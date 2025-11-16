MotoGP Valencia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Ricardo Tormo
Hasil sesi warm-up dari MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir musim 2025.
Fabio Quartararo membawa Yamaha memuncaki timesheets MotoGP Valencia 2025, yang tampaknya menjadi hari terakhir dari mesin Inline-4 yang legendaris yang akan digantikan oleh layout V4 pada tahun 2026.
Jack Miller, yang geram setelah penalti Sprint kemarin karena bersenggolan dengan Fermin Aldeguer, mengungguli Rookie Gresini tersebut untuk memimpin catatan waktu di pertengahan sesi sepuluh menit.
Rekan setim Aldeguer dan pemenang Sprint, Alex Marquez – yang mengenakan livery perak spesial – mengambil alih posisi teratas. Namun, akhirnya Quartararo merebut posisi tersebut dengan keunggulan 0,114 detik.
Pilihan ban masih belum jelas untuk balapan sore ini, dengan Michelin memprediksi bahwa para pebalap 'kemungkinan akan memilih ban depan Hard dan belakang Medium.
Sebagian besar pembalap menggunakan opsi kompon lunak untuk depan dan kompon sedang untuk belakang pagi ini.
Sementara tiga posisi teratas di kejuaraan dunia kini telah ditentukan - Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi - runner-up Sprint Pedro Acosta akan memasuki balapan sore ini dengan keunggulan enam poin atas Francesco Bagnaia untuk posisi keempat.
Honda perlu meraih setidaknya sembilan poin konstruktor sore ini, yang berarti finis di tujuh besar, untuk naik dari peringkat konsesi D ke C.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'30.111s
|5/6
|327k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.114s
|4/7
|331k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.132s
|4/7
|329k
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.169s
|4/7
|329k
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.213s
|6/7
|334k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.217s
|6/7
|335k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.238s
|6/7
|334k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.293s
|6/7
|324k
|9
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.309s
|3/7
|329k
|10
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.380s
|5/7
|335k
|11
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.392s
|7/7
|332k
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.427s
|4/7
|331k
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.437s
|4/6
|326k
|14
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|+0.467s
|4/7
|332k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.524s
|5/7
|331k
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.526s
|6/7
|332k
|17
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.543s
|4/7
|332k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.561s
|6/7
|335k
|19
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+0.728s
|4/7
|327k
|20
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.858s
|5/7
|335k
|21
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.039s
|6/7
|332k
|22
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.156s
|2/3
|334k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.330s
|4/6
|331k
|24
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.749s
|4/7
|329k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)
Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.
Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga kembali dari cedera bahu panjang yang didapatnya di Sachsenring.
Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.
Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.
Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.