, adalah setidaknya memiliki motor yang bisa saya kendarai dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan yang ini," ujarnya pada Minggu malam di Valencia. "Jika tidak, akan sulit bagi Yamaha, bagi saya.

"Pada akhirnya, tidak banyak waktu antara tes di sini dan tes di Malaysia.

"Kurang lebih sama seperti dari Misano ke sini. Jadi, inilah harapan saya."

Saat ditanya oleh TNT Sport tentang pentingnya tes ini terkait masa depannya, ia menjawab: “Saya tidak punya waktu.

“Jadi, ini akan penting. Saya juga akan mendapatkan gambaran yang jelas setelah tes ini. Saya hanya ingin mencoba membuatnya berhasil, dan jika tidak, inilah saatnya untuk melakukan perubahan.”

Meskipun Yamaha memensiunkan mesin Inline-4, Quartararo mengatakan akan relevan jika mesin tersebut tersedia pada tes hari Selasa untuk membantu para insinyur membandingkan.

“Saya pikir seharusnya sudah tepat untuk memiliki satu mesin empat silinder segaris, masih belum selamat tinggal, dan sebuah mesin V4,” katanya.

“Saya pikir bagus memiliki keduanya. Senang merasakan perbedaannya, karena mesin empat silinder segaris, feeling depannya sangat bagus.

“Kami kesulitan akhir pekan ini, tetapi secara umum, saya selalu merasa baik.

“Tetapi saya pikir cukup normal untuk memiliki motor dari tahun sebelumnya di garasi untuk dilihat.

"Tapi kami lihat di Misano, ketika saya kembali ke motor Inline-4, saya 0,5 detik lebih cepat. Jadi, para teknisi senang melihatnya."

Quartararo Mendesak Yamaha Jelang Tes Valencia yang Krusial
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

