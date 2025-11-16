RESMI: Yamaha Beralih ke Mesin V4 untuk Musim 2026

Yamaha akan beralih ke layout V4 untuk motor MotoGP mereka mulai musim 2026.

Itu memastikan akhir dari era Inline-4 yang menjadi jantung YZR-M1 sejak era empat tak pada musim 2002, meraih gelar juara dunia dengan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Fabio Quartararo.

Setelah penarikan Suzuki pada akhir musim 2022, Yamaha menjadi satu-satunya motor di grid yang tidak ditenagai mesin V4.

Dengan YZR-M1 mengalami penurunan sejak paruh kedua 2022, yang menandai terakhir kalinya memenangkan Grand Prix, Yamaha harus mengikuti tren dalam hal pengembangan mesin.

Perubahan ini juga dipandang sebagai upaya terakhir untuk meyakinkan Quartararo untuk bertahan di Yamaha setelah kampanye 2026.

V4 Yamaha membuat debut MotoGP di Grand Prix San Marino sebagai wildcard dengan Augusto Fernandez, dan sejak itu tampil dua kali lagi di Malaysia dan Valenncia akhir pekan ini.

Sepeda itu juga diuji oleh pembalap Yamaha di Misano, meskipun Quartararo tidak terkesan dengan apa yang dia kendarai.

YZR-M1 bermesin mengklaim delapan gelar pembalap dengan Rossi (4), Lorenzo (3) dan Quartararo (1), dan mencetak 125 kemenangan Grand Prix.

General Manager Yamaha Takahiro Sumi mengatakan tentang inline-four dan keputusan untuk menggangi mesin: “Inline-four telah menjadi inti dari filosofi Yamaha selama beberapa dekade.

“Itu memberikan kemenangan yang tak terlupakan dan membentuk reputasi kami untuk presisi dan kontrol.

“Kami bangga dengan apa yang telah dicapai mesin ini dan para pembalap yang membuat sejarah dengannya, karena mereka semua bersama-sama telah membentuk warisan balap kami.

“Namun, MotoGP terus berkembang, dan kita harus berkembang bersamanya.

“V4 mewakili babak baru untuk Yamaha, yang menggabungkan 'Semangat Tantangan' kami dengan DNA balap kami dan solusi teknis yang diperlukan untuk bertarung di puncak.

"Tujuan kami tetap sama: untuk memberikan pengendara kami sepeda motor terbaik untuk menang dan untuk membawa penggemar di seluruh dunia perasaan 'Kando' [kepuasan dan kegembiraan]."

Yamaha telah mencetak poin dengan prototype V4 mereka, saat Fernandez finis di urutan ke-14 di Grand Prix San Marino.

Namun, dia mengakui selama akhir pekan Valencia bahwa motor itu terus memiliki masalah yang sama dengan feeling front-end yang dia alami selama pengujiannya di V4.

Yamaha belum memberi mesin V4 tenaga maksimumnya, dengan motor tersebut masih berada di bagian bawah tabel top speed.

Yamaha identik dengan mesin inline-four sejak awal era saat ini, tapi mereka juga pernah menggunakan mesin V4 di kelas utama pada Grand Prix tahun 1975, dengan Giacomo Agostini memenangkan gelar pada tahun itu.