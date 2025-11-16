MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Tutup Musim dengan Kemenangan

Marco Bezzecchi memimpin Apriilia 1-2 pada MotoGP Valencia yang menutup musim 2025.

Start dari pole, Bezzecchi menghindari masalah holeshot di Sprint Race untuk memimpin sepanjang balapan 27 lap di Sirkuit Ricardo Tormo.

Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia menyalip pemenang Sprint Race Alex Marquez di pertengahan balapan, dan jadi penantang terdekat Bezzecchi, menjaga jaraknya tak sampai satu detik di paruh kedua balapan.

Pedro Acosta dari KTM, Fabio di Giannantonio dari VR46 dan akhirnya rekan setim rookie Fermin Aldeguer juga mendemosi Marquez - yang memakai livery spesial perak - ke posisi enam.

Dengan Bezzecchi dan Fernandez melarikan diri, Acosta dan Di Giannantonio bertarung untuk tempat terakhir di podium, yang akhirnya didapat Diggia.

Insiden konyol Morbidelli dan Espargaro

Drama terjadi bahkan sebelum bendera start dikibarkan, saat Franco Morbidelli menabrak bagian belakang pembalap tes HRC Aleix Espargaro - yang tampil sebagai wildcard - di akhir warm-up lap.

Morbidelli memulai balapan dari pit lane, kemudian pensiun dengan tangan yang terluka dan sepeda yang rusak. Orang Italia itu akan melewatkan ujian hari Selasa.

Musim menyedihkan Francesco Bagnaia berakhir pada lap pembuka setelah kontak dengan Johann Zarco, di mana pembalap LCR menerima long-lap penalty.

Kecelakaan Bagnaia juga mengonfirmasi posisi empat klasemen untuk Acosta.

Honda tinggalkan konsesi D

Honda membutuhkan finis tujuh besar untuk berpindah dari D ke C dalam peringkat konsesi.

Serta penalti Zarco, Joan Mir memiliki putaran panjang untuk melayani karena mengalahkan rekan setimnya Luca Marini di Sprint.

Namun, Marini mengklaim tempat ketujuh diperlukan untuk memicu perubahan konsesi untuk tahun 2026.

Tepat sebelum balapan, Yamaha secara resmi mengkonfirmasi peralihan ke mesin V4 barunya untuk tahun 2026.

Jack Miller finis sebagai M1 teratas di kesembilan pada perpisahan MotoGP mesin Inline, dengan Fabio Quartararo jatuh dari kesebelas di akhir balapan.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 27 Laps 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.686s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +3.765s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +4.749s 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +8.048s 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +8.166s 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.644s 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +14.582s 9 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.497s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +17.460s 11 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +19.304s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +21.286s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +22.079s 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +23.255s 15 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +26.144s 16 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +36.854s 17 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +39.136s Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) DNF Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) DNF Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF

* Rookie

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.

Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi, kemudian melambai kepada para penggemar saat dia pensiun di jarak tengah, menghemat kekuatan untuk hari Selasa.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga masuk dan pensiun, pada comeback terbarunya dari operasi bahu pertengahan musim.

Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.

Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.

Miguel Oliveira menyelesaikan balapan MotoGP terakhirnya di urutan kesebelas.

Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.