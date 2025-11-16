MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Tutup Musim dengan Kemenangan

Hasil MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP

Marco Bezzecchi memimpin Apriilia 1-2 pada MotoGP Valencia yang menutup musim 2025.

Start dari pole, Bezzecchi menghindari masalah holeshot di Sprint Race untuk memimpin sepanjang balapan 27 lap di Sirkuit Ricardo Tormo.

Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia menyalip pemenang Sprint Race Alex Marquez di pertengahan balapan, dan jadi penantang terdekat Bezzecchi, menjaga jaraknya tak sampai satu detik di paruh kedua balapan.

Pedro Acosta dari KTM, Fabio di Giannantonio dari VR46 dan akhirnya rekan setim rookie Fermin Aldeguer juga mendemosi Marquez - yang memakai livery spesial perak - ke posisi enam.

Dengan Bezzecchi dan Fernandez melarikan diri, Acosta dan Di Giannantonio bertarung untuk tempat terakhir di podium, yang akhirnya didapat Diggia.

Insiden konyol Morbidelli dan Espargaro

Drama terjadi bahkan sebelum bendera start dikibarkan, saat Franco Morbidelli menabrak bagian belakang pembalap tes HRC Aleix Espargaro - yang tampil sebagai wildcard - di akhir warm-up lap.

Morbidelli memulai balapan dari pit lane, kemudian pensiun dengan tangan yang terluka dan sepeda yang rusak. Orang Italia itu akan melewatkan ujian hari Selasa.

Musim menyedihkan Francesco Bagnaia berakhir pada lap pembuka setelah kontak dengan Johann Zarco, di mana pembalap LCR menerima long-lap penalty.

Kecelakaan Bagnaia juga mengonfirmasi posisi empat klasemen untuk Acosta.

Honda tinggalkan konsesi D

Honda membutuhkan finis tujuh besar untuk berpindah dari D ke C dalam peringkat konsesi.

Serta penalti Zarco, Joan Mir memiliki putaran panjang untuk melayani karena mengalahkan rekan setimnya Luca Marini di Sprint.

Namun, Marini mengklaim tempat ketujuh diperlukan untuk memicu perubahan konsesi untuk tahun 2026.

Tepat sebelum balapan, Yamaha secara resmi mengkonfirmasi peralihan ke mesin V4 barunya untuk tahun 2026.

Jack Miller finis sebagai M1 teratas di kesembilan pada perpisahan MotoGP mesin Inline, dengan Fabio Quartararo jatuh dari kesebelas di akhir balapan.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)27 Laps
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.686s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+3.765s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+4.749s
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+8.048s
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+8.166s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.644s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+14.582s
9Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+15.497s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+17.460s
11Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+19.304s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+21.286s
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.079s
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+23.255s
15Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+26.144s
16Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+36.854s
17Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+39.136s
 Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)DNF
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)DNF
 Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*DNF
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)DNF

* Rookie

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.

Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi, kemudian melambai kepada para penggemar saat dia pensiun di jarak tengah, menghemat kekuatan untuk hari Selasa.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga masuk dan pensiun, pada comeback terbarunya dari operasi bahu pertengahan musim.

Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.

Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.

Miguel Oliveira menyelesaikan balapan MotoGP terakhirnya di urutan kesebelas.

Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.

In this article

MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Tutup Musim dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Fernandez Jaga Tradisi Kemenangan Leopard
6m ago
Adrian Fernandez, 2025, Moto3, Valencia GP
MotoGP Results
Klasemen Akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia
2h ago
Marc Marquez, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Tutup Musim dengan Kemenangan
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
RESMI: Yamaha Beralih ke Mesin V4 untuk Musim 2026
3h ago
Augusto Fernandez, Yamaha Test Team, 2025 Valencia MotoGP
Moto2 News
Diogo Moreira Dinobatkan sebagai Juara Dunia Moto2 2025
5h ago
Diogo Moreira, 2025 Moto2 Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Kapan Cadillac Menguji Mobilnya Sendiri Jelang Musim Debut F1?
21h ago
Cadillac F1 team principal Graeme Lowdon
MotoGP News
Acosta Andalkan 'Nyali Besar' untuk Finis Kedua di Sprint Valencia
22h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Joan Mir Akui Kesalahannya atas Insiden Sprint Race dengan Marini
22h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Valencia 2025: Holgado Pole, Moreira Start Kesembilan
23h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Valencia GP, Pole Position, with Alex Escrig
Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Adrian Fernandez Memimpin Leopard 1-2
15/11/25
Adrian Fernandez, 2025, Moto3, pole position, Valencia GP