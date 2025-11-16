MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Tutup Musim dengan Kemenangan
Hasil MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.
Marco Bezzecchi memimpin Apriilia 1-2 pada MotoGP Valencia yang menutup musim 2025.
Start dari pole, Bezzecchi menghindari masalah holeshot di Sprint Race untuk memimpin sepanjang balapan 27 lap di Sirkuit Ricardo Tormo.
Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia menyalip pemenang Sprint Race Alex Marquez di pertengahan balapan, dan jadi penantang terdekat Bezzecchi, menjaga jaraknya tak sampai satu detik di paruh kedua balapan.
Pedro Acosta dari KTM, Fabio di Giannantonio dari VR46 dan akhirnya rekan setim rookie Fermin Aldeguer juga mendemosi Marquez - yang memakai livery spesial perak - ke posisi enam.
Dengan Bezzecchi dan Fernandez melarikan diri, Acosta dan Di Giannantonio bertarung untuk tempat terakhir di podium, yang akhirnya didapat Diggia.
Insiden konyol Morbidelli dan Espargaro
Drama terjadi bahkan sebelum bendera start dikibarkan, saat Franco Morbidelli menabrak bagian belakang pembalap tes HRC Aleix Espargaro - yang tampil sebagai wildcard - di akhir warm-up lap.
Morbidelli memulai balapan dari pit lane, kemudian pensiun dengan tangan yang terluka dan sepeda yang rusak. Orang Italia itu akan melewatkan ujian hari Selasa.
Musim menyedihkan Francesco Bagnaia berakhir pada lap pembuka setelah kontak dengan Johann Zarco, di mana pembalap LCR menerima long-lap penalty.
Kecelakaan Bagnaia juga mengonfirmasi posisi empat klasemen untuk Acosta.
Honda tinggalkan konsesi D
Honda membutuhkan finis tujuh besar untuk berpindah dari D ke C dalam peringkat konsesi.
Serta penalti Zarco, Joan Mir memiliki putaran panjang untuk melayani karena mengalahkan rekan setimnya Luca Marini di Sprint.
Namun, Marini mengklaim tempat ketujuh diperlukan untuk memicu perubahan konsesi untuk tahun 2026.
Tepat sebelum balapan, Yamaha secara resmi mengkonfirmasi peralihan ke mesin V4 barunya untuk tahun 2026.
Jack Miller finis sebagai M1 teratas di kesembilan pada perpisahan MotoGP mesin Inline, dengan Fabio Quartararo jatuh dari kesebelas di akhir balapan.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|27 Laps
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.686s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+3.765s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+4.749s
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+8.048s
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+8.166s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.644s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+14.582s
|9
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.497s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+17.460s
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+19.304s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+21.286s
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+22.079s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+23.255s
|15
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+26.144s
|16
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+36.854s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+39.136s
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|DNF
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|DNF
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
* Rookie
Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.
Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi, kemudian melambai kepada para penggemar saat dia pensiun di jarak tengah, menghemat kekuatan untuk hari Selasa.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga masuk dan pensiun, pada comeback terbarunya dari operasi bahu pertengahan musim.
Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.
Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.
Miguel Oliveira menyelesaikan balapan MotoGP terakhirnya di urutan kesebelas.
Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.