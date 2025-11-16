MotoGP Valencia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Ricardo Tormo

Fabio Quartararo membawa Yamaha memuncaki timesheets MotoGP Valencia 2025, yang tampaknya menjadi hari terakhir dari mesin Inline-4 yang legendaris yang akan digantikan oleh layout V4 pada tahun 2026.

Jack Miller, yang geram setelah penalti Sprint kemarin karena bersenggolan dengan Fermin Aldeguer, mengungguli Rookie Gresini tersebut untuk memimpin catatan waktu di pertengahan sesi sepuluh menit.

Rekan setim Aldeguer dan pemenang Sprint, Alex Marquez – yang mengenakan livery perak spesial – mengambil alih posisi teratas. Namun, akhirnya Quartararo merebut posisi tersebut dengan keunggulan 0,114 detik.

Pilihan ban masih belum jelas untuk balapan sore ini, dengan Michelin memprediksi bahwa para pebalap 'kemungkinan akan memilih ban depan Hard dan belakang Medium.

Sebagian besar pembalap menggunakan opsi kompon lunak untuk depan dan kompon sedang untuk belakang pagi ini.

Sementara tiga posisi teratas di kejuaraan dunia kini telah ditentukan - Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi - runner-up Sprint Pedro Acosta akan memasuki balapan sore ini dengan keunggulan enam poin atas Francesco Bagnaia untuk posisi keempat.

Honda perlu meraih setidaknya sembilan poin konstruktor sore ini, yang berarti finis di tujuh besar, untuk naik dari peringkat konsesi D ke C.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.111s 5/6 327k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.114s 4/7 331k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.132s 4/7 329k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.169s 4/7 329k 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.213s 6/7 334k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.217s 6/7 335k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.238s 6/7 334k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.293s 6/7 324k 9 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.309s 3/7 329k 10 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.380s 5/7 335k 11 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.392s 7/7 332k 12 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.427s 4/7 331k 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.437s 4/6 326k 14 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) +0.467s 4/7 332k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.524s 5/7 331k 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.526s 6/7 332k 17 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.543s 4/7 332k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.561s 6/7 335k 19 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +0.728s 4/7 327k 20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.858s 5/7 335k 21 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.039s 6/7 332k 22 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.156s 2/3 334k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.330s 4/6 331k 24 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.749s 4/7 329k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)

Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.

Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga kembali dari cedera bahu panjang yang didapatnya di Sachsenring.

Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.

Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.

Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.