Acosta Andalkan 'Nyali Besar' untuk Finis Kedua di Sprint Valencia

Pedro Acosta menjadi salah satu favorit untuk memperebutkan kemenangan setelah latihan Jumat, tetapi ia tertinggal setelah kualifikasi di posisi kelima.

Start yang sangat cepat membuat Pedro Acosta berhasil merebut podium di Tikungan 1 dari sprint 13 lap, sebelum menyalip Marco Bezzecchi yang menempati pole position untuk posisi kedua di Tikungan 2.

Acosta berhasil menempel Alex Marquez yang akhirnya menjadi pemenang, tetapi sebuah kesalahan di lap kelima di Tikungan 8 membuat KTM tertinggal hampir satu detik, jarak yang sudah tidak bisa dikejar lagi.

Ditanya bagaimana ia bisa mencapai posisi kedua di awal balapan, Acosta menjawab: "Nyali besar, Bung. Maksud saya, jelas bahwa satu-satunya strategi adalah menyerang sejak awal.

"Setelah itu, semuanya menjadi lebih mudah karena saya hanya perlu mengikuti Alex.

"Memang benar saya membuat kesalahan kecil saat tiba di Tikungan 8, mengunci ban depan dan mundur.

"Itu merugikan saya dan sulit untuk memperkecil jarak ini, karena dengan ban lunak, kecepatan kami sangat mirip. Saya pikir balapan kami bagus."

Acosta mengakui ia sempat berpikir untuk melawan arus dan menggunakan ban belakang Medium, karena KTM kesulitan dalam menjaga ban.

Namun ia memilih opsi ban lunak mayoritas agar "memiliki kemampuan yang sama" dengan para pembalap terdepan.

Ia berharap perubahan ban medium untuk Grand Prix hari Minggu nanti akan membantunya melangkah maju, meskipun itu tidak akan memperbaiki "mimpi buruk" kurangnya traksi yang masih dialami RC16.

"Jika Anda ingat Qatar, kami sangat kesulitan dengan ban," ujarnya. "Lalu kami hanya mengganti ban dan hasilnya lebih baik.

"Mungkin besok bisa seperti ini. Memang benar kami masih membutuhkan banyak traksi karena, sekarang, ini seperti mimpi buruk bagi kami.

"Pokoknya, kami bisa balapan dengan baik tanpa itu. Jadi, kami harus terus melaju."

Hari Minggu merupakan kesempatan terakhir Acosta untuk mengakhiri rentetan tanpa kemenangannya di MotoGP yang telah berlangsung selama dua musim penuh.

Namun, ia mengatakan ia tidak menganggap Grand Prix sebagai ajang menang atau jatuh.

"Tidak, saya harus terus berjuang meraih podium," tambahnya.

"Saya belajar banyak dari itu, dan saya pikir saya telah berkembang pesat sejak saya memiliki konsistensi ini.

"Saya harus terus berjuang. Maksud saya, suatu hari nanti harus menjadi hari kami.

"Kami tahu kami memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam jarak pendek, sprint race, atau time attack. Tapi saya pikir besok bisa menjadi hari yang baik bagi kami."