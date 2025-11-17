Brad Binder Memuji Crew Chief Barunya untuk Musim 2026

Brad Binder akan memiliki perubahan personel untuk musim MotoGP 2026, dengan Phil Marron jadi Crew Chief barunya.

Brad Binder, 2025 Valencia MotoGP
Kemitraan Brad Binder dengan kepala kru Andres Madrid, yang berjalan selama satu dekade, berakhir di MotoGP Valencia hari Minggu.

Madrid telah mendampingi Binder sejak 2015, membimbingnya dari gelar Moto3 hingga Moto2 dan MotoGP bersama Red Bull KTM pada tahun 2020.

Bersama-sama, mereka merayakan kemenangan pertama KTM di kelas premier, kemenangan lainnya di tahun berikutnya, dan sebelas podium dalam lima musim.

Namun setelah menjadi pebalap teratas KTM di klasemen kejuaraan dunia 2021-2024, Binder merosot ke posisi kesebelas musim ini.

“Semuanya tidak berjalan mulus musim ini, tentu saja, dan sangat mengecewakan menyelesaikan musim di mana saya berada di kejuaraan,” kata Binder tentang kampanye 2025.

“Saya merasa kami membuat beberapa peningkatan kecil di akhir dan saya menjadi sedikit lebih cepat. Namun, masih belum kompetitif, jadi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.”

Andres Madrid, Brad Binder
Pebalap Afrika Selatan itu akan memulai kerja sama baru dengan mantan Crew Chief Toprak Razgatlioglu di WorldSBK, Phil Marron, untuk tahun 2026, saat Madrid beralih ke tim Tech3 dan Enea Bastianini.

“Saya telah bekerja dengan Andres sejak 2015. Jadi sudah bertahun-tahun, dan dia telah menjadi tangan kanan saya selama ini,” kata Binder di Valencia, Minggu.

“Setiap kali semuanya berjalan baik, dia ada di sana. Ketika saya sangat marah, saya mengeluh padanya! Dia seperti saudara bagi saya. Saya akan sangat merindukan Andres, tetapi untungnya, dia hanya pindah ke sebelah, jadi tidak terlalu jauh.

“Tapi saya perlu mengucapkan terima kasih kepadanya atas semua yang telah dia lakukan untuk saya selama bertahun-tahun, tentu saja. Dia telah menjadi legenda, dan saya pasti akan merindukannya.”

Phil Marron, 2025 Valencia MotoGP
Binder kini menantikan kerja sama dengan Marron, yang kembali ke paddock MotoGP setelah sebelumnya menjabat sebagai kepala kru Eugene Laverty di Aspar Ducati.

Marron kemudian pindah ke WorldSBK bersama Laverty sebelum bergabung dengan Razgatlioglu mulai 2019. Keduanya meraih kemenangan balapan untuk Kawasaki, kemudian gelar juara dunia bersama Yamaha, dan selama dua tahun terakhir, bersama BMW.

Yamaha memutuskan untuk tidak mempertahankan duet Razgatlioglu-Marron untuk MotoGP, sehingga KTM dapat merekrut Engineer Irlandia Utara tersebut dalam upayanya menemukan kembali performa Binder.

Marron hadir di garasi KTM di Valencia sebelum mulai bekerja dengan Binder dalam tes resmi hari Selasa.

“Saya sempat mengobrol dengan Phil selama akhir pekan, tapi dia hanya mengikuti sedikit dari balik layar, bertemu dengan semua orang dan melihat bagaimana semuanya berjalan serta apa idenya untuk hari Selasa,” kata Binder.

“Dia tampak seperti pria yang sangat, sangat baik. Yang pasti, dia tampak sangat bersemangat untuk kembali ke paddock MotoGP. Saya pikir dia penuh dengan ide-ide keren. Jadi, saya menantikannya.”

Sementara itu, Razgatlioglu akan didampingi Alberto Giribuola, yang datang dari kamp Bastianini di Tech 3, untuk musim debut MotoGP bersama Pramac Yamaha.

Brad Binder
KTM
Toprak Razgatlioglu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

