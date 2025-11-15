Joan Mir Akui Kesalahannya atas Insiden Sprint Race dengan Marini

Joan Mir berusaha bangkit dari awal Sprint Race yang sulit di Valencia hari Sabtu, setelah ia kehilangan posisi dari posisi ke-10 di grid.

Dalam upaya menyalip rekan setimnya di Honda, Luca Marini, di Tikungan 2, Joan Mir mengunci bagian depan motornya dan menabrak sisi motor saudaranya di putaran kedua dari 13 putaran.

Pada akhirnya, Steward MotoGP memberi Mir long-lap penalty untuk Grand Prix hari Minggu karena ini masih pelanggaran pertamanya.

Mir sangat meminta maaf atas insiden itu ketika berbicara kepada media, tetapi juga menekankan bahwa "tidak akan ada yang menyalip" jika ia mendapat penalti.

"Nah, saat menyalip Luca, saya kehilangan kendali bagian depan, dan saya membuatnya terjatuh," katanya.

"Seperti yang bisa Anda bayangkan, saya sangat menyesal untuk ini. Anda tidak pernah ingin ini terjadi. Saya minta maaf kepadanya, minta maaf kepada tim, karena ini bukan sesuatu yang biasa saya lakukan."

"Itu memang kesalahan saya, tapi itu bukan langkah yang gila. Saya menyalipnya, saya rasa saya punya alasan lain, setelah kejadian di tikungan kedua.

"[Brad] Binder membuat saya keluar dari garis finis, saya kehilangan tiga, empat posisi.

"Luca salah satunya. Dan saat itu, saya menyalip, mencoba mendapatkan posisi yang nyaman untuk memulai balapan, katakanlah, dan di Tikungan 1, saya sangat tertinggal di belakangnya.

"Lalu saya langsung mengambil posisi dan berada di posisi paralel untuk melakukan pengereman. Mungkin itu kombinasi antara ban dingin dan lap kedua, tapi titik pengeremannya pas."

Ketika ditanya pada debrief - yang dilakukan sebelum keputusan panel Steward yang dipimpin oleh Simon Crafar - Mir menambahkan: "Mungkin Simon akan meminta saya menghadapnya, saya yakin.

"Tapi saya tidak terlalu khawatir. Ini kenyataannya, tetapi apa yang terjadi adalah seperti yang saya katakan kepada Anda. Ini bukan tikungan yang bisa disalip siapa pun.

"Saya kehilangan kendali di depan karena ini, dan sayangnya, saya menabrak Luca. Saya pikir jika mereka memberi penalti untuk ini, tidak akan ada yang menyalip."

Honda “lebih kesulitan dari yang diharapkan”

Johann Zarco

Hanya dua pembalap Honda yang lolos ke Q2 pada hari Sabtu di sesi kualifikasi, tetapi Mir menjadi yang terbaik di antara mereka dengan start di posisi ke-10, mengungguli Johann Zarco di posisi ke-11.

Akhir pekan ini Honda menghadapi kesulitan lebih dari perkiraan, yang menurut Mir disebabkan oleh kondisi trek, dan mengakui bahwa mencetak sembilan poin pada hari Minggu untuk kehilangan konsesi akan lebih sulit dari yang diantisipasi.

"Semua orang di tim tidak menginginkan konsesi ini," jelasnya. "Kami ingin mengatakan bahwa kami bisa membalikkan keadaan. Namun, memang benar bahwa akhir pekan ini kami menghadapi lebih banyak masalah dari yang kami perkirakan.

"Satu-satunya yang mampu meraih sesuatu, tetapi bukan hal yang luar biasa, adalah saya, karena kami berjuang lebih keras daripada akhir pekan sebelumnya.

"Saya sendiri, rekan satu tim saya, kami berjuang lebih keras dari yang kami perkirakan di trek ini.

"Itulah kenyataannya. Jika Anda bertanya kepada saya pada hari Kamis apakah ada masalah untuk meraih sembilan poin, saya akan menjawab 'mungkin tidak'. Tapi sekarang, saya harus balapan yang bagus besok untuk mencoba menguranginya.

"Kondisi trek [adalah penyebabnya]. Saya pikir hanya ini. Saya melakukan kualifikasi yang bagus, hanya tertinggal tiga persepuluh detik dari posisi pole, dan saya start di posisi ke-10.

"Jadi, saya hanya mencatatkan waktu putaran yang bagus, tidak fantastis, dan kondisinya adalah hal utama.

"Lalu ban depan, kami menggunakan kompon yang lebih lunak daripada kompon standar kami.

"Dengan ban depan ini, saya tidak bisa membuat perbedaan dalam pengereman. Kemarin saat latihan, saya 1,5 persepuluh detik lebih cepat dari semua rekan setim saya, dan hari ini saya seperti mereka.

"Jadi, saya tidak bisa membuat perbedaan, dan dengan kompon yang lebih keras, saya bisa menjadi lebih kuat secara alami."

