MotoGP Valencia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Ricardo Tormo

Hasil sesi warm-up dari MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir musim 2025.

Fabio Quartararo, 2025 Valencia MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Valencia MotoGP

Fabio Quartararo membawa Yamaha memuncaki timesheets MotoGP Valencia 2025, yang tampaknya menjadi hari terakhir dari mesin Inline-4 yang legendaris yang akan digantikan oleh layout V4 pada tahun 2026.

Jack Miller, yang geram setelah penalti Sprint kemarin karena bersenggolan dengan Fermin Aldeguer, mengungguli Rookie Gresini tersebut untuk memimpin catatan waktu di pertengahan sesi sepuluh menit.

Rekan setim Aldeguer dan pemenang Sprint, Alex Marquez – yang mengenakan livery perak spesial – mengambil alih posisi teratas. Namun, akhirnya Quartararo merebut posisi tersebut dengan keunggulan 0,114 detik.

Pilihan ban masih belum jelas untuk balapan sore ini, dengan Michelin memprediksi bahwa para pebalap 'kemungkinan akan memilih ban depan Hard dan belakang Medium.

Sebagian besar pembalap menggunakan opsi kompon lunak untuk depan dan kompon sedang untuk belakang pagi ini.

Sementara tiga posisi teratas di kejuaraan dunia kini telah ditentukan - Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi - runner-up Sprint Pedro Acosta akan memasuki balapan sore ini dengan keunggulan enam poin atas Francesco Bagnaia untuk posisi keempat.

Honda perlu meraih setidaknya sembilan poin konstruktor sore ini, yang berarti finis di tujuh besar, untuk naik dari peringkat konsesi D ke C.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'30.111s5/6327k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.114s4/7331k
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.132s4/7329k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.169s4/7329k
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.213s6/7334k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.217s6/7335k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.238s6/7334k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.293s6/7324k
9Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.309s3/7329k
10Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.380s5/7335k
11Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+0.392s7/7332k
12Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.427s4/7331k
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.437s4/6326k
14Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+0.467s4/7332k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.524s5/7331k
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.526s6/7332k
17Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.543s4/7332k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.561s6/7335k
19Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+0.728s4/7327k
20Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.858s5/7335k
21Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.039s6/7332k
22Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.156s2/3334k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.330s4/6331k
24Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.749s4/7329k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangkanya di Jepang untuk mengambil bagian hanya dalam Grand Prix kedelapan musim ini.

Pembalap Aprilia menjalani double long-lap penalty karena dianggap bersalah atas insiden Sprint Race Motegi Sprint rekan setimnya Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM juga kembali dari cedera bahu panjang yang didapatnya di Sachsenring.

Runner-up WorldSBK ganda Nicolo Bulega melakoni penampilan MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrik Ducati.

Augusto Fernandez membuat penampilan wild-card ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan Sepang.

Setelah ini, para pembalap akan kembali ke trek untuk tes Valencia satu hari, di mana rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Diogo Moreira (LCR Honda) akan bergabung dengan anggota grid MotoGP 2026 lainnya.

MotoGP Valencia 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Ricardo Tormo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

