Bagnaia akan Memulai Pembicaraan dengan Ducati di Musim Dingin

Francesco Bagnaia sudah menghadapi pertanyaan tentang bertahan di Ducati pada tahun 2027

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, mengungkapkan rencananya untuk berbicara dengan Ducati selama musim dingin terkait masa depannya usai musim 2025 yang sulit.

Pebalap Italia itu mengalami musim terburuknya sebagai pebalap tim pabrikan Ducati pada tahun 2025, setelah hanya meraih dua kemenangan Grand Prix dan finis di posisi kelima klasemen.

Sepanjang tahun, Bagnaia kesulitan menemukan kepercayaan diri dengan bagian depan GP25, dan situasinya menjadi lebih buruk usai jeda musim panas.

Grand Prix Valencia-nya berakhir di lap pembuka setelah terlibat kontak dengan Johann Zarco, yang ia sebut sebagai "insiden balapan".

Itu adalah DNF kelima beruntun Bagnaia di hari Minggu, atau yang kenam dari tujuh putaran terakhir, dengan satu-satunya finis pada periode tersebut adalah kemenangan Grand Prix Jepang.

Apakah Pecco ingin bertahan di Ducati?

Bagnaia menghadapi sorotan tajam musim ini, sementara ketegangan antara dirinya dan Ducati terus memanas di tengah kesulitan yang tak kunjung usai.

Namun Ducati secara terbuka mendukung Bagnaia, sementara pembalap Italia itu mengatakan pada hari Minggu di Grand Prix Valencia bahwa ia masih ingin "mengakhiri kariernya bersama" skuat Borgo Panigale.

Ditanya kapan ia akan mulai membicarakan tahun 2027 bersama Ducati, Bagnaia berkata: "Selasa. Saya tidak tahu, ini pertanyaan yang sulit.

"Saya ingin melanjutkan bersama Ducati. Saya memulai dengan Ducati. Mereka memberi saya kesempatan. Mereka memberi saya kesempatan untuk memenangkan gelar.

"Saya memberi mereka gelar. Kami telah meningkatkan motor, yang sekarang menjadi motor yang bisa digunakan semua orang.

"Ambisi saya adalah mengakhiri karier saya bersama mereka. Mungkin kami akan mulai membicarakannya musim dingin ini. Saya tidak tahu. Saya bukan orang yang perlu membicarakannya."

Bagnaia sejauh ini hanya mengandarai motor Ducati di MotoGP sejak menjalani debutnya pada 2019 bersama tim Pramac.

Ia dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada 2021, sebelum memenangkan gelar juara dunia pertamanya pada 2022.

Bagnaia akan Memulai Pembicaraan dengan Ducati di Musim Dingin
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

Latest News

MotoGP News
Yamaha Perlu Membangun Motor V4 "Sesungguhnya" untuk 2026
26m ago
Augusto Fernandez, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Anggap KTM Bertarung Tanpa Hasil di 2025, Acosta Ingin Lebih
38m ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Pirelli Batasi Umur Pakai Ban F1 untuk Grand Prix Qatar
1h ago
Qatar GP start
MotoGP News
Brad Binder Memuji Crew Chief Barunya untuk Musim 2026
1h ago
Brad Binder, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Bagnaia akan Memulai Pembicaraan dengan Ducati di Musim Dingin
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Quartararo Mendesak Yamaha Jelang Tes Valencia yang Krusial
2h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Honda Tidak Kehilangan Apapun Meski Rating Konsesi Naik
3h ago
Luca Marini, Joan Mir, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Mundur dari GP Valencia, Vinales Fokus ke Tes Musim Dingin
3h ago
Maverick Vinales, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Hadiah Spesial untuk Bezzecchi dari Kemenangan GP Valencia
19h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Masalah Ban Belakang di GP Valencia
20h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP