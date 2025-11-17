Merasa Punya Potensi Besar, Oliveira Sedih Tinggalkan MotoGP

Karier MotoGP Miguel Oliveira berakhir pada hari Minggu di Grand Prix Valencia.

Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Valencia MotoGP
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Valencia MotoGP
© Pramac Racing

Pemenang lima kali MotoGP, Miguel Oliveira, mengaku "sedih melihat potensi saya yang besar di paddock ini dan saya harus pergi seperti ini" setelah Grand Prix Valencia.

Pembalap asal Portugal itu kehilangan kursinya di Pramac Yamaha awal tahun ini, setelah klausul performa membatalkan kontrak musim kedua.

Posisinya digantikan oleh juara World Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, sementara Miguel Oliveira pindah ke tim BMW yang sebelumnya diperkuat pebalap Turki tersebut di seri tersebut.

Oliveira mengakhiri akhir pekan terakhirnya di MotoGP di posisi ke-11, menyelesaikan musim dengan 43 poin dan berada di posisi ke-20 klasemen.

Merefleksikan balapannya, ia berkata: “Kami melakukan beberapa penyesuaian untuk pemanasan, dan saya merasa lebih baik.

"Dan balapan ini menjadi buktinya. Kecepatan saya sangat konstan, kecepatan saya bagus. Saya memulai dari posisi yang sangat jauh di belakang, dan cukup senang bisa naik tujuh posisi.

“Balapannya kuat, finisnya bagus, dan cara yang baik untuk mengucapkan selamat tinggal. Selain itu, bagi tim, Jack [Miller] finis di 10 besar; saya sangat dekat, jadi hari itu menyenangkan.”

Oliveira menjalani debut MotoGP-nya pada tahun 2019 bersama tim Tech3 KTM dan meraih kemenangan perdananya di musim berikutnya.

Ia meraih kelima kemenangan MotoGP-nya bersama KTM, yang terakhir diraih di Grand Prix Thailand 2022.

Oliveira kemudian menghabiskan dua tahun di tim satelit Aprilia pada tahun 2023 dan 2024, dengan cedera yang menghambatnya, sebelum pindah ke Pramac Yamaha musim ini.

Ketika ditanya tentang emosinya di akhir balapan MotoGP terakhirnya, Oliveira berkata: “Senang, sedih, senang.

“Rasanya campur aduk. Saya senang bisa pindah ke paddock lain dan menghadapi tantangan lain, yang sama menakutkannya dengan menyenangkan.

“Saya sedih melihat bahwa saya memiliki banyak potensi di paddock ini, dan saya harus pergi seperti ini.

“Tapi itulah emosinya. Tapi hari ini adalah hari yang baik, adalah hari perayaan, dan saya cukup senang bisa menyelesaikan balapan seperti ini.”

Oliveira telah dikaitkan dengan peran pembalap penguji Aprilia, yang ia yakini masih menjadi kemungkinan, meskipun diskusi masih berlangsung dengan BMW.

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez's injury issues.

